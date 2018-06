Neuvostoliiton jalkapallovalmentaja opetti taitofutista tehtaan pojille: Pono ja Upon Pallo tekivät yhdessä historiaa

Tämä tarina alkoi puhelinsoitosta Moskovasta.

– Päivää! Isoisäni on legendaarinen jalkapalloilija ja valmentaja Aleksandr Ponomarev. Tänä vuonna hänen syntymästään tulee kuluneeksi sata vuotta. Hän valmensi suomalaista joukkuetta.

Ensimmäinen reaktioni oli: “Ei voi olla totta!”. Olen asunut yli kaksikymmentä vuotta Suomessa ja kuulen vasta nyt ensimmäisen kerran, että täällä on joskus työskennellyt neuvostoliittolainen valmentaja ja vieläpä näin iso nimi! Uskomatonta! Entä jos tämä onkin jonkinlainen väärinkäsitys?

Aloin tutkia asiaa. Todellakin, vuosina 1966–1968 Ponomarev valmensi lahtelaista Upon Pallo -joukkuetta. Lisäksi hän oli ensimmäinen neuvostoliittolainen valmentaja, jonka sallittiin valmentaa läntisessä kapitalistisessa maassa.

Netistä löytyi vain muutama hassu lause tästä palasta suomalaista jalkapallohistoriaa. Siksi soitin heti FC Lahteen ja kysyi, löytyisikö ketään, joka voisi kertoa enemmän tästä arvoituksellisesta venäläisestä valmentajasta. Jo heti seuraavana päivänä sain vastauksen.

– Ette usko, mutta löysimme ihmisen, joka on pelannut tässä joukkueessa ja tunsi hyvin Ponomarevin! Eikä hän ole kuka tahansa, vaan paikallinen kuuluisuus Simo Syrjävaara!

Simo Syrjävaaralla on lämpimiä muistoja Ponomarevista. Levan Tvaltvadze, Novosti Yle

Ja niin kävelen auringossa kylpevällä Lahden rantakadulla. Viidenkymmenen metrin päässä seisoo ryhdikäs iäkäs herrasmies sinisessä verryttelypuvussa ja heiluttaa minulle kättä. Tästä ei voi erehtyä – jalkapalloilijan tunnistaa kilometrin päästä länkisääristä. Kävelen häntä kohti.

– Rastui, hän sanoo hymyillen ja ojentaa kätensä.

Keskustelimme melkein kolme tuntia.

Raz, dva, tri, stenka, stenka…

– Hän oli minulle kuin toinen isä. Opettaja. “Pono” avasi minulle, 23-vuotiaalle nuorelle miehelle, jalkapallon maailman, aloittaa Syrjävaara.

– Toista hänen kaltaistaan ei ole! Yksikään suomalainen valmentaja ei ole lähellekään hänen vertaisensa.

Suomalaisissa lehdissä uutisoitiin A. Ponomarevin nimitys Upon Pallon päävalmentajaksi, 1966. Kuva: A. Ponomarevin yksityiskokoelmat. Семейный архив А. Пономарева

Kuinka Moskovan “Torpedon” maineikas hyökkääjä ja jo nimeä saanut valmentaja ylipäätään päätyi Suomeen?

Upon Pallo oli UPO:n tehtaan joukkue ja UPO puolestaan vei tuotteitaan Neuvostoliittoon. Tarinan yksityiskohdat eivät ole tiedossa, mutta todennäköisesti joku yrityksen johtohenkilöistä pyysi neuvostoyhteistyökumppaneita auttamaan, kuten sanonta kuuluu, “ystävyyden ja yhteistyön nimissä”.

– Kun meille kerrottiin, että meitä alkaa valmentaa neuvostoliittolainen asiantuntija, se oli kuin taivaan lahja. Me ajattelimme, että jos Neuvostoliitosta tulee valmentaja, hänen on pakko olla hyvä! Hän tajusi heti, ettemme osaa yhtään mitään, nauraa Syrjävaara.

Miksi potkit palloa minne sattuu? Käsittele palloa ja syötä. Raz, dva, tri, raz, dva, tri. Stenka, stenka!

Syrjävaara selittää, että uusi valmentaja laittoi heidät pelaamaan taitojalkapalloa.

– Hän otti minua korvasta kiinni ja kysyi: “Miksi, Simo, miksi? Miksi potkit palloa minne sattuu? Ota askel taaksepäin, ota pallo maata vasten haltuun, yks, kaks ja kolmannella takaisin. Raz, dva, tri, raz, dva, tri, laskee Syrjävaara venäjäksi.

– Stenka, stenka, stenka! Seinä, seinä, seinä!

Kysyn, millä kielellä treenit pidettiin. Käytettiinkö tulkin apua? Simo pyörittää päätään:

– Oli meillä tulkki, mutta hän ei tajunnut jalkapallosta mitään. Siksi me tulimme mainiosti toimeen ilman häntä. Me pärjäsimme puhumalla suomea ja venäjää sekaisin. Valmentaja näytti käsillään. Suomeksi, venäjäksi, elekielellä - kaikki oli selvää, Syrjävaara muistelee.

Pienet ovelat kikat

Heti ensimmäisenä vuonna Ponomarev nosti joukkueensa ykkösliigasta pääsarjaan. Joukkue ei sinä kautena hävinnyt yhtään ottelua. Kun Syrjävaara puhuu opettajastaan, hänen äänessään on aitoa ihastusta, kun hän mainitsee Ponomarevin ammattimaiset otteet:

– Harjoitukset alkoivat kello 17, mutta Pono oli kentällä aina jo 16.30. Hän odotti, että pelaajat tulevat ja katsoi, mikä kunto on. Harjoitusten jälkeen hänellä ei ollut koskaan kiirettä pois kentältä. Hän antoi neuvoja, vastaili kysymyksiin ja selitti.

Syrjävaaran mukaan Ponomarevilla oli aina aikaa pelaajille. Hän oli pelaajille esimerkki täsmällisyydestä ja siitä, kuinka asioihin pitää suhtautua vakavasti.

Aleksandr Ponomarev ja joukkueen maalivahti Lars Näsman, 1967. Kuva: A. Ponomarevin yksityiskokoelmat Семейный архив А. Пономарева

– Pono veti sellaisia treenejä, joita nykyään pidetään. Hän oli aikaansa edellä. Harjoiteltiin peliä neliöissä, neljällä kahta vastaan rajoitetulla alueella, erityisiä syöttöharjoituksia, luettelee Syrjävaara.

Ponomarevilla oli hihassaan myös lahtelaisille uusia kikkoja.

– Hän opetti miten pitää pelata vastustajan maalialueella. Kuinka esimerkiksi voi astua huomaamattomasti puolustajan jalalle tai voi käyttää kyynärpäitä niin ettei tuomari näe. Yksinkertaisia juttuja, mutta me kuulimme niistä ensimmäistä kertaa.

Vakoojatarina

Upon Pallossa asiat kehittyivät hyvään suuntaan. Kuusi pelaajaa sai vuonna 1967 kutsun maajoukkueeseen, heidän joukossaan Syrjävaara. Pahaksi onneksi Suomen joukkue joutui samaan karsintaryhmään Neuvostoliiton kanssa.

Jalkapalloliitossa kuitenkin pääteltiin, että hän vakoilee! Mutta mitä järkeä siinä olisi ollut?!

Syrjävaaran mukaan Ponomarev halusi treenata joukkuetta mahdollisimman hyvin maajoukkueen valmentajan pelitapaa silmällä pitäen. Siksi hän tiedusteli, miten Suomen maajoukkueessa pelataan.

– Jalkapalloliitossa kuitenkin pääteltiin, että hän vakoilee! Haluaa saada selville meidän salaisuutemme ja välittää ne Neuvostoliiton joukkueen valmentajalle. Mutta mitä järkeä siinä olisi ollut?! Meidän joukkueemmehan olivat kuin yö ja päivä, hämmästelee Syrjävaara.

Peli pelattiin Turussa, ja se päättyi 5-2 vieraiden eduksi.

– Ajatella vaan, millaisia tähtiä oli pelaamassa meitä vastaan! Puolustajana oli Hurtsilava, keskikentällä Sabo, hyökkäämässä Banishevski, joka oli juossut satasen aikaan 10.50. Minulla on muuten vielä tänä päivänäkin tallessa hänen pelipaitansa. No, me hävisimme, mutta minä tein komean maalin. Suoraan ylänurkkaan, lahtelainen futislegenda hehkuttaa.

Suorastaan kuninkaallinen suosio

Kausien välillä Ponomarev vei joukkueensa kaksi kertaa Neuvostoliiton eteläosiin harjoitusleirille. Syrjävaara selailee valokuva-albumiaan: Tässä on Jerevan, tässä Tshaltubo, tässä Tkibuli ja tässä Kislovodsk. Upon joukkue koostui puoliammattilaisista, ja tällaiset matkat olivat nuorille pojille jotain ihmeellistä.

– Yhdelläkään suomalaisjoukkueella ei ollut silloin varaa tällaiseen ylellisyyteen. Mutta meilläpä oli. Ja se kaikki oli Ponomarevin ansiota. Hänestä se oli aivan luonnollista, että hän kuljetti pelaajiaan harjoitusleireille.

Aleksandr Ponomarev Upon Pallon pelaajien kanssa harjoitusleirillä. Äärimmäisenä oikealla joukkueen kapteeni Simo Syrjävaara, Batumi 1968. Kuva: A. Ponomarevin kotialbumi. Семейный архив А. Пономарева

– Ne matkat olivat unohtumattomia. Me olimme ylpeitä, että meillä on valmentaja, joka otettiin joka paikassa vastaan kuin kuningas. Vasta Neuvostoliitossa me todella tajusimme, miten suosittu hän on, ja saimme oman osamme tästä suosiosta, nauraa Syrjävaara.

Eksoottisten suomalaisten matkat Neuvostoliiton eteläisissä tasavalloissa herättivät ihastusta paikallisten asukkaiden keskuudessa. Monessa paikassa suomalaisia odotti juhlava vastaanotto, jonka keskipisteenä oli aina Ponomarev.

– Hän tykkäsi kovasti laulaa ja hyvin lauloikin. Lisäksi hän aina jaksoi toistaa seurustellessaan paikallisten kanssa “kuinka meillä Suomessa tehdään niin ja näin”. Meillä Suomessa! Muutamassa vuodessa hänestä tuli yksi meistä, ja hän opetteli jopa hieman suomea, Syrjävaara paljastaa.

Hyvästi valmentaja!

Noustuaan pääsarjaan Upon Pallo sijoittui neljänneksi. Seuraavalla kaudella joukkue uudistui rajusti, siihen tuli paljon kokemattomia nuoria pelaajia, mutta heidänkin kanssaan Ponomarevin onnistui nostaa joukkue kuudennelle sijalle.

Muutamassa vuodessa hänestä tuli yksi meistä, ja hän opetteli jopa hieman suomea.

– Jos hän olisi jäänyt vielä vuodeksi, olisimme varmasti olleet mukana mitalitaistoissa. Mutta Pono lähti pois. En tiedä, miksi. Hän viihtyi täällä, ja me pidimme hänestä, Syrjävaara toteaa.

Ponomarevin tytär Natalia Aleksandrovna muistelee: “Isä asui ihan tavallisessa talossa. Hänellä oli käytössään auto ja tulkki. Häntä ihmetytti siihen aikaan se, että talossa oli ovipuhelin ja rappukäytävässä kukkia. Ja se, että kerrostalossa oli sauna. Kaupoissa hän ihmetteli tavarapaljoutta ja sitä, miten ystävällisiä ja palvelualttiita myyjät olivat. Lisäksi hän ihasteli siistejä taloja ja niitä ympäröiviä pihoja - leikattuja nurmikoita ja kauniita kukkia, ei mitään kasvimaita. Kun hän palasi kotiin, hän jopa alkoi tehdä muutoksia datshallamme. Myös lahtelainen sunnuntaitori oli hänestä jotain ihmeellistä. Se että sieltä sai mitä vain, jopa juuri kalastettua kalaa. Kaikkein ihmeellisintä oli se, että keskipäivällä tori oli jo tyhjä ja siistitty, ikään kuin siellä ei olisi koskaan mitään ollutkaan.

Elämä pienessä suomalaiskaupungissa poikkesi suuresti elämästä Moskovassa, jossa etäisyydet ovat suuret ja matkat pitkiä. Suomessa Ponomarevilla oli mahdollisuus nauttia luonnosta ja rauhasta. Syrjävaara kertoo, miten mielellään he kävivät Ponomarevin kanssa kalassa aivan kodin lähellä ja kuinka Ponomarevin vaimo keitti saaliista kalakeittoa. Kaikki oli täydellistä, mutta…

Se, että Ponomarevilla oli vakavia terveysongelmia, ei jäänyt keneltäkään huomaamatta. Syrjävaara muistelee, kuinka valmentaja saattoi yhtäkkiä ottaa kiinni vatsastaan, ja hänen kasvonsa vääristyivät sietämättömästä kivusta.

Aleksandr Ponomarev joukkueen kanssa leirillä Jerevanissa, 1967. Kuva: A. Ponomarevin kotialbumi. Семейный архив А. Пономарева

– Hänellä oli ilmeisesti vatsahaava, mutta hän ei ikinä valittanut. Ehkä se oli yksi syy siihen, että hän lähti kotiin? Ylipäätään Ponolla ei ollut tapana kertoa yksityisasioistaan. Tiesimme vain, että hän kävi kerran kuussa ilmoittautumassa suurlähetystössä Helsingissä.

Pelimatkalla Hangossa vuonna 1968 Ponomarev piti tavalliseen tapaansa linja-autossa oppitunteja. Valmentaja pyysi Syrjävaaraa ratkaisemaan erilaisia jalkapalloon liittyviä tehtäviä fläppitaululla.

– Tämä tänne, tämä tänne, mitä pitää tehdä, Simo, mitä? Sinä päivänä valmentaja oli erityisen synkällä tuulella. Hän oli hiljaa koko matkan, ja me mietimme, mistä mahtaa olla kysymys - neuvostotankit olivat vyöryneet Prahaan. Hänen kasvoiltaan oli luettavissa, miten asia häntä painoi. Häntä varmaan huolestutti, miten tämä tapahtuma tulee vaikuttamaan pelaajien suhtautumiseen häntä kohtaan, Syrjävaara sanoo.

Samana vuonna Ponomarev palasi Neuvostoliittoon. Tyttärenpojan, Aleksandr Istominin mukaan pääsyy oli se, että hän kaipasi päästä taas “ison jalkapallon” pariin. Suomalaisen puoliammattilaisliigan taso oli kuitenkin heikko. Ponomarev oli jo Jerevanin leirin aikana sopinut etukäteen siitä, että alkaa valmentaa paikallista Ararat-joukkuetta.

Upon Pallon tarina päättyi ja se yhdistyi toiseen lahtelaiseen joukkueeseen. Vammoista kärsinyt Syrjävaara puolestaan pelasi vielä muutaman vuoden ja hankki sitten valmentajan pätevyyden.

– Ensimmäinen otteluni valmentajan ominaisuudessa oli ottelu Neuvostoliiton maajoukkuetta vastaan, joka pelattiin 13. kesäkuuta 1973 Lappeenrannassa. Pelasimme tasapelin, ja olin hyvin tyytyväinen tulokseen.

– Ottelun jälkeen sain surullisen uutisen: Ponomarev oli menehtynyt syöpään Moskovassa. Ennen kuolemaansa hän painoi 39 kiloa! Se oli kauheaa. Muistan sen päivän ikuisesti, suree Syrjävaara.

Mielenkiintoisia faktoja

Simo Syrjävaarasta olisi voinut tulla ensimmäinen länsimainen jalkapalloilija Neuvostoliitossa. Ponomarev kutsui häntä Moskovaan opiskelemaan ja mahdollisesti pelaamaan Moskovan Dynamoon. Syrjävaara ei kuitenkaan voinut jättää opintojaan kesken Jyväskylän yliopistossa, joten puheita pidemmälle asia ei edennyt.

Tiedätkö, millainen on hyvä valmentaja? Se on sellainen valmentaja, joka saa mukaansa koko joukkueen, eikä jätä heikompaa pelaajaa.

Vuonna 1972 Ponomarev valmensi Neuvostoliiton maajoukkuetta ja voitti sen kanssa EM-hopeaa.

Syrjävaara valmensi vuosien varrella monia niin miesten, kuin naistenkin maajoukkuekokoonpanoja. Helsingissä järjestetään vuosittain hänelle nimetty turnaus - Simo Syrjävaara Cup.

Jälkisanat

Hyvästelemme Simon kanssa. Minulla on sellainen tunne, että hän olisi voinut puhua Ponomarevista vaikka koko päivän.

– Kukaan muu valmentaja, ei joukkuetasolla eikä maajoukkueissa, ei ole opettanut minulle kaikkea sitä, mitä opin Ponomarevilta, hän toistaa kerta toisensa jälkeen.

- Tiedätkö, millainen on hyvä valmentaja? Se on sellainen valmentaja, joka saa mukaansa koko joukkueen, eikä jätä heikompaa pelaajaa, vaan ojentaa hänelle kätensä. Sellainen valmentaja oli Aleksandr Ponomarev.

