Miten mahdollisimman halvalla lomalle ulkomaille? Lennä keskellä viikkoa, harkitse täysihoitoa – katso matkanjärjestäjien neljä vinkkiä

Kreikka on lomakohteista suomalaisten suosikki vuosi toisensa perään. Viidesosa valmismatkoista on vielä varaamatta.

Kolkutteleeko kesäloma ja lomamatka mielessä? Mitä kannattaa ottaa huomioon, jos haluaa päästä ulkomaanlomalle vielä tänä kesänä mahdollisimman edullisesti? Kysyimme kolmelta matkanjärjestäjältä vinkit valmismatkaa suunnitteleville.

Valmismatkoja on vielä tarjolla kesäksi, mutta tarjonta kapenee koko ajan, kerrotaan matkatoimistoista. Esimerkiksi Aurinkomatkoilta kerrotaan, että lähes 80 prosenttia kesäkauden matkoista on varattu. Tilanne on sama myös TUI Finlandilla. Tjäreborgin mukaan elokuussa matkaan lähteville on vielä hyvin vaihtoehtoja tarjolla.

Suosikit ovat samat vanhat: Kreikka, Espanja ja Italia. Näiden lisäksi Turkki on nostanut suosiotaan matkakohteena.

1. Matkusta koulujen lomakauden ulkopuolella

Aurinkomatkojen viestinnästä vastaavan Annina Metsolan mukaan lomamatka ulkomaille kannattaa sijoittaa koulujen kesälomakauden ulkopuolelle, jos mielii pääsevänsä matkaan huokeammin hinnoin.

– Ajankohta vaikuttaa matkan hintaan paljon. Kun on kysyntää paljon, se näkyy myös hinnassa, sanoo Metsola.

Valmismatkat ovat edullisimmillaan toukokuussa tai elo-syyskuussa, kerrotaan TUI Finlandista.

2. Harkitse all inclusivea

Metsola suosittelee harkitsemaan matkaa varatessa all inclusive -vaihtoehtoa. Hänen mukaansa se on hyvä vaihtoehto varsinkin jos matkustaa isommalla porukalla tai perheessä on pieniä lapsia.

All inclusive eli täysihoito tarkoittaa, että matkan hintaan kuuluvat lennot, majoitus ja ruokailut hotellissa.

– Jos ajattelee viiden hengen perhettä, niin erilaiset välipalat, jätskit, cokikset, ranskikset tekevät aika sievoisen summan. Silloin kun nämä kaikki kuuluvat matkan hintaan, niin se on aika edullinen matkustusmuoto.

TUI Finlandista vinkataan, että matkaa varatessa kannattaa huomioida paikallinen hintataso.

– Jos haluaa päästä halvalla, niin kannattaa valita matkakohteeksi maa, jossa paikallinen hintataso on edullinen, kuten Turkki tai Bulgaria, sanoo viestintäpäällikkö Riikka Rytilahti sähköpostitse.

3. Äkkilähtö ei aina halvin

Odotuksia halvan lomamatkan suhteen ei kannata laittaa liiaksi tarjolla oleviin äkkilähtöihin.

Tjäreborgin viestintäpäällikön Aura Soinisen mukaan lomamatkat varataan nykyään keskimäärin neljästä viiteen kuukautta etukäteen. Äkkilähtöjä ei välttämättä ole kovin paljon kesällä tarjolla ja se vaikuttaa myös niiden hintaan.

Tjäreborgin kautta valmismatka irtoaa tällä hetkellä halvimmillaan Bulgariaan elokuun puolivälissä alle 300 eurolla. Aurinkomatkoilta kerrotaan, että esimerkiksi tällä viikolla lähipäivien lähdöille on voinut saada yksittäisiä paikkoja reiluun 300 euroon.

– Mielestäni äkkilähtöjä ei kannata jäädä odottamaan, koska hinta ei välttämättä ole odotuksen väärti ja tarjonta on suppeaa, sanoo Metsola.

TUI puolestaan kannustaa seuraamaan matkanjärjestäjien kampanjatarjouksia ja alennuksia. Kesälomamatkasta voi saada esimerkiksi sadan euron alennuksen olemalla liikkeellä oikeaan aikaan.

4. Lennä keskellä viikkoa

TUI Finlandista neuvotaan, että lento kannattaa varata keskeltä viikkoa, jos lomakohteeseen on useampia lentoja viikossa tarjolla. Kysyntä määrää tässäkin asiassa hinnan.

– Viikonloppuisin lähdetään ja saavutaan enemmän kuin keskellä viikkoa. Ihmisten kesälomat alkavat usein juuri ennen viikonloppua perjantaina ja päättyvät sunnuntaihin. Osa ihmisistä haluaa lähteä lomalle heti loman alkaessa ja ottaa irtioton arjesta heti, kertoo TUIn viestintäpäällikkö Riikka Rytilahti sähköpostitse.

