Yle seuraa: Jari Aarnion puolustus kyseenalaistaa hovioikeudessa näytön huumeista – "Ei ole näyttöä siitä, mitä tynnyreissä on tänne tuotu"

Hovioikeus kuulee tänään koko päivän Helsingin huumepoliisin entisen päällikön, Jari Aarnion puolustusta laajassa tynnyrihuumejutussa.

Aarnion asianajajilla on nyt kenties viimeinen tilaisuus saada loppulausunnossaan horjutettua syyttäjien huolella rakentamaa massiivista näyttöä.

Hovioikeuden tuleva ratkaisu voi jäädä lopulliseksi ellei korkein oikeus katso mahdollisten valitusten perusteella, että Suomen historian suurin poliisirikosjuttu antaisi aihetta selventää lain tulkintaa.

Aarnion asianajaja Riitta Leppiniemi aloitti Aarnion puolustamisen kyseenalaistamalla huumetynnyreiden sisällön. Käräjäoikeus katsoi, että Aarnio järjesti Hollannista Suomeen tynnyreissä lähes 800 kiloa hasista.

Aarnion kymmenen vuoden huume- ja virkarikostuomio perustuu osin aiemmassa tynnyrijutussa annettuun lainvoimaisen tuomioon, johon syyttäjät ovat oikeudessa usein vedonneet.

Leppiniemen mukaan uudessa oikeudenkäynnissä voidaan horjuttaa. sitä, mitä tynnyreissä on näytetty olleen. Puolustuksella on tietoa, jota ei ollut käytössä ensimmäisen tynnyrijutussa eikä Aarnion huumejutun käräjäoikeuskäsittelyssä.

Leppiniemi sanoi, että hän voi ymmärtää, miten aiemmassa oikeuden päätöksessä on päädytty siihen, että tynnyreissä on ollut joka erässä 140 kiloa hasista.

– Keskeistä jutussa on, että mitä väitetyissä huumetynnyreissä on ollut. Ei ole näyttöä siitä, mitä tynnyreissä on tänne tuotu, mitä huumetta ja mitä lajia.

Leppiniemi vaati, että hovioikeuden on perusteltava, mikä tynnyreiden sisältö on ollut.

Korkein oikeus harkitsee tarkoin, mitä hovioikeuden päätöksiä se ottaa käsiteltäväkseen, Korkein oikeus ei antanut valituslupaa kun hovioikeus tuomitsi Aarnion kolmeksi vuodeksi vankeuteen Trevoc-seurantalaiteyhtiöön liittyvistä rikoksista.

Aarnion puolustuksen loppulausunnon jälkeen oikeus kuulee vielä kahtena päivänä muiden syytettyjen asianajajia. Hovioikeuden ratkaisu saataneen vuoden lopulla.

