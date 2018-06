Sivullinen löysi ja otti kiinni kadonneen poliisikoira Camon – poliisikoira saa olla vapaana, kun sitä totutetaan tehtäviin

Valtakunta on seurannut silmä kovana ja suu huolesta mutrulla Sisä-Suomen poliisilaitoksen poliisikoira Camon karkuretkeä. Camo lähti omille teilleen kesken työtehtävien ja katosi Jyväskylän Ankeriasjärven maastoon tiistain ja keskiviikon välisenä yönä.

Koira löytyi täysin kunnossa sivullisen havainnon perusteella keskiviikkoaamuna kello yhdeksän maissa. Se oli kadottuaan juossut vajaan kilometrin päässä olevan talon pihapiiriin, jossa asukas oli ottanut sen kiinni ja vienyt odottamaan hakijoita piharakennukseen.

Nyt Camo on ohjaajansa kanssa levolla. Yövuoro päättyi kello seitsemältä aamulla ja koira ehti juosta siten muutamia tunteja "ylitöissä".

Somessa tapaus herätti useita kysymyksiä: miksi koira oli irti koirien kiinnipitämisen aikaan ja miten poliisikoira ylipäätään lähti käsittelijältään?

Sisä-Suomen poliisilaitoksen ylikonstaapeli Mikko Nivala kertoo, että Camo-koira oli ilmeisesti saanut jonkun eläimen hajun ja lähtenyt seuraamaan sitä.

Poliisikoiran vapaana pitäminen taas perustuu siihen, että se suorittaa eri työtehtäviä vapaana ja siksi koiraa tulee myös siihen harjoittaa ja totuttaa.

– Voimakasviettisillä koirilla, mitä poliisikoiratkin mitä suurimmassa määrin ovat, tämä tarkoittaa sitä, että joskus koira sulkee korvansa ohjaajansa käskyiltä ja menee viettiensä mukana, Nivala kertoo.

Poliisikoiralaitoksen johtaja, ylikomisario Pekka Kokkosen käsityksen mukaan Camo oli lähtenyt käpälämäkeen ulkoiluttamisen yhteydessä, jolloin noudatetaan samoja säädöksiä kuin muutkin koiranomistajat. Kokkonen kuitenkin toteaa, että hän ei tiedä tapauksesta kaikkia yksityiskohtia.

Koira voi tulkita kiinniottajansa elkeet väärin

Karkutapauksia sattuu kuitenkin jokseenkin harvoin. Yleensä hatkat ottanut yksilö on nuorempi koira, joka lähtee viettiensä perään, kuten Camo tällä kertaa.

Useat poliisipartiot etsivät Camoa lähialueilta sitä kuitenkaan löytämättä. Ihmisten alkaessa aamulla liikkumaan Camon katoamisesta viestitettiin eri sosiaalisissa medioissa ja viestimissä, kuten Sisä-Suomen poliisilaitoksen Facebook (siirryt toiseen palveluun)- ja Twitter- (siirryt toiseen palveluun)tileillä.

Ylikonstaapeli Mikko Nivala huomioi, että poliisikoiran katoaminen tuntui kiinnostavan yleisöä runsaasti. Se oli tietenkin poliisin tarkoituskin, kun koirasta toivottiin havaintoja.

– Sinänsä poliisikoiran katoamiseen ei liity mitään erityistä, mutta se on tietenkin poliisille arvokas työväline, joka halutaan saada vahingoittumattomana ja työkunnossa takaisin, Nivala toteaa.

Poliisin viestinnässä kehotettiin ihmisiä antamaan mieluummin havaintoja koirasta, kuin ottamaan sitä fyysisesti kiinni, koska poliisipartiot olivat katoamispaikan vieressä. Nivalan mukaan poliisikoira käyttäytyy muutoin ilman ohjaajaansa samaan tapaan kuin muutkin koirat.

Ylikomisario Pekka Kokkosen mukaan syynä on myös se, että poliisikoirat on koulutettu myös voimankäyttövälineiksi.

– Saattaa olla, että tällaisessa tilanteessa koira tulkitsee sitten hyvää tahtovan löytäjän eleet väärin. Jotta ei onnettomuuksia tai väärinkäsityksiä pääse sattumaan, on aina syytä ilmoittaa havainnoistaan poliisille, joka ottaa asian hoitoonsa.

Kuten metsästyskoirilla, myös poliisikoirilla voi olla paikantimet, joiden avulla koira voidaan tarvittaessa löytää. Tällä kertaa tilanne on kenties ollut niin yllättävä, että ohjaaja ei ollut ehtinyt laittaa koiralle pantaa, Kokkonen arvelee.

Camo on yksi noin 260 poliisikoirasta

Ylikomisari Pekka Kokkonen kertoo, että poliisikoirat valitaan Suomessa tarkasti ja niiden koulutus on pitkä. Pelkästään peruskoulutus kestää yhteensä kaksi ja puoli vuotta, erikoiskoulutuksesta puhumattakaan.

– Camo on yksi Suomen noin 260 poliisikoirasta ja hyvin koulutettu poliisin työkalu, johon on tietysti laitettu paitsi paljon euroja, myös työaikaa ja ohjaajan hikeä. Koira on varsin arvokas poliisin työväline eikä sellaista tietysti pidä mennä hukkaamaan, Kokkonen sanoo.

Kokkonen painottaa, että ohjaajan antama koirakoulutus on käytännössä ympärivuorokautista, sillä ohjaaja elää koiransa kanssa. Koulutusta tehdään myös työajan ulkopuolella, joten koiralle on vaikea yksilöidä varsinaista hintalappua.

On kuitenkin tapauksia, joissa poliisikoira on loukkaantunut tai menehtynyt esimerkiksi rikostapausten yhteydessä. Silloin valtiolla on oikeus vaatia syylliseltä korvauksia, ja ne lasketaan Kokkosen mukaan useissa kymmenissä tuhansissa euroissa.