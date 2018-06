Suomen passeja myönnetään enemmän kuin koskaan aiemmin – määrät ovat nousseet jyrkästi

Suomen kansalaisuuden saaneiden määrä nousi uuteen ennätykseen viime vuonna, kertoo Tilastokeskus (siirryt toiseen palveluun).

Suomen passin sai käteensä viime vuonna 12 219 Suomessa vakinaisesti asunutta ulkomaalaista. Määrä ylitti edellisen vuoden ennätyksen selvästi ja on suurin itsenäisyyden aikana.

Tilastokeskuksen mukaan Suomen kansalaisuuksia myönnettiin 2 844 enemmän kuin vuonna 2016. Suhteellisesti ilmaistuna määrä kasvoi jopa 30 prosenttia edellisestä vuodesta.

Selvästi eniten Suomen kansalaisuuksia myönnettiin venäläisille, joita oli kansalaisuuden saaneissa 2 758. Seuraavina Suomen passin saaneissa tulivat somalialaiset, irakilaiset ja virolaiset.

Myönnettyjen Suomen kansalaisuuksien määrä on kasvanut selvästi viimeisen parinkymmenen vuoden aikana. Vielä 90-luvulla kansalaisuuden sai vain noin 2 000 ihmistä vuosittain. Nyt vastaava luku on noin 12 000.

Suurin osa Suomen kansalaisuuden saaneista ei luovu vanhasta passistaan

Lähes kaikki kansalaisuuden hakijoista haluavat säilyttää entisen kansalaisuutensa. Viime vuonna jopa 98 prosenttia Suomen kansalaisuuden saaneista teki näin.

Vuoden 2017 lopussa Suomessa asui vakituisesti 117 024 ihmistä, joilla on Suomen lisäksi jonkin toisen maan passi. Suurin osa kaksoiskansalaisista on Suomeen muuttaneita.

Kaksoiskansalaisista Suomessa syntyneitä suomalaisia, joille on myönnetty muun maan passi, on 21 099. Suurin osa, eli 95 925 ihmistä, on alun perin ulkomaiden kansalaisia, joille on myönnetty Suomen kansalaisuus.

Suurimmat kaksoiskansalaisuusryhmät ovat Venäjän, 30 088, Ruotsin, 7 759, Somalian kansalaiset, 5 590, Viron kansalaiset, 5 291, ja Irakin kansalaiset, 4 152.

Suhteellisesti eniten viime vuonna kasvoi Somalian kansalaisten määrä.