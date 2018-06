Musikaali Jari Sillanpäästä saa ensi-iltansa: Huumekohu vaikutti käsikirjoitukseen – ja lipunmyyntiin

Jari Sillanpään elämästä kertova musikaali saa ensi-iltansa Suomen kesäteatterissa Apianniemessä Valkeakoskella tänään torstaina.

Näytelmän käsikirjoittaja Heikki Paavilainen alkoi työstämään tekstiä jo lähes kaksi vuotta sitten. Viime syksynä Jari Sillanpää kärysi auton ratista huumausaineen alaisena.

– Se oli shokki. Se tapa, jolla media toi sen, muutti ihmisten suhtautumista Jariin tosi rankasti. Jari ikään kuin kiikutettiin keskiaikatorille ja ihmiset saivat tulla heittelemään mädillä hedelmillä. Silloin, kun tätä ruvettiin tekemään, ei ollut hajuakaan, että näin tulisi käymään, kuvailee Suomen kesäteatterin käsikirjoittaja Heikki Paavilainen.

Paavilainen kertoo, että syksyn shokki hälveni kuitenkin nopeasti.

– Sitten tuli kevään mylläkkä ja Enbusken suora haastattelu. Meidän lipunmyyntijärjestelmä näyttää sen kellonajan, jolloin se haastattelu tapahtui. Se pysähtyi. Sen jälkeen ryhmät lopettivat varaukset. Sitten ryhmänvetäjät sanoivat, ettei täältä meidän kylältä halutakaan tulla.

Paavilainen päätyi muuttamaan näytelmän loppua. Näytelmä kuvailee, miten tilanteisiin on päädytty, vaikka huumekohua ei varsinaisesti käsitelläkään. Näytelmän loppu kuitenkin avaa sitä, miten kuluvan vuoden mediamylly on vaikuttanut Sillanpäähän. Näytelmä kertoo siis tarinan aina näihin päiviin asti.

Rakkaudella merkitty mies saa ensi-iltansa tänään torstaina Valkeakoskella. Lipunmyynti notkahti keväällä, mutta nyt lippuja on myyty tasaiseen tahtiin. Lipunmyynnistä kerrotaan, että vapaita paikkoja on edelleen, vaikka lipunmyynti onkin saanut positiivisen vireen.

– Kyllähän se oli totaalinen shokki. Kun oli vähän aikaa kulunut, alkoi hahmottaa kokonaisuutta suhteessa yli 50 vuoteen Jarin elämässä. Tapahtumat loksahtivat kohdalleen, kertoo Paavilainen.

Viime viikolla uutisoitiin, että syyttäjä on päättänyt nostaa syytteen Sillanpäätä vastaan. Maaliskuussa Tulli löysi Sillanpään matkatavaroista gramman metamfetamiinia.

Paavilainen seisoo kaikesta huolimatta ylpeänä näytelmän takana, vaikka vaikeitakin päätöksiä on jouduttu tekemään.

– Haastavin käsikirjoitus, mitä olen koskaan tehnyt.

"Se herkkyys ja valtava rehellisyys on vaikea yhtälö julkisuuden henkilölle"

Kesäteatteri kertoo Sillanpään tarinan syntymästä viime vuosiin asti; Pohjois-Ruotsissa asuvasta, koulukiusatusta pojasta Suomen iskelmätaivaan tähdeksi.

– Sieltä piirtyy syvempi kuva Jari Sillanpäästä kuin mitä ollaan totuttu näkemään. Ja silti se ei poista niitä hauskoja puolia ollenkaan. Jari itse oli katsomassa meidän läpimenoamme ja hän ei tiennyt käsikirjoituksesta käytännössä mitään etukäteen. Se oli herkkä, mutta hyvin positiivinen kokemus.

Paavilainen on aiemminkin tehnyt näytelmiä henkilötarinoiden pohjalta. Hän kertoo jäävänsä helposti koukkuun juuri elämänkertoihin, sillä ne avaavat henkilöitä uudelle tasolle.

– Jari on koskettanut, itkettänyt ja naurattanut minua ihan sydämestä. Nyt, kun olen tutustunut häneen, niin kyllä se ääripäiden määrä, mikä Jarissa on, on häkellyttävää. Se herkkyys ja valtava rehellisyys on vaikea yhtälö julkisuuden henkilölle.