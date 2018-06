Analyysi: Abortin laillistaminen otti tärkeän askeleen eteenpäin paavin kotimaassa Argentiinassa

Buenos Aires Argentiinan kongressin edessä kajahti torstaiaamuna ilmaan helpottunut riemunhuuto. Tunnelmaa verrattiin siihen kuin tähtipelaaja Lionel Messi olisi juuri ratkaisevalla hetkellä laukaissut maalin.

Jalkapallo tuntui kuitenkin toissijaiselta – vain hetkeä ennen MM-kisojen alkamista – siihen muuten niin intohimoisesti suhtautuvien argentiinalaisten mielissä. Argentiinan koko media oli keskittynyt seuraamaan herkeämättä parlamentissa käytävää jännitysnäytelmää.

Tuhannet abortin kannattajat ja sadat sen vastustajat olivat kokoontuneet hyisessä säässä kongressin eteen seuraamaan lopulta lähes vuorokauden ajan yhtäjaksoisesti kestänyttä aborttilain käsittelyä. Mediaan tihkui koko ajan uutta tietoa kantansa vielä kertomattomien edustajien äänestysaikeista, jotka ratkaisisivat täpärän äänestyksen lopputuloksen.

Lopulta takamatkalta lähteneet aborttioikeuden kannattajat saivat haluamansa tuloksen, kuukausia kestäneen massiivisen kampanjansa jälkeen. Parlamentin alahuone hyväksyi aborttilainsäädäntöä höllentävän lakialoitteen ääniin 129–125. Seuraavaksi se siirtyy maan parlamentin ylähuoneen eli senaatin käsittelyyn.

Katolisella kirkolla on edelleen suuri vaikutus Argentiinan politiikkaan, etenkin pääkaupunki Buenos Airesin ulkopuolella.

Jako pääkaupungin liberaaleihin ja muiden alueiden konservatiiveihin näkyy myös suoraan äänestystuloksessa. Suurin osa buenosairesilaisista edustajista äänesti aborttilain puolesta, valtaosa maakuntien edustajista äänesti sitä vastaan.

Argentiinasta kotoisin oleva paavi Franciscus oli vedonnut maamiehiinsä tiukan aborttilainsäädännön säilyttämiseksi. Tällä kertaa edes katolisen kirkon arvovaltaisen johtajan vaikuttamisyritykset eivät kuitenkaan tuottaneet haluttua lopputulosta.

Sen sijaan viime kuukausien aikana kadulla voimansa näyttänyt feministinen liike on onnistunut painostamaan poliittisia päättäjiä abortin sallimisen kannalle. Laillisen, turvallisen ja ilmaisen abortin sallimista ovat ajaneet intohimoisesti etenkin nuoret naiset, joista moni on vielä alaikäinen.

Asenteiden muuttuminen aborttia kohtaan Latinalaisen Amerikan kolmanneksi suurimmassa maassa vaikuttaa koko alueen asenneilmapiiriin.

Käytännössä kaikissa katolisessa Etelä- ja Keski-Amerikassa maissa raskaudenkeskeytys on sallittu vain poikkeustapauksissa. Ainoastaan naapurimaa Uruguayssa naisilla on oikeus aborttiin sitä pyytäessä.

Vihreää huivia käyttävissä aborttioikeuden kannattajissa on paljon nuoria naisia. David Fernandez / Epa

Abortin kannattajat voivat huokaista nyt hetken helpotuksesta, mutta taistelua aborttioikeuden puolesta ei ole vielä voitettu.

Parlamentin ylähuoneessa vastustus lakia kohtaan on ennakko-odotusten mukaan paljon alahuonetta suurempaa. Vihreää huivia tunnuksenaan käyttävällä kampanjalla raskaudenkeskeytyksen puolesta onkin edessään erittäin vaikea tehtävä. Konservatiiviset senaattorit pitää käännyttää sille kannalle, että raskaudenkeskeytys olisi mahdollista naisen pyynnöstä 14. ensimmäisen raskausviikon aikana.

Lakialoitetta voidaankin vielä muokata tai se voidaan hylätä kokonaan. Mikäli ylähuone hyväksyy lain, on maan presidentti Mauricio Macri luvannut allekirjoittaa sen, vaikkei itse kannatakaan sitä.

Kävi lain kanssa mitä tahansa, niin abortin sallimiseksi on jo nyt otettu valtava askel eteenpäin, eikä entiseen ole enää paluuta.

Kuukausia kestänyt kampanja on murtanut abortin ympärillä olevan tabun. Aiemmin vaiettua aihetta on alettu käsitellä laajasti argentiinalaismediassa. Samalla naisten syyllistämisen sijaan keskustelun sävy on yhteiskunnassa muuttunut entistä asiallisemmaksi, mikä on pakottanut myös asiaa välttelevien poliitikkojen ottamaan viimein kantaa raskaudenkeskeyttämiseen.

Siksi abortin laillistaminen onkin enää vain ajan kysymys Argentiinassa.

