Matka Eurooppaan jää monen viimeiseksi – oikeuslääkäri jäljittää kuolleiden pakolaisten henkilöllisyyttä valokuvista, pankkikorteista ja puhelimista

Pavlos Pavlidis on ottanut talteen kymmenien kuolleiden henkiökohtaisia tavaroita tunnistusta varten.

Pavlos Pavlidis on ottanut talteen kymmenien kuolleiden henkiökohtaisia tavaroita tunnistusta varten. Yle

ALEXANDROUPOLI Pienissä pusseissa on puhelimia, pankkikortteja, valokuvia ja koruja. Yhdessä pussissa näkyy paperinpala, jossa on sarja puhelinnumeroita, toisessa hotellin avainkortti.

Pusseissa on muistoja kymmenien Eurooppaan pyrkineiden siirtolaisten elämistä. Esineet ovat peräisin Turkin ja Kreikan rajalta löytyneiltä ruumiilta.

Kun kreikkalainen kalastaja tai sotilas löytää ruumiin rajalla virtaavasta Evros-joesta, se päätyy oikeuslääkäri Pavlos Pavlidisin johtamalle ruumishuoneelle Alexandropoulin sairaalassa.

Pavlidis nostaa kenkälaatikosta muovipussin toisensa perään kiiltävälle teräspöydälle. Tavarat auttavat kuolleiden tunnistamisessa. Se on Pavlidisille tärkeä tehtävä.

–Annan ihmisille vastauksia. Tuon huonoja uutisia, mutta kuitenkin vastauksia.

Pavlidisilla on mapeissa ja tietokoneella tiedot vuodesta 2000 alkaen löytyneistä ruumiista. Raja-alueelta on löytynyt lähes 400 kuollutta.

Kiinalaismiehelle saatiin nimi. Se ei riittänyt omaisten löytämiseen, koska Kiinassa oli liian monta samannimistä. Marianna Karakoulaki

“Omaisten saatava tietää, mitä on tapahtunut”

Ensimmäinen tehtävä eli kuolinsyyn määrittäminen ruumiinavauksessa on suhteellisen helppoa. Useimmat kuolleet ovat hukkuneet. Lisäksi joukossa on lukuisia kylmyyteen menehtyneitä.

Ihmiset ovat päässeet joen yli ja menneet jonnekin lepäämään, mutta sitten onkin iskenyt “makea kuolema”. Siten Pavlidis kuvailee hypotermiaa.

Kun kuolinsyy on selvillä, alkaa Pavlidisin työn vaikea osuus.

– Minulla on velvollisuus selvittää ihmisen nimi, jotta voimme luovuttaa kuolleen omaisilleen. On tärkeää, että omaisille ei jää ikuiseksi kysymykseksi, missä heidän läheisensä ovat ja mitä heille on tapahtunut.

"Annan ihmisille vastauksia. Tuon huonoja uutisia, mutta kuitenkin vastauksia." Oikeuslääkäri Pavlos Pavlidis

Eurooppaan pyrkivät pakolaiset ja siirtolaiset lähettävät viestejä läheisilleen matkan etenemisestä.

– Omaiset tietävät, että rajan yli tuleva soittaa, kun hän on perillä. Sitten soittoa ei tulekaan.

Pavlidisille tulee kyselyjä kadonneiden omaisilta. Euroopassa asuvat sukulaiset saattavat tulla etsimään läheisiään. Rajalla löytyneistä ruumiista runsaat sata on onnistuttu tunnistamaan, mutta moni kuollut jää nimettömäksi.

Yle Uutisgrafiikka

Tatuoitu mies kylmiössä

Pavlidis avaa yhden ruumishuoneen kylmiön teräsovista. Hän vetää esiin ruumiin, jonka poliisi toi viime marraskuussa. Toistaiseksi tiedetään vain, mistä kohtaa jokea ruumis löytyi.

– Hän on mies, mahdollisesti muslimi. Hänellä on tatuointi kädessään, Pavlidis kertoo.

Koska miehen oletetaan olevan muslimi, hänet on kääritty valkoisiin kääreisiin. Pavlidisin mukaan näin yritetään kunnioittaa muslimien perinteitä.

Kuolleiden uskontoa yritetään selvittää muun muassa henkilökohtaisten tavaroiden, kuten korujen ja rukousnauhojen perusteella.

Pavlos Pavlidis yrittää tunnistaa Kreikan ja Turkin rajalla kuolleet, koska omaisilla on oikeus tietää.

Pavlidis yrittää pitää rajalta löytyneitä sairaalan kylmiössä mahdollisimman pitkään, jotta omaiset ehtisivät tunnistamaan ne. Ruumiita säilytetään enimmillään noin puoli vuotta.

Joskus tilaa ei ole. Silloin ruumiit on haudattava nopeammin.

Pihalla hurisee ison pakastekontin äänekäs kompressori. Valkoinen kontti on saatu paikalle Kansainvälisen Punaisen Ristin avustuksella. Täällä varaudutaan siihen, että kesän aikana tarvitaan lisää tilaa kuolleille.

Kontin lattialle on asetettu yksitoista ruumispussia.

Korut ja puhelimet ovat yleisimpiä Evros-joella kuolleilta löytyneitä tavaroita Yle

Omaisten jäljittämiseksi Pavlidis tekee yhteistyötä Kreikan poliisiin kansainvälisen osaston ja Kansainvälisen Punaisen Ristin kanssa. Punainen Ristin ylläpitämän etsintäpalvelun avulla ihmiset voivat yrittää löytää kadonneita omaisiaan.

Pavlidis toimittaa eteenpäin valokuvia ja muita tietoja.

Jos tavaroiden seasta löytyy johtolankoja henkilöllisyydestä, omaiset voivat tulla paikalle tunnistamista varten tai lähettää DNA-näytteensä Kreikkaan. Jokaisesta ruumiista otetaan kuvien lisäksi myös DNA-näyte, jolla henkilöllisyys varmistetaan.

Evros-joki ei luovuta kuolleita helpolla

Pavlos Pavlidis saa omaisilta tietoja tuhansien kilometrien päästä. Näytteitä on toimitettu Kreikkaan muun muassa Pakistanista ja Afganistanista.

Samalla aivan läheltä löytyy iso musta aukko, jonne ei jostain syystä saada yhteyttä.

– Kaikkia hukkuneita ei löydetä, emmekä saa Turkista mitään tietoja. Meillä ei ole heidän kanssaan mitään yhteistyötä. Sielläkin hukkuu ihmisiä. Voi olla, että jokeen menehtyneitä on yli tuhat, Pavlidis arvioi.

Kreikan ja Turkin rajalla virtaava Evros-joki ei luovuta hukkuneita helpolla. Kuolleet saattavat nousta pintaan kuukausien jälkeen.

– Kun ruumiit tuodaan tänne, ne ovat usein huonossa kunnossa. Emme näe esimerkiksi kasvonpiirteitä, Pavlidis kertoo.

Oikeuslääkäri Pavlos Pavlidisin mukaan tunteet on jätettävä sivuun, mutta kuolleiden lasten kohtalo koskettaa silti. Yle

Vedessä hapertuneet vaatteet irtoavat ja taskuissa olleet tavarat katoavat veteen. Tunnistettavana voi olla puolialaston ruumis ilman mitään henkilöpapereita tai henkilökohtaisia esineitä.

Silti ruumis kertoo oikeuslääkärille aina jotain.

Hyödyllisiä tietoja ovat kuolleen pituus, arvioitu paino sekä silmien ja hiusten väri. Lisäksi ruumiista etsitään epämuodostumia, tatuointeja tai merkkejä leikkauksista.

“Tunteet on jätettävä sivuun”

Pavlidis työskentelee pohjakerroksessa pakastimien ja teräspöytien maailmassa erillään muusta sairaalasta

– Tunteet pitää jättää sivuun, jotta voimme tehdä työmme kunnolla. Yritämme olla viemättä työtä kotiin, Pavlidis selostaa.

Mutta kaikkea ei voi kestää.

– Vaikeinta ovat tietysti lapset. Onneksi tapauksia ei ole paljon. Valitettavasti on ihmisiä, jotka etsivät lapsiaan, emmekä ole löytäneet heitä.

Vaikka kuolleen nimi selviäisi, se ei aina merkitse ratkaisua tai rauhaa omaisille.

Kiinalaismieheltä löytyivät pankkikortit ja hotellin ovikortti. Se ei riittänyt hänen tunnistamiseensa. Yle

Vaikka kuolleen nimi selviäisi, se ei aina merkitse ratkaisua tai rauhaa omaisille. Ruumishuoneen teräspöydälle levitettyjen pussien joukosta löytyy kiinalaisen miehen jäämistö, muun muassa pankkikortit ja hotellin ovikortti.

Miehelle löytyi nimi, mutta Kiinasta saadun vastauksen mukaan se on niin yleinen, että se ei riitä omaisten löytämiseen

Jos ruumiita ei saada luovutettua omaisille, edessä on hautaus. Uudet tapaukset vaativat tilaa pakastimista.

Valitettavasti on ihmisiä, jotka etsivät lapsiaan, emmekä ole löytäneet heitä. Pavlos Pavlidis, oikeuslääkäri

Aleppolaisen miehen hauta Kreikan maaseudulla

Monet tunnistamattomat ruumiit päätyvät Sidiron vuoristokylään noin 80 kilometriä Alexandroupolista pohjoiseen. Kylässä asuu kreikanturkkilaisia, jotka käyttävät kylästään nimeä Demirören. Täältä löytyy myös muslimien hautausmaa.

Tuuliselle kukkulalle kylän liepeillä on haudattu kymmeniä tunnistamattomia ruumiita.

Muutamalla haudalla on hautakivet ja nimetkin.

Yhdessä haudassa lepää Mustafa Rahwan, joka syntyi syyskuussa 1983 syyrialaisessa Aleppon kaupungissa. Hän kuoli vuonna 2014 Evros-joella.

Viereisessä haudassa lepää Jarmukin pakolaisleiristä läheltä Syyrian pääkaupunkia Damaskosta kotoisin ollut palestiinalaismies. Hän on kuollut vuonna 2014.

Nämä miehet on tunnistettu, mutta jostain syystä heidät on haudattu tänne. Ehkä sukulaisia ei koskaan löydetty Syyrian sodan melskeessä. Vuoret vaatimattoman hautausmaan ympärillä ovat kauniita.

Ainakin miesten viimeinen lepopaikka on rauhallinen.

Jos omaisiin ei saada yhteyttää ruumiit haudataan Kreikkaan. Haudattujen DNA-tiedot tallennetaan ja ruumiit voidaan tunnistaa vielä vuosien jälken. Yle

Ruumiita tunnistetaan vielä hautausmaalla

Pavlidis ei ole valmis antamaan periksi, vaikka ruumis olisi jo haudattu. Joskus tunnistaminen on onnistunut hautaamisen jälkeen DNA:n perusteella.

– Yhdessä tapauksessa Sidirossa ollut hauta kaivettiin auki. Ihmiset saivat sukulaisensa ja tiedon siitä, mitä on tapahtunut, Pavlidis kuvailee eräänlaista onnistumista.

Hänen työnsä Turkista tulleiden ulkomaalaisten tunnistamisesta ei näytä loppuvan pian.

Evros-joen kautta on tänä vuonna tullut selvästi enemmän siirtolaisia ja pakolaisia kuin viime vuonna. Kreikkaan saapuu nyt myös Turkin kiristyvää tilannetta pakenevia turkkilaisia.

Tänä vuonna ruumishuoneelle on tuotu rajajoelta jo kaksitoista ruumista. Se on enemmän kuin koko viime vuoden aikana.