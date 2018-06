Syyttäjä vaatii Trumpin säätiön lakkauttamista – "laitonta toimintaa"

New Yorkin osavaltion yleinen syyttäjä vaatii presidentti Donald Trumpin johtaman ja hänen nimeään kantavan säätiön lakkauttamista.

Syyttäjän mukaan säätiö on toiminut jo vuosikymmenen ajan lainvastaisesti.

Säätiön tarkoituksena on toimia hyväntekeväisyystapahtumien tukijana. Syyttäjän mielestä verottomuudesta nauttinut säätiö on ollut tuskin muuta kuin "sekkivihko herra Trumpin omille maksuille".

Säätiön toiminta on syyttäjän mielestä liittynyt laajasti politiikkaan, muun muassa tukenut Trumpin vuoden 2016 vaalikampanjaa.

Syyttäjä vaatii säätiön lakkauttamista. Säätiöllä nyt oleva noin miljoonan dollarin varallisuus tulisi jakaa muille hyväntekeväisyysjärjestöille. Lisäksi säätiön olisi maksettava 2,8 miljoonaa dollaria vahingonkorvauksia sekä sakkoja.

Trump pitää syyttäjän esittämiä syytteitä naurettavina. Hänen mielestään New Yorkin "niljakkaat" demokraatit yrittävät haastaa hänet oikeuteen keinolla millä hyvänsä.

Tutkinnan käynnisti Washington Post -lehti

Trust Foundationiin kohdistuvan käynnisti Washington Post -lehti, joka on uutisoinut säätiön toiminnasta useaan otteeseen ja on myös julkaissut uudesta käänteestä laajan artikkelin (siirryt toiseen palveluun). Tutkinta alkoi jo lähes kaksi vuotta sitten, kun Trump ei vielä ollut presidentti.

Donald Trump perusti säätiön vuonna 1987 ja on toiminut sen johtajana koko ajan. Hänen lapsensa Donald Trump Jr., Ivanka ja Eric ovat säätiön hallituksen jäseniä.

Hallituksen jäsenten tehtävä olisi valvoa säätiön varainkäytön laillisutta. Syyttäjän mukaan valvontaa ei ole ollut lainkaan. Itse asiassa säätiön hallitus ei ole pitänyt virallista kokousta vuoden 1999 jälkeen.

Syytekirjelmässä todetaan, että säätiö on jo itse asiassa maksanut erilaisia hyvityksiä ja sakkomaksuja jo 330 000 dollaria vuoden 2016 jälkeen. Trump on halunnut lakkauttaa säätiön, mutta se ei enää ole ollut mahdollista, koska sitä koskeva poliisitutkinta oli käynnissä.

Washington Post kertoo, että säätiön rahoja on käytetty esimerkiksi kaksi kertaa Trumpin omiin liiketoimiin liittyvien oikeuskulujen maksamiseen. Näihin on kulunut 258 000 dollaria.

Säätiö maksoi 5 000 dollaria Trumpin hotelleja esittävästä mainoksesta, joka sijoitettiin näkyville hyväntekeväisyystapahtumaan. Säätiö on myös maksanut 10 000 dollaria Trumpia esittävästä maalauksesta, joka on nyt hänen golf-klubinsa sport-baarin seinällä. Rahaa on myös käytetty, kun Trump on halunnut ostaa itselleen tavaraa hyväntekeväisyydestä.

Syyttäjä vaatii Trumpille kymmenen vuoden kieltoa verovapaasti toimivan järjestön johtotehtäviin. Trumpin lapsille esitetään vuoden mittaista kieltoa.

