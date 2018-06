Kuopio tanssii ja soi Leonard Cohenin tahdissa: kunnianosoitus kanadalaistaiteilijalle aloittaa tanssifestivaalin

Suzanne, Dance Me to the End of Love ja A Thousand Kisses Deep. Nämä ja tusina muuta Leonard Cohenin laulua ovat mukana esityksessä, joka aloittaa tämänkesäisen Kuopio tanssii ja soi -festivaaliviikon.

Maailmankuulun lauluntekijän, laulajan ja runoilijan Leonard Cohenin musiikin tuo tanssinäyttämölle kanadalainen nykytanssiryhmä Les Ballets Jazz de Montréal, tai tuttavallisemmin BJM. Esitys sai kantaesityksensä Kanadassa vasta viime joulukuussa.

Teoksen isä on BJM:n taiteellinen johtaja Louis Robitaille, jonka mukaan kyseessä on kunnianosoitus puolitoista vuotta sitten kuolleelle Cohenille. Taiteilija hyväksyi teoksen tekemisen, mutta ei itse ehtinyt nähdä sitä valmiina.

Taiteellinen johtaja Louis Robitaille'n mukaan esitys on kunnianosoitus edesmenneelle laulajalle. Toni Pitkänen / Yle

– Cohen hyväksyi teoksen paljolti siksi, että siinä ei ole mitään hänen yksityiselämästään. Se on hänen elämäntyöstään, Robitaille sanoo.

Robitaille kertoo tavanneensa Cohenin vain kerran. BJM sai myöhemmin Cohenilta toivelistan, jossa tämä esitti, että esityksessä olisi klassikkojen lisäksi myös taiteilijan myöhempää tuotantoa.

Ihmisen viisi vuodenaikaa

Robitaille sanoo, että kun Cohenin lauluja kuuntelee yhä uudestaan ja uudestaan, tajuaa sen, kuinka rikkaita, syvällisiä ja tehokkaita hänen sanansa ja lauseensa ovat, ja mikä yhteys on sanojen ja musiikin välillä.

Dance Me -nimisessä esityksessä on viisi vuodenaikaa, jotka Robitaille'n mukaan kuvaavat ihmiselämän viittä jaksoa. Viides vuodenaika on intiaanikesä, jonka taiteellinen johtaja on teoksessa siirtänyt alkusyksystä talven jälkeiseen aikaan.

– Viides vuodenaika on kuoleman jälkeinen muutos, jossa ihminen siirtyy johonkin uuteen ja tuntemattomaan. Tästä tuli ymmärrettävästi symbolista, kun Cohen kuoli.

Cohen-tribuutissa on viisitoista Leonard Cohenin laulua. Toni Pitkänen / Yle

Tulossa uusi ja pidempi versio?

Kanadalaisryhmän esitys koostuu viidestätoista laulusta, jotka on valittu alun perin neljänkymmenen teoksen joukosta. Esityksestä tuli aluksi kaksi tuntia pitkä, kunnes se lyheni puoleentoista tuntiin. Robitaille'n mukaan valintatyö oli sydäntä särkevää.

– Suurenmoisia lauluja riittäisi jopa kolmen tunnin esitykseen.

Entä aikooko BJM tehdä tällaisen pidemmän esitysversion?

– Kuka tietää. Voi hyvinkin olla, Robitaille nauraa hersyvästi.

"Tämä on sitä mitä yleisö toivoo"

Cohen-tribuutti esitetään Kuopiossa kahtena peräkkäisenä iltana. Kysyntää olisi todennäköisesti ollut useampaakin, sillä esitykset ovat jo etukäteen olleet loppuunmyytyjä. Sama pätee tanssiviikon kaikkiin esityksiin.

Kuopio tanssii ja soi -festivaalin taiteellisena johtajana toimivan Jorma Uotisen mukaan lippujen hyvä menekki kertoo siitä, että tanssiviikko on löytänyt sellaisen profiilin, josta yleisö pitää.

– Se kertoo siitä, että tämä on juuri sitä, mitä yleisö toivoo.

Jorma Uotisen mukaan onnistunut lipunmyynti osoittaa, että myös tanssiviikon profiili on onnistunut. Toni Pitkänen / Yle

Uotinen kertoo saavansa esitysvalinnoista palautetta sananmukaisesti myös kadulla.

– Yksi rouva sanoi, että me luotamme Jorman makuun, Uotinen nauraa.