Esitutkinta Karjalan lennoston entisen komentajan toimista valmistui – epäillään käyttäytyneen sopimattomasti vapaaehtoisessa harjoituksessa Lapissa

Karjalan lennosto on Ilmavoimien suurin joukko-osasto.

Karjalan lennoston entisen komentajan, eversti Markus Päiviön epäillään syyllistyneen esimiesaseman väärinkäyttämiseen ja palvelusrikokseen, tiedottaa pääesikunta.

Pääesikunta on juuri saanut päätökseen tapauksen esitutkinnan. Lisäksi yksi asianomistajista oli tehnyt poliisille rikosilmoituksen kunnianloukkauksesta. Pääesikunta on suorittanut esitutkinnan myös tästä tapauksesta poliisin pyynnöstä. Juttu on siirretty syyttäjälle syyteharkintaan.

Päiviön epäillään käyttäytyneen sotilaalle sopimattomalla tavalla ja käyttäneen väärin esimiesasemaansa Karjalan lennoston järjestämän vapaaehtoisen harjoituksen yhteydessä Lapissa Inarin Lemmenjoella syyskuun lopulla.

Lennoston komentajana tapahtumien aikaan toiminut Päiviö oli kyseisen harjoituksen johtaja. Harjoitukseen osallistui puolustusvoimien palkattua henkilöstöä ja reserviläisiä. Pääesikunta kuuli esitutkinnan aikana epäillyn lisäksi kahtatoista asianomistajaa ja kahdeksaa todistajaa.

Pääesikunta sai Ilmavoimien esikunnalta Päiviötä koskevan tutkintapyynnön viime vuoden joulukuussa. Ilmavoimat tiedotti asiasta tämän vuoden helmikuussa. Samalla se kertoi Päiviön siirtyvän Ilmavoimien esikuntaan erityistehtävään. Karjalan lennoston komentajaksi määrättiin Päiviön jälkeen eversti Timo Herranen.

Päiviö ehti toimia Karjalan lennoston komentajan tehtävässä vain reilut puoli vuotta. Siilinjärvellä toimiva Karjalan lennosto on Ilmavoimien suurin joukko-osasto, jossa työskentelee 500 palkattua työntekijää ja 250 varusmiestä.

Yle ei ole tavoittanut Päiviötä kommentoimaan asiaa.

Jutun otsikkoa muokattu kello 09.28: Käyttäytyi -muoto muutettu muotoon epäillään käyttäytyneen.