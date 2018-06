Suomalaisministerit eivät matkusta Venäjän MM-kisoihin, mutta kyseessä ei heidän mukaansa ole boikotti – Soinilta ei kommenttia

Jalkapallon MM-kisojen alkaessa Venäjällä poliittinen tilanne idän ja lännen välillä on jännitteinen ja isäntämaa yhä laajojen talouspakotteiden alla. Silti vain muutama länsimaa boikotoi näitä poliittiseksi povattuja urheilukisoja.

Suomalaisista poliitikoista tasavallan presidentti Sauli Niinistö, pääministeri Juha Sipilä (kesk.) tai urheiluministeri Sampo Terho (sin.) eivät aio matkustaa seuraamaan Venäjän MM-kisoja. Presidentti ja ministerit ovat kertoneet, ettei kyse kuitenkaan ole boikotista.

Kisoihin kutsun saanut ulkoministeri Timo Soini (sin.) ei ole kommentoinut kisasuunnitelmiaan kyselyistä huolimatta.

Urheiluministeri Terho kertoi Ylelle seuraavansa jalkapallo-otteluita kotikatsomosta ja kannattavansa kisoissa Saksaa. Hän jättää kisamatkan väliin aikataulusyistä. Terho ei halunnut kommentoida kisoihin liittyvää politiikkaa, vaan totesi jokaisen maan tekevän itse päätökset boikoteistaan.

Ruotsin urheiluministeri Annika Strandhäll on kertonut kisojen alla olevansa huolissaan Venäjän demokratian ja ihmisoikeuksien tilasta. Miksi naapurimaiden suhtautuminen kisoihin eroaa näin paljon toisistaan?

Turun yliopiston politiikan tutkija Markku Jokisipilän mukaan Suomen MM-kisaboikotti olisi tapahtuessaan ollut kovin tehoton kansainvälisen politiikan keino – eihän Suomi edes ole mukana pelaamassa. Jyrkkä linja urheiluasioissa olisi myös vaikuttanut kummalliselta, koska Suomi on järjestänyt useita kahdenkeskisiä presidentti- ja pääministeritason tapaamisia Venäjän kanssa.

Jokisipilä näkee suomalaisten ministereiden kantojen olevan linjassa Suomen kahdenvälisten Venäjä-suhteiden pitkän kaaren kanssa.

– Suomi ei hyväksy kaikkia Venäjän kansainvälisen politiikan toimia, mutta haluaa silti pitää keskusteluyhteyden maiden välillä auki, sanoo Jokisipilä.

Boikotit vastaus myrkytystapaukseen

Britannia ilmoitti maaliskuussa, etteivät maan ministerit tai kuninkaalliset aio osallistua jalkapallon MM-kisoihin. Boikotti oli brittihallituksen vastaus entisen neuvostovakooja Sergei Skripalin ja hänen tyttärensä Julia Skripalin myrkytysyritykseen.

Pian Britannian linjauksen jälkeen Islannin hallitus sekä Puolan presidentti Andrei Duda kertoivat, etteivät tule osallistumaan kisojen avajaisseremoniaan. Myös Ruotsin ja Australian poliittiset johtajat ovat liittyneet boikottiin kevään kuluessa.

Washington Post arveli maaliskuisessa uutisessaan (siirryt toiseen palveluun), että Japani ja Tanska liittyisivät rintamaan, mutta maat eivät ole tähän mennessä ottaneet asiaan virallista kantaa.

Huhtikuussa 60 europarlamenttiedustajaa allekirjoitti avoimen kirjeen, (siirryt toiseen palveluun) jossa he kehottivat EU:n jäsenmaiden hallituksia olemaan matkaamasta MM-kisoihin. Epävirallinen kirjelmä, joka painotti Venäjän toimien Itä-Ukrainasssa olevan kestämättömiä, ei johtanut yhteiseen Eurooppalaiseen linjaan. Kisojen alkaessa vain viisi maata boikotoi avoimesti urheilutapahtumaa.

Kansainvälisten urheilukisojen kritisoimisella ei historiassa ole juuri ollut vaikutuksia valtioiden konkreettiseen politiikkaan. Jokisipilä arvioi, että jalkapallon MM-kisojen boikotti on erityisesti vastalause Venäjän systemaattisille pyrkimyksille käyttää maailman isoimpien urheilutapahtumien isännöintiä imagonluonnin välineenä. Hänen mukaansa MM-kisojen saaminen Venäjälle on ollut Putinin henkilökohtainen projekti, jolla on omat poliittiset tarkoitusperänsä.

Avajaisseremonia poliitikkojen tapaamispaikkana

MM-kisat torstaina aloittava avajaisseremonia on valtava tv-spektaakkeli, jossa esiintyvät muun muassa brittiläinen laulaja Robbie Williams, yhdysvaltalainen näyttelijä Will Smith sekä venäläinen sopraano Aida Garifullina. Musiikkiesitysten lisäksi avajaisseremonia tarjoaa maailman johtajille mahdollisuuden kohdata toisiaan ja käydä epävirallisia keskusteluja.

Jokisipilän mukaan maailman suurimmista urheilutapahtumista on tullut yhä suositumpia näyttäytymis- ja verkostoitumispaikkoja merkittävien poliitikkojen keskuudessa.

– Koska venäjälle tässä ei ole kyse vain urheilusta, on selvää, että maa pyrkii ottamaan kaiken irti myös valtiojohtajien epävirallisesta tapaamisesta, Jokisipilä sanoo.

Venäjän poliittinen johto ei tunnu olevan huolissaaan länsimaiden suppeiksi jääneistä boikoteista. Ulkoministeri Sergei Lavrov kertoi kesäkuun alussa pidetyssä tiedotustilaisuudessa (siirryt toiseen palveluun) uskovansa ulkomaisten valtiojohtajien osallistuvan ahkerasti MM-kisoihin. Varapääministeri Arkadi Dvorkovitsh oli maaliskuisessa tiedotustilaisuudessa (siirryt toiseen palveluun) sitä mieltä, että kisoja boikotoivat maat rankaisevat vain itseään.

Venäjän MM-kisoista keskustellaan myös keskiviikon A-Studiossa, kello 21.05 TV1:ssä. Pitäisikö lännen boikotoida kisoja? Miten korruption tahrimaa FIFA:a pitäisi uudistaa? Studiossa tutkija Sami Kolamo ja jalkapallokolumnisti Elina Vainikainen.

