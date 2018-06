Eikö jalkapallon MM-kisat kiinnosta, mutta olisi aikaa katsella telkkaria? Tässä juuri sinulle 10 tämän hetken kuuminta sarjavinkkiä

1.The Handmaid's Tale

Kaikki puhuvat juuri nyt The Handmaid’s Talesta. Margaret Atwoodin vuoden 1985 Orjattaresi- dystopiaromaaniin perustuva sarja piirtää hyytävän kuvan fundamentalistisesta yhteiskunnasta, jossa hedelmälliset naiset on alistettu lastentekokoneiksi. Sarjassa voi nähdä myös allegoriaa omasta todellisuudestamme. Pääosassa nähdään myös Top of the Lake- ja Mad Men -sarjoista tuttu Elisabeth Moss. Parhaan draamasarjan Emmyllä palkitun The Handmaid’s Talen toinen tuotantokausi pyörii parhaillaan HBO Nordic -palvelussa ja ensimmäinen tuotantokausi alkoi Ylellä 5.6. Sarjaa voi seurata Yle Areenasta sekä Yle Teema & Fem -kanavalta.

2. Unbreakable Kimmy Schmidt

Jos The Handmaid’s Tale tuntuu liian ahdistavalta, on Netflixin hyväntuulinen komediasarja Unbreakable Kimmy Schmidt vaihtoehtoinen kuvaus rankasta aihealueesta. Päähenkilö Kimmy Schmidt (Ellie Kemper) vapautuu sarjan alussa bunkkerista, jossa on viettänyt vankeudessa 15 vuotta. Kimmy päättää suhtautua kokemukseensa positiivisen energian kautta ja uhriutumista välttäen. Sarjan tuore neljäs kausi reagoi ajankohtaisesti myös #metoon ja eriarvoisuuden teemoihin. Viimeiseksi jäävä kausi esitetään kahdessa osassa, joista ensimmäinen kuuden jakson satsi tuli Netflixiin 30. toukokuuta.

3. Riverdale

Amerikkalainen high school -draama Riverdale on noussut erityisesti nuoren yleisön suosikkisarjaksi. Sarjassa seurataan pikkukaupungin teinejä, joiden elämä järkkyy, kun yksi tovereista löytyy kuolleena. Riverdalen hahmot perustuvat jo vuonna 1941 debytoineeseen Archie-sarjakuvaan (suomeksi Justus), mutta mysteerejä ja juonenkäänteitä pursuava päivitys sijoittuu retrohenkisyydestään huolimatta nykypäivään. Hieman varttuneemmat katsojat voivat ihastella sarjassa omia nuoruuden suosikkejaan: 1990-luvun nuoret tähdet Mädchen Amick (Twin Peaks), Luke Perry (Beverly Hills 90210) ja Skeet Ulrich (Scream) nähdään nyt teinien vanhempien rooleissa. Netflixin sarjan toinen kausi päättyi toukokuussa ja kolmatta on lupailtu syksyksi.

4. Patrick Melrose

Uusi Sherlock eli Benedict Cumberbatch on yksi tämän hetken kuumimmista miesnäyttelijöistä. Brittiläisen yläluokan pimeää puolta kuvaava viisiosainen minisarja Patrick Melrose on Cumberbatchin intohimoprojekti. Tuoreessa sarjassa, jota Cumberbatch on ollut myös tuottamassa, seurataan lapsena isänsä hyväksikäyttämäksi joutuneen nimihenkilön kujanjuoksua päihteiden ja mielenterveysongelmien kanssa. HBO Nordicin valikoimaan kuuluva sarja perustuu Edward St Aubynin alun perin vuosina 1992—2012 ilmestyneisiin omaelämäkerrallisiin romaaneihin, joista julkaistiin ensimmäinen kolmen osan paketti Otavan kustantamana alkuvuodesta myös suomeksi.

Benedict Cumberbatch himoitsi vuosia Patrick Melrosen roolia. HBO

5. Vuosi The New York Timesin toimituksessa

Neliosaisessa dokumenttisarjassa Vuosi The New York Timesin toimituksessa (The Fourth Estate) seurataan Donald Trumpin ensimmäistä vuotta Yhdysvaltain presidenttinä The New Yorkin Timesin toimituksen näkökulmasta. Katsoja pääsee Oscar-ehdokkuuden What Happened, Miss Simone? -dokumentistaan saaneen ohjaaja Liz Garbusin mukana lehden toimituskokouksiin ja haastattelutilanteisiin. The New York Times sai ehtymättömän uutislähteen laatumedian vihollisekseen julistaneesta Trumpista. Loppuvuodesta toimituksen ja koko maailman huomion keskiössä oli myös elokuva-alan ahdistelukohu. Sarja on yhtä tiivistunnelmainen ja hengästyttävä kuin uutishuoneista kertovat merkkielokuvat Presidentin miehet ja Spotlight. Tuoreeltaan Suomessa nähtävä sarja alkoi Yle TV1:llä 7.6. ja jaksot ovat katsottavissa myös Yle Areenassa.

6. The Young Pope — piru vai pyhimys?

Jos Paolo Sorrentinon ainutlaatuinen The Young Pope — piru vai pyhimys? meni vuosi sitten ohi, niin ei hätää. Kymmenosainen sarja uusitaan Yle Teema & Femin perjantai-illassa jakso kerrallaan alkaen tänään. Tänään ja huomenna sarjan voi ahmia myös kahtena viiden jakson maratonina. Kuviltaan häikäisevän kaunis sarja löytyy myös Yle Areenasta. Jude Law loistaa pääroolissa vastavalittuna amerikkalaispaavina, joka saa koko katolisen yhteisön hämmennyksen valtaan. Mikä (kevyt)kirsikkakolaa litkivä Lenny Belardo eli Pius XIII oikein on miehiään? Sitä pohtii ankarasti myös Pius itse.

7. Westworld

HBO:n scifi-länkkäri Westworldin ensimmäinen kausi oli vuoden 2016 sarjatapauksia. Androidien kansoittamaan villin lännen teemapuistoon sijoittuva suursarja yhdistelee rakkaustarinaa, jännäriä ja vapaudenkaipuuta ja kysyy, ”mitä on olla ihminen”. Toinen kausi on menossa paraikaa ja viimeinen jakso ilmestyy HBO Nordic -palveluun 25.6. Muun muassa Evan Rachel Woodin, Ed Harrisin ja Anthony Hopkinsin tähdittämän sarjan takana on aviopari: Lisa Joy ja myös Christopher-veljensä elokuvia käsikirjoittamassa ollut Jonathan Nolan.

Myös Angels in America -minisarjaklassikosta muistettava Jeffrey Wright on Westworldin tiedemies ja ohjelmoija Bernard Lowe. HBO

8. Atlanta

Draamakomedia Atlantan ensimmäisellä kaudella joka paikkaan juuri nyt ehtivän Donald Gloverin esittämä Princeton-pudokas Earn palasi kotikaupunkiinsa Atlantaan rahattomana ja vailla suuntaa. Earn yrittää voittaa tyttärensä äidin takaisin ja änkee itsensä räppärinurallaan pienessä nosteessa olevan serkkunsa manageriksi. Leppoisan, mutta katkeransuloisen sarjan toinen kausi pyörähti FOXilla ja FOXplay-suoratoistopalvelussa käyntiin kesäkuun alussa. Atlanta on roolisuorituksestaan parhaan komedianäyttelijän Emmyllä palkitun Gloverin oma luomus.

9. Safe

Netflixin tuore brittisarja Safe sopii mainiosti sateisina kesäpäivinä ahmittavaksi jännäriksi. Sarjan keskiössä on leskeksi jäänyt kirurgi Tom Delaney (Mullan alla- ja Dexter-sarjoista tuttu Michael C. Hall), jonka teini-ikäinen tytär katoaa. Delaney ryhtyy itse selvittämään tapausta ja saa pikkuhiljaa selville valkoisen keskiluokan kansoittaman asuinalueensa synkkiä salaisuuksia. Safen amerikkalainen kynäilijä Harlan Coben tunnetaan paremmin dekkarikirjailijana.

10. Wild Wild Country

Netflixin dokumenttisarja Wild Wild Country kertoo intialaisesta Bhagwan Shree Rajneesh- ja Osho-nimillä tunnetusta hengellisestä johtajasta. Rajneesh perusti vuonna 1981 Oregoniin utopistisen yhteiskunnan tuhansille seuraajilleen. Guru ajautui kuitenkin pian konfliktiin niin yhteisöön vihamielisesti suhtautuneiden naapureiden ja viranomaisten kuin uskottunsa ja sihteerinsä Ma Anand Sheelan kanssa. Lopulta käsillä oli vyyhti, jonka selvittämiseen tarvittiin FBI:ta. Uskomattoman tositarinan ainesosiin kuuluu seksiä, salakuuntelua, murhayrityksiä ja bioterrorismiä. Muun muassa.

Juttua varten haastateltiin kulttuuritoimittaja J.P. Pulkkista, mediatutkija Kaarina Nikusta ja YleX:n toimittajia Jussi Latvalaa ja Katri Norrlinia.

Lue myös: Television tiiliskivet esittää: viisi huippusarjaa ja puhetta tv-draamasta