Vantaa on tehnyt tutkintapyynnön poliisille rakenteilla olevan golfkentän toiminnasta: “Sinne on tuotu 150 000 rekka-autollista maata eli huomattavasti enemmän kuin mitä olisi tarvinnut”

Vantaan kaupunki on tehnyt tutkintapyynnön poliisille Vantaan Petikkoon rakenteilla olevan golfpuiston toiminnasta.

– Vuokrasopimus on Vantaan Golfpuisto Oy:lle, mikä mahdollistaa ainoastaan golfkentän rakentamisen ja sen vaatimat maansiirtotyöt, sanoo kaupunginjohtaja Ritva Viljanen.

– Sinne on kuitenkin tuotu 1,8 miljoonaa kuutiota maa-ainesta, mikä vastaa 150 000 kuorma-autollista maata. Se on huomattavasti yli sen, mitä golfpuiston perustaminen olisi vaatinut, sanoo Viljanen.

Kaupungin mukaan toiminnasta on saatu miljoonien eurojen taloudellista hyötyä.

Vantaan Golfpuisto: "Luvissa ei ole määrätty, millainen golfkenttä sinne pitää rakentaa"

Golfkentän rakentamiseen on käytetty pääkaupunkiseudun rakennustyömailta kärrättyä ylijäämämaata, muun muassa Helsingin Pasilasta Triplan alta. Golfyrittäjän mukaan mikään kaupungin kanssa tehty sopimus ei ole rajoittanut sitä, kuinka paljon maata kentän rakennusta varten on saanut alueelle tuoda.

– Missään meille annetuissa luvissa ei ole rajoitettu, kuinka paljon sinne saa läjittää maata. Toimenpideluvassa ei ole minkäänlaisia määräyksiä siitä, minkälainen golfkenttä sinne pitäisi rakentaa, Nurmi sanoo.

– Kaikki meidän päätöksemme kentän pinnanmuodostuksesta on perustunut siihen, että me haluamme rakentaa hyvän golfkentän, joka mahdollistaisi myös sen, että siellä voidaan pelata myös kansainvälisiä kilpaluja.

Rakennusyhtiöt maksavat rakennustyömaiden ylijäämämaan poisviejälle. Vantaan Golfpuisto Oy myöntää, että se on käyttänyt ylijäämämaata golfkentän rakentamiseen osin ansaintakeinona.

– Osittain kyllä, sanoo toimitusjohtaja Ville Nurmi.

– Mutta siellä oli kahdenkymmenen hehtaarin kokoinen tasainen alue. Golfkentällä tuollainen tasainen alue ei ole ollenkaan hyvä asia, vaan hyvät muodot tekevät golfkentästä hyvän. Olemme alusta lähtien kertoneet kaupungille, että tasaisella alueella pitää tehdä maanmuotojen muokkausta, jotta kentästä saadaan tarpeeksi laadukas, eli sellainen jollaisen kaupunki halusi.

Kuitenkin Nurmi kiistää, että yritys olisi saanut taloudellista hyötyä vastaanottaessaan ylijäämämaata.

– Me olemme investoineet golfkenttään 2,4 miljoonaa euroa.

Kuinka paljon rahaa on tullut ylijäämämaan vastaanottamisesta?

– Se on liikesalaisuus, sitä en pysty sanomaan. Meillä on sopimus urakoitisjan kanssa ja meidän saamamme summa ei ole riippunut siitä, kuinka paljon maata sinne on tuotu. Vantaan Golfpuistolla on ollut kiinteähintainen sopimus, ja me emme ole ansainneet enempää läjityksellä, Nurmi vastaa.

Vantaa haluaa purkaa vuokrasopimuksen?

Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen sanoo, että kaupunki on nyt aloittanut neuvottelut vuokrasopimuksen purkamiseksi.

Kaupunki vuokrasi Vantaan Golfpuisto Oy:lle noin 56 hehtaarin alueen golfkeskuksen rakentamista varten. Vuokra-aika on 30 vuotta vuoden 2015 alusta lukien.

– Yhtiön taloudellinen tilanne ei ole mikään helppo, ja meillä on muutamia kymmeniä tuhansia euroja vuokrarästejä kaupungille maksettavana. Meillä oli viime viikolla kaupungin kanssa palaveri, jossa kaupunki antoi määräajan, jonka kuluessa vuokrarästit pitää saada hoidettua. Mitään muuta tietoa minulle ei ole vuokrasopimuksen tilanteesta kuin tämä, sanoo Nurmi.

Kaupungin mukaan golfkentän rakentamisessa on käytetty maa-aineksia, joiden haitta-ainepitoisuudet ylittävät sallitut raja-arvot. Golfyrityksen mukaan kentän rakentamisessa on käytetty vain puhdasta maa-ainesta ja raja-arvot ovat ylittyneet vain yhdessä mittauksessa.

Vantaan Golfpuisto aikoo maksaa vuokrarästinsä kolmen viikon kuluessa ja pitää kentän avajaiset suunnitelmiensa mukaisesti juhannuksen jälkeen. Tällä hetkellä Petikossa on valmiina 9-reikäinen kenttä. Puisto odottaa kaupungilta jatkolupaa kentän rakentamiseksi loppuun, täysimittaiseksi 18-reikäiseksi kentäksi.

Kaupunginjohtaja Ritva Viljanen ei vielä osaa sanoa kuinka golfkenttähankkeelle käy.

– Meidän täytyy edetä asia kerrallaan ja olemme nyt pyytäneet asiassa poliisin rikostutkintaa. Katsomme sitten poliisitutkinnan jälkeen seuraavat askeleet, sanoo Viljanen.

Lisää aiheesta:

Golf-yhtiön ”loistava idea” Vantaalla: rakensi uuden kentän ylijäämämaasta, jonka vastaanottamisesta sai vielä rahaa – sitten lähipuro sortui ja tulva valtasi maan (siirryt toiseen palveluun) (Helsingin Sanomat)

Pasilassa alkaa jättimäinen rekkaralli: Miljoona tonnia maata kuljetetaan Vantaalle (siirryt toiseen palveluun) (Helsingin Sanomat)

Vantaan golf-järvi tutkintaan (siirryt toiseen palveluun) (Suomen Kuvalehti)