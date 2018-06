Venäjä aloitti yllättäen valtavan sotaharjoituksen Barentsinmerellä

Venäjä on aloittanut Barentsinmerellä suurimman sotaharjoituksensa kymmeneen vuoteen, kertoo riippumaton norjalainen Barents Observer-verkkolehti (siirryt toiseen palveluun).

Venäjän pohjoinen laivasto ilmoittaa tiedotteessaan (siirryt toiseen palveluun), että se aloitti keskiviikkona suurimman kokoontumisensa vuosikymmeneen. Kaikkiaan 36 sotalaivaa ja tukialusta on matkalla Barentsinmerelle. Lisäksi mukana on parikymmentä ilma-alusta, ja Kuolan niemimaan rannikolle on sijoitettu yli 150 erilaista ohjus- ja tykistöjärjestelmää.Harjoituksessa on mukana myös ydinsukellusveneitä.

Ensi viikon loppuun kestävässä sotaharjoituksessa Venäjän laivasto harjoittelee puolustautumista massiivista vihollishyökkäystä vastaan.

Sotaharjoituksessa laukaistaan muun muassa risteilyohjuksia, miinoja ja torpedoita, kertoo Venäjän pohjoinen laivasto.

Barentsinmerellä laajoja alueita on suljettu siviililaivoilta ja ilmatila on suljettu siviili-ilma-aluksilta.

Norjan puolustusvoimat kertoo Barents Observerille, ettei Venäjä ole tiedottanut Norjaa suuren sotaharjoituksensa alkamisesta.

