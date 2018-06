Haitin seksiskandaali: Britannian Oxfamin työntekijöille pysyvä toimintakielto

Haitin hallituksen mukaan hyväntekeväisyysjärjestö on rikkonut lakeja ja omia ydinarvojaan ihmisten kunnioittamisesta.

Brittiläinen hyväntekeväisyysjärjestö Oxfam eli Oxfam GB ei enää saa toimia Haitissa, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC (siirryt toiseen palveluun).

Toimintakiellon syynä on avustusjärjestö Oxfam GB:n työntekijöiden epäilty toiminta Haitissa vuoden 2010 maanjäristyksen jälkeen. Brittilehti Times kertoi helmikuussa, että Oxfamin työntekijät olivat ostaneet seksiä työkomennuksellaan. Oxfamin on väitetty yrittäneen peitellä skandaalia, mutta järjestö on kiistänyt väitteen.

Haitin hallituksen mukaan päätös Oxfam GB:n toiminnan kieltämisestä tehtiin, sillä järjestö on rikkonut lakeja ja omia ydinarvojaan ihmisten kunnioittamisesta.

Oxfam sanoo ymmärtävänsä Haitin päätöksen ja lisää, että osa järjestön henkilökunnasta on käyttäytynyt täysin sopimattomasti. Oxfam haluaa kuitenkin jatkaa työtään Haitissa Italiasta, Espanjasta ja Kanadan Quebecista käsin toimivien jäsenjärjestöjensä kautta.

Väliaikainen toimintakielto muuttui pysyväksi

Haiti ilmoitti helmikuussa keskeyttäneensä hyväntekeväisyysjärjestö Oxfamin toiminnot maassa kahdeksi kuukaudeksi.

Haitin viranomaisten mukaan Oxfam teki vakavan virheen, kun se ei ilmoittanut työntekijöiden teoista maan päättäjille heti niiden tapahduttua.

Järjestö on erottanut skandaalin aikana neljä työntekijää väärinkäytösten vuoksi. Lisäksi kolme työntekijää on itse irtisanoutunut. Heistä yksi oli Oxfamin maajohtaja, joka kiisti seksin osatamisen, mutta myönsi “tehneensä virheitä” työskennellessään Haitissa.

Kehitysapuun keskittyvä hyväntekeväisyysjärjestö Oxfam on toiminut Haitissa vuodesta 1978.

Lähteet: STT, Reuters, AFP