Ydinjätteen loppusijoituskoe alkaa Olkiluodossa – katso videolta, millaisiin reikiin täytetyt ydinjätekapselit on tarkoitus haudata

Eurajoen Olkiluodossa aloitetaan juhannuksen jälkeen merkittävä koe, kun ydinjätteen loppusijoitusta ryhdytään testaamaan.

Yle Uutiset pääsi seuraamaan, miltä yli 400 metrin syvyydessä sijaitseva Onkalo-koealue näyttää, ennen kuin se täytetään kokonaan bentoniittisavella.

Kokeella selvitetään, voidaanko ydinjätteen loppusijoitus tehdä loppusijoitusyhtiö Posivan suunnittelemalla tavalla. Testejä on tähän mennessä tehty yksittäisillä järjestelmillä, mutta nyt testataan kaikkia järjestelmiä yhdessä.

Posivan mukaan loppusijoituksen pitäisi toimia ainakin teoriassa. Tällä testillä loppusijoitusprosessin tekninen toimivuus testataan myös käytännössä.

– On tässä vuosia jo tätäkin valmisteltu. Voisi sanoa, että tässä on kehitys- ja tutkimustoiminnan kehityskaaren yksi pää. On tämä iso asia, sanoo Posivan kehitysjohtaja Tiina Jalonen.

Eurajoen maaperään louhittuun koetunneliin on tehty loppusijoituskoetta varten reikä, jonne lasketaan kuparinen kapseli.

Loppusijoituskokeessa kapseliin laitetaan lämpövastuksia, jotka kuumennetaan 100 asteeseen. Varsinaisessa loppusijoituksessa kapseli täytetään käytetyllä ydinpolttoaineella eli ydinjätteellä.

Lämpövastuksia käytetään, koska kapseleihin myöhemmin säilöttävä käytetty ydinpolttoaine on kuumaa.

Loppusijoituskapseli on noin viisi metriä korkea ja noin 1,5 metriä leveä.

500 anturia tarkkailee tunnelia

Sekä koereikä että -tunneli täytetään tiiviisti bentoniittisavella. Tunnelin suu suljetaan lopuksi teräsbetonista tehdyllä tulpalla.

Posivan mukaan käytetty ydinpolttoaine on tarkoitus pakata loppusijoituskapseleihin kapselointilaitoksessa. Kapseloinnin jälkeen kapselit kuljetetaan hissillä maanalaisiin loppusijoitustiloihin.

Koetunnelissa ja -reiässä on noin 500 anturia, jotka tarkkailevat koetunnelia ja -reikää. Alkuvaiheen testi kestää syksyyn asti, minkä jälkeen se jatkuu seurantatestinä niin kauan kuin anturit toimivat.

– Me seuraamme miten lämpötilat menevät, miten savi paisuu, miten vesi virtaa ja sitten vertaamme näitä tuloksia niihin laskelmiin, joita olemme vuosien saatossa tehneet, sanoo toimitusjohtaja Janne Mokka.

Ydinjätteen loppusijoituskoetta on suunniteltu vuodesta 2016 lähtien. Posiva aloitti Onkalon rakentamisen vuonna 2004.

Posiva kertoo, että käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen on määrä alkaa 2020-luvulla ja loppusijoittaminen jatkuu liki sata vuotta. Yhteensä loppusijoituslaitokseen sijoitetaan noin 3000 ydinjätekapselia.

