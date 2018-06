Riikka Ala-Harja ihmettelee, miksei kuukautisia ole käsitelty lastenromaaneissa – "Ne ovat osa viidesluokkalaisen elämää"

11-vuotias Ebba ihmettelee Korkeasaaren vessassa pikkareihinsa ilmestynyttä veritahraa. "Alkoiko ne nyt? Just nyt. Täällä. Korkeasaaressa. Mun kuukautiset." Eikä oma äiti tietenkään satu olemaan paikalla.

Riikka Ala-Harjan uudessa lastenromaanissa kuukautisten alkuun liittyvä ihmettely, hämmennys ja käytännön asioiden pähkäily ovat tärkeä osa juonta. Vaikka kuukautiset ovat osa tyttöjen arkea, suomalaisissa lastenromaaneissa niiden alkamista ei ole juurikaan käsitelty.

Se hämmästyttää myös Riikka Ala-Harjaa. Kuukautisten alkaminen tuli mukaan hänen kirjaansa siksi, että se tuntui luontevalta osalta viidesluokkalaisen päähenkilön maailmaa.

– En ajatellut niin, että nyt kirjoitan kuukautisista, kun niistä ei ole kirjoitettu. Kuukautisten odottaminen, tietoisuus siitä, että ne voivat alkaa ja niiden alkaminen vain ovat silloin osa heidän elämäänsä, Ala-Harja sanoo.

Ala-Harja sanoo inhoavansa mystifioivaa suhtautumista kuukautisiin. Puhutaan juhlallisesti hedelmällisyydestä, vaikka kuukautiset ovat tytöille hyvin arkinen osa elämää.

– Eiväthän lapset, nuoret ja esiteinit kaipaa mitään mystifiointia, vaan vastauksia niin sanottuihin tyhmiin kysymyksiin.

Kuukautisista ja seksuaalisuudesta myös puhutaan Ala-Harjan mielestä usein liian monimutkaisin ja fysiologisin termein, "THL-informaationa".

– Siinä leikkaantuvat hämmennys ja muut tuntemukset helposti pois.

Nuoret naistubettajat puhuvat mokistaan, ja se voi auttaa monia

Kirjan 11-vuotias päähenkilö keksii Korkeasaaren vessassa ensihätiin taitella vessapaperia alushousuihinsa. Hän on aiemmin nähnyt videon, jossa tubettaja kertoi tehneensä niin, kun kuukautiset alkoivat yllättäen.

Tubetuskulttuuri on tullut Riikka Ala-Harjalle tutuksi 13-vuotiaan tyttären kautta. Hän on seuraillut sivusta videoita, joita tytär on katsellut iltapalalla keittiönpöydän ääressä. Ala-Harja on iloinen siitä, että esimerkiksi nuoret, suositut naistubettajat puhuvat kuukautisista avoimesti ja monisävyisesti.

– On mahtavaa, että puhutaan tosi käytännön tasolla. Mitä teet, jos sinulla yhtäkkiä alkaa kuukautiset tai miten voit hoitaa nolot ja kinkkiset tilanteet? Kaiken maailman kuukautissähläilyjähän sattuu kaikenikäisille, Riikka Ala-Harja sanoo.

Riikka Ala-Harjan nuoruudessa kuukautisista ei juuri puhua pukahdettu. Thomas Hagström / Yle

Kuukautisista puhutaan harvoissa lastenromaaneissa

Lastenkirjallisuuden tutkija ja kriitikko Päivi Heikkilä-Halttunen on iloinen siitä, että kuukautisten alkaminen on konstailemattomasti mukana suomalaisen lastenromaanin juonessa. Hänen mieleensä tulee vain hyvin satunnaisia lasten- ja nuortenromaaneja, joissa kuukautiset ylipäänsä mainitaan. Anneli Kanto nosti kuukautisten alkamisen esiin kymmenisen vuotta sitten ilmestyneessä kirjassaan, mutta se on harvinaista.

– Voi vain ihmetellä, miksei jokaisen tytön kohtaamaa isoa asiaa, kuukautisten alkamista, ole enemmän tuotu esiin. Enemmänkin kuukautiset mainitaan vain siinä tapauksessa, jos on pelko teiniraskaudesta.

Heikkilä-Halttusen mielestä omassa päässä pyörivien ajatusten peilaaminen ja samastuminen kirjan päähenkilön tuntemuksiin voi olla lapsilukijalle hyvin tärkeää.

– Se voi antaa kannustusta siihen, että kyllä minäkin tästä selviän, kun kirjan sankarikin sen hallitsi.

Lapsuus saa jatkua menkoista huolimatta

Kuukautisista puhuminen on Riikka Ala-Harjan kokemuksen perusteella muuttunut valtavasti 80-luvusta, siitä, kun hänen omat kuukautisensa alkoivat. Onneksi. Hänen kaveripiirissään ei koskaan puhuttu kuukautismokista tai edes siitä, kenen kuukautiset ovat alkaneet. Hän ei juuri puhunut niistä vanhempiensakaan kanssa.

– Se oli tosi tunkkaista, kasari-ilmapiiriä. Kun telkkarista tuli sinisellä värjätty tamponi- tai sidemainos, oltiin noloina, Riikka Ala-Harja muistaa.

Riikka Ala-Harja on sivukorvalla kuullut, että hänen oman 13-vuotiaan tyttärensä kaveripiirissä kuukautisista puhutaan aivan eri tavalla. Niitä ei hävetä.

Ala-Harjan kirja nostaa esiin myös sen, ettei kuukautisten alkaminen mullista koko elämää. 11-vuotias Ebba keikkuu renkaissa, hassuttelee roolivaatteilla ja tekee ihan samanlaisia juttuja kuin ennenkin.

Riikka Ala-Harja: Kahden perheen Ebba, 2018 (Otava)