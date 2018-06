Presidentti Trump aikoo sittenkin hyväksyä Kiinaa vastaan suunnatut tullit – mahdollisesti jo tänään

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on hyväksynyt suunnitelman Kiinaa vastaan suunnatuista tulleista. Virallinen päätös tullee perjantaina, sanovat uutistoimisto AP:n haastattelemat hallinnon lähteet.

Trump tapasi hallituksensa edustajia ja neuvonantajia torstaina ja hänen odotetaan hyväksyvän tullit, jotka koskevat vähintään 35 miljardin dollarin (30 miljardin euron) arvoista kiinalaistuontia. Tullit saattavat koskea jopa 55 miljardin dollarin (47 miljardin euron) arvoista tuontierää.

Presidentti uhkasi Kiinaa tulleilla ensimmäistä kertaa jo maaliskuussa, jolloin Kiina ilmoitti ottavansa käyttöön samansuuruiset vastatullit. Trump uhkasi sen jälkeen Kiinaa lisätulleilla.

19. toukokuuta maat neuvottelivat sovinnon, jonka mukaan Kiina lisää merkittävästi tuontia Yhdysvalloista.

Kymmenen päivää myöhemmin, toukokuun lopussa Yhdysvallat kuitenkin ilmoitti ottavansa sittenkin 25 prosentin tullit (siirryt toiseen palveluun) käyttöön ja laativansa listan tullin alaisista tuoteryhmistä 15. kesäkuuta mennessä.

Vielä huhtikuussa lista sisälsi (siirryt toiseen palveluun)1 300 tuotetta tekohampaista liekinheittimiin, mutta tuota listaa on tiettävästi karsittu merkittävästi.

Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo neuvotteli eilen tulliasiasta tavatessaan Pekingissä Kiinan presidentin Xi Jinpingin sekä kiinalaisministereitä.

– Painotin kuinka tärkeää on, että presidentti Trump oikaisee tilannetta, jotta kaupasta tulee tasapainoisempaa, vastavuoroisempaa ja reilumpaa, ja amerikkalaisten työntekijöiden on mahdollisuus tulla kohdelluiksi oikeudenmukaisesti, sanoi Pompeo tiedotustilaisuudessa.

Kiina puolestaan on uhannut kohdistaa vastatulleja samansuuruiseen erään amerikkalaistuontia, muun muassa soijapapuihin ja naudanlihaan. Toukokuussa sovittu lisätuonti jätetään tekemättä.

– Olemme tehneet selväksi, että jos Yhdysvallat ottaa käyttöön kauppasaktiot, tullit mukaanlukien, kaikki meidän kauppaa koskevat neuvottelutuloksemme jäävät toteutumatta, sanoi Kiinan ulkoministeriön tiedottaja Geng Shuang torstaina.

...vai hyväksyykö sittenkään?

Uutistoimisto AFP arvioi, että Trump saattaa sittenkin viime hetkellä vielä perua tullit, jos katsoo sen edistävän muun muassa Kiinan halua tukea Pohjois-Korean kanssa käytäviä neuvotteluja.

– Olemme nähneet kaupankäyntiä, jossa Trumpin tiimi on huomannut, että Kiinan painostaminen parantaa saatuja tarjouksia. Minun arvaukseni on, että Trumpin hallinto ilmoittaa tulleista, mutta ei pane niitä toimeen. He haluavat antaa kiinalaisille vähän lisää aikaa, arvioi AFP:lle Dennis Wilder, Georgetownin yliopiston Yhdysvaltain ja Kiinan suhteiden laitoksen johtaja.

Jo aiemmin presidentti Trump on hyväksynyt tullit teräs- ja alumiinituonnille Kanadasta, Meksikosta ja Euroopasta.

Yhdysvaltain kauppavaje Kiinan kaupassa (siirryt toiseen palveluun) oli viime vuonna 375 milardia dollaria eli 320 miljardia euroa.

Lähteet: AFP, AP