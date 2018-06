AFP: Venezuelasta suunnannut Kolumbiaan yli miljoona ihmistä

Yli miljoona ihmistä on siirtynyt talousromahduksen halvaannuttamasta Venezuelasta naapurimaahan Kolumbiaan vajaan puolentoista vuoden aikana, kertovat Kolumbian viranomaiset.

Kolumbian pääkaupungissa Bogotassa toimiva rekisteröintivirasto tiedottaa, että yli 440 000 venezuelalaista on saanut Kolumbiasta oleskeluluvan, kun taas lähes 370 000 maahan tullutta Venezuelan kansalaista on jäänyt ilman oleskelulupaa. Lisäksi Venezuelan talouskriisin jaloista on palannut kotimaahan neljännesmiljoona kolumbialaista.

– Kaikkiaan siis yli miljoona ihmistä on tullut Kolumbiaan Venezuelasta viimeisen 16 kuukauden aikana, rekisterivirasto toteaa.

Bogota sekä Kolumbian raja-alueet ovat vastaanottaneet suurimman osan naapurimaan kansalaisista. Kyseessä on laajin muuttovirta Kolumbian historiassa.

Venezuelan talouden romahtaminen sekä poliittinen ilmapiiri ovat aiheuttaneet kiihtyvän rajanylittäjien virran naapurimaihin Kolumbiaan sekä Brasiliaan. Venezuelalaiset kärsivät poliittisista valtakamppailuista, ruoka- ja lääkepulasta ja jyrkästä inflaatiosta.

Lue myös:

Analyysi: Venezuelan kriisi syvenee päivä päivältä, eikä jatkokaudelle suuntaavan presidentti Maduron hallitsemasta maasta kannata odottaa hyviä uutisia

Lähteet: AFP