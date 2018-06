Jätkäsaaresta häädetyt taidegalleriat muuttavat Kamppiin – uudet tilat "hyvät mutta väliaikaiset"

Taidegalleriat Huuto ja Rankka ovat löytäneet uudet toimitilat Helsingin Kampista, Eerikinkadulta. Aiemmin Jätkäsaaren makasiinirakennus L3:ssa toimineet galleriat jäivät alkuvuodesta tyhjän päälle, kun Helsingin kaupunki irtisanoi kaikkien kiinteistössä toimineiden tahojen vuokrasopimukset paloturvallisuuspuutteiden vuoksi.

Tänään Galleria Huuto ja Galleria Rankka julkistivat tehneensä sopimuksen kiinteistösijoitusyhtiö Kojamon kanssa Eerikinkatu 36:ssa sijaitsevien toimitilojen käytöstä. Galleriat muuttavat ammattikorkeakoulu Metropolian entisiin tiloihin elokuussa.

Vuonna 1933 valmistunut rakennus Galleria Huuto ja Galleria Rankka ovat solmineet vuokrasopimuksen kiinteistöyhtiö Kojamon kanssa Eerikinkatu 36:ssa sijaitsevista vanhoista kone- ja vesivoimalaboratoriohalleista. Alun perin teknillisen korkeakoulun koneteknilliseksi laboratorioksi vuonna 1933 valmistuneen rakennuksen on suunnitellut arkkitehti Onni Tarjanne. Viime vuodet rakennus on ollut ammattikorkeakoulu Metropolian käytössä. Galleria Huudon käyttöön tulee noin 450 neliömetrin halli, jonka huonekorkeus on noin seitsemän metriä. Galleria Rankan näyttelytila on suunnilleen samankokoinen, ja tämän lisäksi käyttöön tulee näyttelytilan alla sijaitseva toinen vastaavan kokoinen tila. Galleriat pääsevät muuttamaan tiloihin elokuun alussa, ja avajaiset on tarkoitus järjestää myöhemmin alkusyksystä.

Galleria Huudon toiminnanjohtaja Henni Oksman kertoo tutkineensa taiteilijakollegojensa kanssa kevään aikana useita kymmeniä mahdollisia tiloja, mutta vasta nyt kohdalle osui kiinteistö, joka on tarkoituksenmukainen.

– Kolme asiaa pitäisi täyttyä: vuokratason on oltava kohtuullinen, yleisön on löydettävä paikalle ja tilan on sovelluttava näyttelytarkoitukseen. Tämän paikan kohdalla oli oikeastaan ensimmäinen kerta kun tuli tunne, että nyt toimii.

Aarno Rankka on tyytyväinen Galleria Rankalle löytyneisiin uusiin tiloihin. Vesa Marttinen / Yle

Myös galleria Rankan Aarno Rankka on tyytyväinen entisessä konesalissa sijaitseviin noin 800 neliömetrin toimitiloihin.

– Nämä ovat aika inspiroivat ja innostavat tilat kokeilla kaikkea uutta. Tämä antaa paljon mahdollisuuksia.

Lähtö jälleen kahden vuoden päästä

Helsingin kaupunki ilmoitti heti Jätkäsaaren tilojen irtisanomisen yhteydessä auttavansa gallerioita uusien tilojen etsimisessä. Apulaispormestari Anni Sinnemäen (vihr.) mukaan kevään aikana käytiin läpi useita mahdollisia tilavaihtoehtoja.

Nyt löytyneet Eerikinkadun toimitilat ovat kaikkien osapuolten mukaan tarkoitukseen hyvät, mutta vuokrasopimus vain kaksivuotinen. Tilat omistava kiinteistösijoitusyhtiö Kojamo kehittää kiinteistöä lähivuosina asumistarkoitukseen.

– Tämä on väliaikainen ratkaisu ja on vaikea arvioida täsmälleen, kuinka kauan galleriat saavat siellä olla. Toivottavasti kuitenkin sen aikaa, että ihmiset löytävät ne myös uudesta paikasta ja galleristeilla on työrauha miettiä muutakin kuin tulevia tilaratkaisuja, Sinnemäki sanoo.

Kaupunki ei kompensoi vuokrahintoja

Jätkäsaaren L3:ssa galleriat saivat toimia poikkeuksellisen edullisella vuokrahinnalla, koska rakennus oli huonokuntoinen ja sopimus tilapäinen. Vuokrasopimuksen yhteydessä taidealan ihmiset laativat adressin (siirryt toiseen palveluun), jossa vaadittiin kaupunkia hankkimaan gallerioille uudet tilat ja subventoimaan niiden vuokrakustannuksia. Sinnemäen mukaan tämä ei ole kuitenkaan mahdollista.

– Kaupungin kulttuuripolitiikassa ei ole elementtejä, joissa taiteilijavetoisten tai yksittäisten gallerioiden toimintaa tuettaisiin suoraan. Kaupungilla on iso intressi siihen, että kaupungissa on hyviä taiteilijavetoisia gallerioita, mutta suoraa vuokratukea tällaiselle ei kaupungin kulttuuribudjetissa ole.

Galleristit eivät halua kertoa Eerikinkadun toimitilojen vuokrahintoja julkisuuteen.