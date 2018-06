Paaston jälkeen maistuu suomalainen kahvi – ramadanin päättävässä id al-fitr -juhlassa keskitytään yhdessäoloon ja hyvään ruokaan

Monen muslimin perjantaiaamu alkoi id-aamurukouksella, kun paastokuukausi ramadan päättyi kolme päivää kestävään id al-fitr-juhlaan, jota kutsutaan lyhyesti myös id-juhlaksi.

Filpuksen leikkipuistossa Helsingin Malmilla järjestettyyn rukoustapahtumaan osallistuneet Mohamed Al-Jafari ja Anna Hokkinen pitävät yhdessäoloa kolmipäiväisen juhlan tärkeimpänä asiana.

– On hienoa, että lapset saavat nähdä minun kulttuuriani ja uskontoani. Paaston jälkeen on hienoa olla yhdessä, Al-Jafari sanoo.

Lapset ovat id-juhlan keskiössä ja heille annetaan usein myös lahjoja.

– Parasta juhlassa on yhdessäolo, kun kaikki kokoontuvat ja lapset leikkivät serkkujensa kanssa, sanoo Anna Hokkinen.

Id-juhlaa voi viettää monella tapaa

Ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa viettää id al-fitr-juhlaa, ja perinteet vaihtelevat maittain. Monelle id-rukous on kuitenkin tärkeä.

Nuoret Muslimit -yhdistyksen Helsingin jaoston puheenjohtajan Nahla Hewidyn mielestä juuri rukous tekee juhlasta id al-fitrin.

– Se on minulle tärkeä. Mielestäni on myös tärkeää ottaa huomioon pienituloiset, sillä kaikilla ei välttämättä ole juhlatunnelmaa jos tulot eivät riitä. On tärkeää järjestää tapahtumia, joihin kaikki voivat osallistua, sanoo Hewidy.

– Olen paastonnut ja minulle on kertynyt paljon univelkaa, joten seuraavaksi aion viedä tyttäreni tarhaan ja mennä itse nukkumaan, sanoo Sara Hachem joka osallistui id-juhlaan tyttärensä Iman Guettachen ja pikkuserkkunsa Emma Ilmosen kanssa. Ronnie holmberg / Yle

Sara Hachemin mielestä id-rukous tuo voimaa ja inspiraatiota. Hän tuli tyttärensä kanssa Vantaan Koivukylästä Malmille viettämään ensimmäistä juhlapäivää.

– Yhtenäinen rukous tuo tunteen siitä, että me olemme yhtenäinen yhteisö ja osa tätä yhteiskuntaa, sanoo Hachem.

Juhlaherkuksi kelpaa myös suomalainen kahvi

Id al-fitr tarkoittaa sokerijuhlaa tai ateriajuhlaa, ja kuukauden mittaisen paaston jälkeen ruoka onkin iso osa juhlintaa.

Iman Ahmed on valmistanut juhlaruokia yömyöhään asti. Nukkumaan hän ennähti vasta kahden jälkeen yöllä, jotta juhlaruoka olisi valmis juuri oikeaan aikaan.

Baklava on yksi id al fitr-juhlaan kuuluvista herkuista. Nimi tarkoittaa linnunpesää. Ronnie Holmberg / Yle

– Perheelläni on ruokaperinne, joka tulee kotimaastamme Irakista. Meillä syödään heti aamulla juhla-ateria. Siihen kuuluu kanaa, lammasta, riisiä, papukastiketta ja aprikoosikastiketta. Myös baklava on irakilainen perinneherkku, josta tykkään paljon.

Mohamed Al-Jafarille taas maistuu paaston jälkeen aamukahvi.

– Minun juhlaherkkuni on suomalainen kahvi, ilman sitä on vaikea herätä, hän sanoo.

Iman Ahmedin id-perinteisiin kuuluu juhla-aterian nauttiminen heti ensimmäisenä id-aamuna. Ronnie Holmberg / Yle

Tärkeän juhlapyhän vuoksi halutaan lomaa töistä

Nuoret Muslimit-yhdistyksen Helsingin jaoston puheenjohtaja Nahla Hewidy peräänkuuluttaa työnantajilta enemmän ymmärrystä muslimien juhlapyhiin liittyen.

– Minusta olisi tärkeää, että työ- tai opiskeluelämässä oleville annettaisiin mahdollisuus saada ainakin ensimmäinen id-päivä vapaaksi. Nyt tuntuu, että se tehdään melko vaikeaksi.

Ramadanin ajaksi hän itse sai vaihdettua työvuoroja työkaverin kanssa paremmin paastoon sopiviksi.

– Muslimit ovat pääkaupunkiseudulla myös iso kuluttajaryhmä, mutta sitä ei aina oteta huomioon id al-fitr -juhlan aikoihin. Monet ostavat lahjansa tai juhla-asunsa ulkomailta netistä, koska tarjontaa ei Suomesta välttämättä löydy.

Jotkut kauppiaat ovat kuitenkin Suomessakin huomanneet id al-fitrin kaupallisen potentiaalin. Kauppakeskus Itis järjesti pari vuotta sitten id al-fitr -juhlan ja markkinoi id al-fitriä viime vuonnakin näkyvästi.

