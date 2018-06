Argentiinan parlamentti hyväksyi aborttilain höllentämisen täpärästi

Argentiinassa parlamentti on hyväksynyt höllennyksiä maan tiukkaan aborttilakiin. Seuraavaksi esitys menee senaatin käsiteltäväksi.

Parlamentti hyväksyi lakiesityksen pitkän keskustelun ja täpärän äänestyksen jälkeen äänin 129–125. Esitys sallisi abortin 14. raskausviikkoon asti.

Tuhannet argentiinalaiset vapaamman aborttilain kannattajat riemuitsivat parlamentin ulkopuolella kuultuaan äänestyksen tuloksesta.

Abortti jakaa mielipiteitä Argentiinassa, jossa katolisen kirkon vaikutus on edelleen suuri. Esimerkiksi Paavi Fransiscus on kotoisin Argentiinasta.

Maan konservatiivista lainsäädäntöä on uudistettu sallimalla samaa sukupuolta olevien avioliitot, mutta toistaiseksi aborttikielto on säilynyt tiukkana. Nykyisen lain mukaan abortin tekeminen on laitonta, paitsi raiskaustapauksissa. Myös naisen hengen ja terveyden ollessa vaarassa, abortin tekeminen on mahdollista.