Selvitys: Keliberin litiumhanke olisi taloudellisesti hyvin kannattava – nyt alkavat vakavat rahoitusneuvottelut

Kaivosyhtiö Keliberin litiumhanke on taloudellisesti kannattava ja myös teknisesti toteuttamiskelpoinen. Tämän vahvistaa lopullinen kannattavuusselvitys, jonka yhtiö julkisti torstaina.

Keliber suunnittelee litiumkaivosta ja rikastamoa Kaustiselle Keski-Pohjanmaalle. Tuotantolaitos sijoittuisi Kokkolan suurteollisuualueelle.

Kannattavuusselvityksen mukaan yhtiön omaan kaivostuotantoon perustuva toiminta-aika on nykyisten malmivarojen perusteella 13 vuotta.

Sen jälkeen tuotanto voi jatkaa ainakin seitsemän vuotta joko omista tai muualta hankituista malmivaroista. Noin 20 vuoden toiminta-aikana liikevaihdon arvioidaan olevan liki 2,3 miljardia euroa ja käyttökatteen 1,2 miljardia euroa.

Keliber arvioi, että sen viidessä litiumesiintymässä on mineraalivaroja 10 miljoonaa tonnia. Yhtiö kuitenkin uskoo löytävänsä litiumia vielä lisää.

Ulkopuolista rahaa tarvitaan noin 230 miljoonaa

Keliberin toimitusjohtaja Pertti Lamberg uskoo, että viesti kaivoshankkeen vahvasta kannattavuudesta tuo potkua rahoitusneuvotteluihin. Vakavat neuvottelut päästään aloittamaan vasta nyt, kun lopullinen kannattavuusselvitys on valmistunut.

– Se on tärkeä dokumentti. Useat kansainväliset pankit ovat kiinnostuneita. Lisäksi Euroopan investointipankki on ottanut meidät käsittelyyn. Tavallisesti se ei rahoita kaivoshankkeita. Vaikutusta on sillä, että meidän hankkeemme liittyy uuteen energiaan, Lamberg toteaa tyytyväisenä.

Yhtiö tarvitsee Lambergin mukaan ulkopuolista rahoitusta noin 230 miljoonaa euroa.

Keliber suunnittelee aloittavansa rakentamisprojektin ensi vuoden alkupuolella. Sitä ennen luvat ja rahoitus on kuitenkin saatava kuntoon.

Keliber tähtää akkulaatuisen litiumkarbonaatin tuottajaksi. Sen tavoitteena on pystyä vastaamaan litiumin kasvavaan kysyntään seuraavien vuosikymmenien aikana.