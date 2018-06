Tätä miestä Venäjä ei halunnut päästää MM-kisoihin – Yle tapasi saksalaistoimittajan, joka paljasti Venäjän dopingin laajuuden

Saksalaistoimittaja Hajo Seppelt on paljastanut dokumenteissaan, miten Venäjän valtiollinen dopingohjelma toimi.

Saksalaistoimittaja Hajo Seppelt on tehnyt isoja paljastuksia Venäjän dopingohjelmasta. Ensin Venäjä eväsi hänen viisuminsa MM-kisoihin, mutta pyörsi päätöksen kritiikin jälkeen. Seppeltin työnantaja kuitenkin päätti, ettei kisoihin osallistuminen ole turvallista.

Tästä on kyse Hajo Seppelt on moneen kertaan palkittu saksalainen urheilutoimittaja. Hän on selvittänyt dopingin käyttöä DDR:ssä eli Itä-Saksassa, Kiinassa, Keniassa ja Venäjällä.

Vuonna 2014 saksalainen ARD julkaisi Seppeltin dokumentin, jossa venäläisurheilijat kertoivat dopingin käytön laajuudesta.

Seppeltin dokumentti johti lisäselvityksiin ja Venäjän laajamittaisen dopingin paljastumiseen.

Venäjä on suljettu dopingin vuoksi ulos useista arvokisoista, kuten Etelä-Korean tämänvuotisista talviolympialaisista.

BERLIINI Joulukuussa 2017 saksalaistoimittaja Hajo Seppelt istui New Yorkissa lakimiehen toimistossa ja odotti tärkeää haastateltavaa.

Tämä ei koskaan ilmestynyt paikalle.

Mies on Yhdysvaltain liittovaltion poliisin FBI:n todistajainsuojaohjelmassa, joten haastattelu tehtiin puhelimen kaiuttimen kautta.

Puhelimessa oli Venäjän antidopinglaboratorion entinen johtaja Grigori Rodtšenkov. Hän pakeni Yhdysvaltoihin paljastettuaan Venäjän laajamittaisen dopingin, jossa oli itse ollut mukana Sotšin olympialaisissa.

Seppelt tunsi aiheen hyvin. Vuonna 2014 hänen dokumenttinsa oli paljastanut Venäjän dopingohjelman järjestelmällisyyden ja laajuuden.

New Yorkissa Seppelt kysyi Sotšista.

– Totta kai käskyt tulivat aivan huipulta, presidentiltä, Rodtšenkov sanoo Seppeltille haastattelussa, joka julkaistiin tammikuussa ARD:llä ja sveitsiläisessä Republik-verkkolehdessä (siirryt toiseen palveluun).

– Vain presidentti pystyy komentamaan FSB:n sellaiseen erityisoperaatioon.

FSB on Venäjän turvallisuuspalvelu. Erityisoperaatio oli puolestaan Venäjän järjestelmällinen likaisten dopingnäytteiden vaihto puhtaisiin Sotšin olympialaisissa. Näytteiden avaamiseen huomaamattomasti tarvittiin FSB-agenttien erikoisosaamista. Rodtšenkov oli mukana operaatiossa.

Laajamittainen tulosten peittely paljastui vasta olympialaisten jälkeen.

Venäjän antidopinglaboratorion entinen johtaja Grigori Rodtšenkov pakeni Yhdysvaltoihin paljastettuaan laajamittaisen dopinginkäytön venäläisurheilussa. REX/AOP

Kesäkuu Berliinissä. Toimittaja Hajo Seppeltin piti alkuperäisen suunnitelman mukaan olla tekemässä lähtöä Venäjälle. Saksalainen yleisradioyhtiö ARD halusi lähettää toimittajansa seuraamaan Venäjällä tänään torstaina alkavia jalkapallon maailmanmestaruuskisoja.

Toukokuussa Venäjä kuitenkin julisti hänet persona non grataksi, epätoivotuksi henkilöksi. Viisumihakemus evättiin – tosin vain hetkeksi.

Saksalaispoliitikot asettuivat Seppeltin tueksi, ja Venäjä pyörsi viisumipäätöksensä. Seppelt olisi sittenkin päässyt kisoihin. Keskiviikkona, päivä ennen Venäjän MM-kisojen alkua – ja Ylen tekemän haastattelun jälkeen – hänen työnantajansa ARD kuitenkin päätti, ettei Venäjälle matkustaminen ole turvallista.

ARD kertoi myöhään keskiviikkoiltana (siirryt toiseen palveluun), että päätös tehtiin toimituksen edustajien puhuttua Saksan ulkoministerin Heiko Maasin kanssa. Saksan turvallisuusviranomaisten arvion mukaan Seppeltin meno Venäjälle saattaa olla riski.

Syynä on Venäjän oma tutkinta koskien avaintodistaja Rodtšenkovia. Seppelt olisi voitu ottaa kiinni osana tutkintaa.

Seppelt ei itse usko, että Venäjän valtionjohto oli hänelle alun perin annetun viisumikiellon takana. Seppeltin mukaan päätöksen tekivät todennäköisesti maahantuloviranomaiset, ei edes FSB.

– Tämä ei ole Kremlin tekoja, koska viisumikielto oli PR-katastrofi Venäjälle ennen MM-kisoja, Seppelt sanoi viikko sitten Ylelle Berliinissä.

Seppeltin mukaan viisumin evääminen johti juuri sellaiseen julkisuuteen, jota Venäjä ei ennen kotikisoja halunnut. Alettiin puhua Venäjän heikosta sananvapaustilanteesta ja lehdistönvapauden nujertamisesta.

– TIlanne on Venäjälle kymmenen kertaa vaikeampi kuin minun päästäminen maahan.

Myös doping on noussut jälleen puheenaiheeksi ennen MM-kisoja.

Seppeltin mukaan on naurettava ajatus, että urheilu ja politiikka olisivat erillään toisistaan.

Toukokuussa ARD julkaisi uuden dokumentin liittyen Venäjän dopingohjelmaan. Dokumentin mukaan osaa Venäjän nykyisistä maajoukkuepelaajista on epäilty dopingista.

Kaava on samanlainen kuin aiemmin paljastuneissa yleisurheilun ja Sotšin olympialaisten dopingissa. Käskyt tulevat poliittiselta johdolta.

Tässäkin dokumentissa esiintyi Rodtšenkov, tällä kertaa kommandopipo päässään. Hänen kasvojaan on ilmeisesti muokattu osana todistajainsuojaohjelmaa.

– Sain urheiluministeri Vitali Mutkolta käskyn, ettemme halua positiivisia dopingnäytteitä jalkapallossa. Hän oli pomoni ja toimin hänen ohjeidensa mukaan, Rodtšenkov sanoi dokumentissa.

Venäjän antidopinglaboratorion entinen johtaja Grigori Rodtšenkov väittää presidentti Vladimir Putinin tienneen suunnitelmista peitellä dopingtuloksia. Mikhail Metzel / AOP

Mutko on Venäjän entinen urheiluministeri, ja paljastusten mukaan tiivis osa Venäjän valtiollista dopingohjelmaa. Pahasti ryvettyneen Mutkon arveltiin jo menettävän hallituspaikkansa, kun Venäjälle nimitettiin toukokuussa uusi hallitus.

Mutta Mutko sai jäädä. Hänen tittelinsä on varapääministeri, jonka vastuualueina on rakentaminen ja alueellinen kehitys. Titteli vaikuttaa enemmän palkinnolta kuin rangaistukselta.

Mutkolla on näkyvä rooli myös tämänvuotisissa MM-kisoissa: hän on Venäjän jalkapalloliiton puheenjohtaja.

Mutko väistyi tehtävästä puoleksi vuodeksi dopingkohujen jälkeen joulukuussa, mutta palannee johtopaikalle kotikisojen aikana, jos paluuaikataulu pysyy ennallaan.

– Joka maassa ne ovat yhteydessä. Urheilu on politiikka, koska sillä on niin paljon vaikutusta, Seppelt sanoo.

Venäjän johto käytti Sotšin olympialaisia luomaan mielikuvaa Venäjästä modernina ja vahvana valtiona, jonka urheilijat ovat maailman kärkiluokkaa. Vasta myöhemmin paljastui, että menestys oli dopingin siivittämä.

Dopingkohussa ryvettynyt Vitali Mutko palannee jalkapalloliiton johtopaikalle MM-kisojen alkaessa. Donat Sorokin / AOP

Mitä sitten Venäjän presidentti Vladimir Putin haluaa viestiä tänään alkavilla MM-kisoilla?

– Välittää kivoja kuvia viheriöistä, joilla pelataan rauhantahtoisessa ja mukavassa ilmapiirissä. Ja esittää Venäjän täydellisenä isäntämaana, joka pystyy järjestämään näin suuria tapahtumia.

Seppelt uskoo, että moni venäläinen aivan vilpittömästi toivottaa kisavieraat tervetulleiksi ja tekee kaikkensa kisojen onnistumiseksi. Mutta se ei poista sitä tosiasiaa, että samalla Venäjän on sallittava kriittinen uutisointi kisojen aikana.

– Meidän on voitava puhua lehdistönvapaudesta, sananvapaudesta ja homojen oikeuksista – asioista, joita Venäjä ei mielestäni hoida kovin demokraattisesti. Meidän on seurattava tarkkaan, miten uutisointi sallitaan.

Hyvin todennäköisesti Putin tietää Seppeltin nimeltä.

New York, joulukuu 2017. Seppelt jatkaa Yhdysvalloissa piileskelevän Rodtšenkovin hiillostamista kaiuttimen kautta.

– Oletteko 100-prosenttisen varma, että Vladimir Putin tiesi suunnitelmista peitellä dopingtuloksia? Seppelt kysyy Republik-lehden jutussa julkaistulla ääninauhalla.

– Olen 146-prosenttisen varma, Rodtšenkov vastaa. – Tiedän, että Mutko informoi Putinia kattavasti ja yksityiskohtaisesti.

Rodtšenkovin mukaan Mutko sanoi Putinin tietävän hänet nimeltä ja että presidentti oli täysin tietoinen dopingohjelman laajuudesta. Venäjän presidentinkanslia ei halunnut kommentoida Rodtšenkovin väitteitä Republikille.

Hyvin todennäköisesti Putin tietää myös Seppeltin nimeltä. Seppeltin tietojen mukaan viisumiasia oli esillä, kun Saksan liittokansleri Angela Merkel tapasi Putinin toukokuussa Sotšissa.

Venäjä on toistuvasti kiistänyt väitteet järjestelmällisestä dopingista. Seppeltistä on paljastusten jälkeen maalattu Venäjällä kuva, jonka mukaan hän on russofobi tai CIA:n agentti.

Hänen on sanottu olevan Saksan hallituksen palkkaama kätyri, joka esitti väitteitä Venäjän dopingista vain peitelläkseen Saksan huonoa menestystä Sotšin kisoissa. Ensimmäisen dokumentin jälkeen Seppeltiä vastaan käynnistettiin internetissä koordinoitu trollauskampanja.

– Selvästi heidän täytyy esittää uhreja ja luoda mielikuvaa, että koko muu maailma on Venäjää vastaan. Ja sanoa, että paljastukset ovat vain venäläisvastaisuutta, Seppelt sanoo.

– Se on heidän tapansa pelata tätä peliä. Mutta viesti on suunnattu enemmän kotimaan yleisölle kuin ulkomaille.

Palkittu toimittaja Hajo Seppelt pitää toivetta puhtaasta urheilusta utopiana. Stefanie Loos

Kun kisat tänään torstaina alkavat, yleisön joukossa istuu tuhansia ja tuhansia jalkapallofaneja, mutta myös Venäjän valtion johto.

Heidän joukossaan hyvin todennäköisesti myös valtiollisen dopingohjelman koordinoinnista syytetty Mutko.

Seppelt ei kuitenkaan vaikuta turhautuneelta. Hänen mukaansa toive täysin puhtaasta urheilusta on utopiaa.

– Onko olemassa liikennettä ilman onnettomuuksia tai yhteiskuntaa ilman rikollisuutta? Miksi me sitten asetamme urheilulle epätodellisia vaatimuksia puhtaudesta, kun tiedämme, ettei maailma toimi sillä tavalla?

Seppeltin mukaan dopingista puhutaan nyt selvästi enemmän kuin kymmenen vuotta sitten. Se ei tarkoita sitä, että dopingia käytettäisiin enemmän. Luultavasti päinvastoin – nyt vain yhä useampi toimittaja ja tutkija on alkanut selvittää järjestelmällistä dopingia.

– Toimittajat ja tutkijat tekevät nyt sitä työtä, joka oikeasti kuuluu suurille urheilujärjestöille. Mutta heillä on selvityksissä selvä eturistiriita – siksi itsenäisiä tutkijoita tarvitaan.