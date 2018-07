Porin Mäntyluodon telakka siirtymässä uusiin käsiin

Technip Offshore Finland Oy:n telakka vaihtaa omistajaa. Porin Mäntyluodossa sijaitseva telakka järjestää maanantaina tiedotustilaisuuden tulevaisuudestaan. Tiedotustilaisuutta koskevassa kutsussa kerrotaan yrityskaupasta ja telakan nimenmuutoksesta.

Satakunnan Kansan (siirryt toiseen palveluun) saamien tietojen mukaan telakka olisi myyty toimivalle johdolle. Teollisuuskäytössä olleen alueen ympäristövastuut siirtyisivät uusille omistajille.

Technip Offshore Finlandin henkilöstöjohtaja Tapio Tolsa sanoo Ylelle, ettei kommentoi huhuina avattua keskustelua telakan tulevaisuudesta ennen ensi viikon tiedotustilaisuutta.

Kaupassa on Satakunnan Kansan tietojen mukaan mukana useita johtoportaan toimijoita, mutta ei telakan nykyistä toimitusjohtajaa Tommi Matomäkeä. Ylen tietojen mukaan Matomäen syrjäyttämisessä olisi kyse luottamuspulasta.

Telakalla ollut hankalia aikoja

Porin telakalla on ollut viime vuosina vaikeaa. Tilauksia ei ole tullut riittävästi, ja työntekijöitä on jouduttu lomauttamaan ja irtisanomaan. Telakalla on noin 280 vakituista työntekijää, joista suurin osa on ollut lomautettuna pitkään. Velä 1980-luvun alussa telakka työllisti noin 3 000 ihmistä.

Katja Halinen / Yle

Myyntihuhuja on liikkunut useita vuosia. Viimeisimmät myyntihuhut käynnistyivät tammikuussa, kun Kauppalehti uutisoi ranskalaisyrityksen myyntiaikeista (siirryt toiseen palveluun). Lehden mukaan ostajaehdokkaita olisi ollut useita.

Myös Porin kaupunki on lähteiden mukaan ollut aiemmin kiinnostunut telakan ostamisesta ja rakennusten eteenpäin vuokraamisesta.

