Herätys: Jalkapallon MM-kisoissa huippuotteluja, kilpailu koodareista veristä, sää lämpenee viikonlopuksi

Jalkapallon MM-kisat on nyt avattu ja tänään päästään jo huippupelien pariin

Jos torstain jalkapallon MM-kisojen avauspeli jätti tasoltaan vielä toivomisen varaa, niin perjantaina odotukset ovat korkealla. MM-viheriöllä nimittäin nähdään jo ihan potentiaalisia turnauksen menestyjiä, kun otteluissa kohtaavat muun muassa Egypti ja Uruguay sekä illan huippujännärissä Portugali iskee yhteen Espanjan kanssa. Päivän suorat lähetykset, kattavat ennakot ja kiinnostavat taustatarinat löytyvät osoitteesta yle.fi/mmfutis tai lataamalla Areena-sovelluksen.

Koulutuspolitiikan professori: Paras tapa saada Pisa-tulokset nousuun on hillitä nuorten älypuhelinten käyttöä

Kansainvälisesti tunnettu koulutuksen asiantuntija Pasi Sahlberg uskoo, että riittävä uni ja kännykän käytön vähentäminen nostaisivat oppimistuloksia paremmin kuin mitkään uudet opetussuunnitelmat tai digiloikat. Hänen mielestään älylaitteiden aiheuttamat mahdolliset ongelmat pitäisi ottaa huomioon myös koulujen digitalisoinnissa.

Pasi Sahlberg Jaani Lampinen / Yle

Kilpailu koodareista on nyt veristä: pelkkä kova palkka ei riitä, vaan työntekijöitä houkutellaan myös parturipalveluilla ja nimikko-oluella

It-alan työvoimapula on johtanut tilanteeseen, jossa huipputason työntekijälle saatetaan maksaa jopa yli 10 000 euroa kuukausipalkkaa. Firmat kilpailevat osaavista työntekijöistä jopa enemmän kuin asiakkaista. Koodareille tämä tarkoittaa entistä parempia työetuja.

Santtu Åkerman pelaa biljardia lähes päivittäin työpaikkansa Valamiksen toimistolla. Nelli Kallinen / Yle

Turun puukotusten tuomio annetaan tänään – oliko kyse terroriteosta?

Varsinais-Suomen käräjäoikeus antaa tänään ratkaisunsa Turun elokuisista puukotuksista. Marokkolaista vuonna 1994 syntynyttä Abderrahman Bouananea syytetään kahdesta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhasta ja kahdeksasta murhan yrityksestä. Syyttäjä vaatii miehelle elinkautista vankeusrangaistusta. Puolustuksen mukaan kyse on ollut tapoista ja tapon yrityksistä, joista vähimmäisrangaistus olisi kymmenen vuotta vankeutta. Oikeus tulee ratkaisemaan, täyttyykö tapauksessa terroristinen motiivi.

Poliisipartio ja SPR:n vapaaehtoisia Turun kauppatorilla puukotusten uhrien muistopaikalla elokuussa 2017. Roni Lehti / Lehtikuva

Viikonlopuksi ennakoidaan terassikelejä – sää lämpenee monin paikoin

Viikonlopun sää on kesäisen lämmin. Perjantaina rannikkoseuduilla sää on aurinkoista, mutta sisämaassa on pilvisempää. Lännessä ja pohjoisessa tulee sadekuuroja. Lämpötila on kahden kymmenen asteen kieppeillä. Lauantaina sää lämpenee entisestään, paikoin jopa hellelukemiin. Jokunen sadekuuro tulee lauantaina lännessä, sunnuntaina maan keskiosassa. Viikonlopun jälkeen sää muuttuu kylmemmäksi ja sateisemmaksi.

Yle

