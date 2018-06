Fortnitea pelaa jo yli 120 miljoonaa ihmistä – tässä asiat mitkä pelistä tulee tietää

Fortnite Battle Royale on nyt yksi maailman suosituimmista videopeleistä.

Fortnite Battle Royalella on maailmanlaajuisesti yli 120 miljoonaa pelaajaa.

Fortnite Battle Royale on tämän hetken suosituimpia videopelejä, jonka pelaajamäärät ovat ylittäneet 120 miljoonan ihmisen rajan. Viimeksi se on herättänyt ihmetystä brittilehtien uutisoitua 9-vuotiaan koukuttuneen vakavasti peliin. Tässä infopaketti pelistä, sen vaikutuksista flossaukseen ja yhteyksistä japanilaiseen dystopiaan.

Mistä pelissä on kyse?

Fortnite on Epic Gamesin toiminnallinen moninpeli, jossa sata pelaajaa lennähtää pelin alkaessa samalle alueelle taistelemaan asein. Se, joka seisoo hengissä viimeisenä, voittaa. Lähtöasetelma on yksinkertainen ja koukuttava.

Selviytymiskamppailut kiinnostavat. Tämän on osoittanut vaikkapa perinteisten lumisotien ja kukkulan kuningas -pelien suosio, Nälkäpeli -teokset sekä viimeisenä Fortniten kaltaiset selviytymispelit. Japanilainen Battle Royale -dystopiakirja ja -elokuva ovat lajityypin tunnettuja teoksia, ja Fortnite kumartaakin niille nimellään.

Pelin maailma on kirkkaasti väritetty, sen ilme tuo mieleen vaikkapa Universal-studion animaatiot ja suositun Overwatch (2016) -moninpelin. Toiminta on usein nopeatempoista: tietokoneen luoma pelialue pienenee, mikä kannustaa kamppailuun. Viimeistä elossa olevaa pelaajaa odottaa Victory Royale, eli vapaasti suomennettuna kuninkaallinen voitto. Voittoon siivittävät myös rakennetut linnakkeet.

Peli julkaistiin 2017 ilmaispelinä. Tämä osin selittää sen suosiota: Konsolipeliuutuuksien hinnat pyörivät useissa kymmenissä euroissa, kun taas Fortnitea voi pelata maksamatta euroakaan. Pelissä on sisäisiä ostoja, mutta ne eivät takaa menestystä – rahalla saa kosmeettisia päivityksiä, kuten uusia vaatteita tai pelihahmon tanssiliikkeitä.

Minkälainen vaikutus pelillä on ollut?

Fortniten vaikutukset lasten ja nuorten arkeen ovat olleet huomattavia. Sen räjähdysmäistä suosiota voisi verrata esimerkiksi vuoden 2016 Pokémon Gohun, sanoo pelitutkija Mikko Meriläinen Tampereen yliopistosta. Samoin kuin Pokémon Gosta, kilpailuhenkisestä Fortnitesta on tullut nopeasti kansainvälinen, kulttuurirajat ylittävä ilmiö.

Esimerkiksi yksi tanssiliike on käypä esimerkki pelin suosiosta: koulupihoilta tuttu flossaus vakiintui kieleen osin pelin avituksella – flossaus on yksi moninaisista pelin suosituista voitontansseista. Alun perin flossaus on lähtöisin laulaja Katy Perryn esiintymisestä Saturday Night Live -ohjelmassa.

Fortniten suosion osoittaa myös vaikkapa yleisradioyhtiö BBC:n järjestämä kirjoituskilpailu 5–13-vuotiaille lapsille. Kisaan osallistui 134 790 tarinaa, ja yksi suosituimmista tarinoissa käytetyistä sanoista oli, mikäs muukaan kuin, Fortnite. Muita suosittuja sanoja olivat esimerkiksi muovi, Trump ja Brexit.

Millä alustoilla peli on julkaistu?

Fortniten pelaaminen onnistuu PC:llä, Macilla, Playstation 4:llä, Xbox Onella, iOSilla ja Nintendo Switchilla. Pelistä on kehitteillä myös Android-versio.

Kuinka paljon pelaajia Fortnitella on?

Epic Games kertoi alkuvuodesta, että pelillä oli huippupäivänä 3,4 miljoonaa samanaikaista pelaajaa. Tiistaina peliyhtiö julkisti (siirryt toiseen palveluun), että pelaajia on kertynyt jo 125 miljoonaa. Kuukausittaisia pelaajia on ainakin 40 miljoonaa. Pelin kilpakumppanin PlayerUnknown’s Battlegroundsin pelaajamäärät ovat vuoden alusta pudonneet – samanaikaisten pelaajien määrän kerrottiin toukokuussa puolittuneen siitä, mitä se oli tammikuussa.

Kuinka koukuttava peli on?

Kilpailu, nopea tempo ja pistetilin tuoma nopea tyydytys tekevät selviytymispeleistä houkuttelevia.

– Pelin mekaniikat kannustavat pelaamaan lisää. Voidaan toki sanoa, että hyvä peli lähtökohtaisesti kannustaa pelaajaa pelaamaan. Riippuen pelaajan taidoista pelikerrat voivat olla hyvin lyhyitä, jolloin uuden pelin aloittaminen houkuttaa, Meriläinen sanoo.

Pelaamiseen kannustaa Meriläisen mukaan myös sen sosiaalinen puoli: Fortnitea pelataan usein ryhmissä ja kaveriporukoissa. Fortnite myös muistaa aina kertoa monenneksi pelaaja jää, joka kannustaa kilpailemaan ennestään paremmista sijoista.

Mitä tehdä, jos lapsen pelaaminen huolettaa?

Brittiläiset iltapäivälehdet kertoivat äskettäin, että 9-vuotias brittiläinen tyttö on määrätty käymään psykoterapiassa peliriippuvuuden takia. Pelaamisen jälkeen lehtien mukaan lapsi nukkui tunneilla, arvosanat laskivat ja hän löi isäänsä, joka yritti takavarikoida konsolin. Perheen tililtä oli myös kadonnut yli 50 euroa kuukaudessa pelin sisällä tehtyihin ostoihin.

Meriläinen suosittelee vanhempia perehtymään peliin ja keskustelemaan pelaamisesta lapsen kanssa.

– Pelistä voi jutella: Missä lapsi pelaa, mikä merkitys pelillä on. Onko kaikki muut asiat kunnossa: Onko koulu lapsella hoidossa, nukkuuko hän, liikkuuko.

Keskustelua pelaamisesta ja rajoitteista avittaa hänen mukaansa se, että osapuolet tuntevat aiheen. Hänen mukaansa riskinä on, että pelkkä intohimoinen harrastus tulkitaan riippuvuudeksi.

– Kun aihe on tuttu, pelikasvattamisestakin tulee helpompaa. Sen sijaan, että sanoo lapsen saavan pelata vielä tunnin voi sanoa vaikka että saat pelata vielä kolme matsia.

Pelin ikäraja on 12. Supersankarielokuvien tapaan väkivalta on sarjakuvamaista ja etäännytettyä.

Pegi 12 -ikärajan perusteissa sanotaan, että pelissä on asein tehtävää väkivaltaa. Vahinko näkyy ikärajan perusteiden mukaan numeroina ja hävitessään pelaaja katoaa värikkäänä välähdyksenä. Jäljelle jäävät pelaajan varusteet poimittaviksi.

