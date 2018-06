Video: Surffaus onnistuu jätesäkki purjeena – Trooppinen myrsky Bud rantautuu parhaillaan Meksikon rannikolla

Trooppinen myrsky on iskenyt Meksikon luoteisosaan

Meksikossa on julistettu korkein hätätila maan luoteisosassa sijaitsevan Baja Californian niemimaan kärkeen. Tuhojen uskotaan kuitenkin jäävän pieniksi, koska myrsky on merkittävästi lientynyt.

Tyynenmeren rannikolla, Baja Californian niemimaan kärjessä sijaitsee Los Cabosin suosittu turistialue. Nyt turistit ja paikalliset asukkaat sinnittelevät trooppisen myrskyn kourissa.

Kaikille myrsky ei ole uhkatekijä, jotkut alueella lomailevat turistit uskaltautuivat jopa surffaamaan.

Yhdysvaltain kansallinen hurrikaanikeskus ennustaa (siirryt toiseen palveluun), että Budiksi ristitty myrsky kulkee niemimaan ylitse perjantain vastaisena yönä paikallista aikaa eli perjantaiaamuna seitsemän aikoihin Suomen aikaa. Sitten myrsky jatkaa Kalifornianlahden ylitse ja mantereelle lauantain vastaisena yönä paikallista aikaa.

Bud oli vielä tiistaina nelosluokan hurrikaani, mutta se on lieventynyt trooppiseksi myrskyksi, jonka tuulet puhaltavat enää 18 metriä sekunnissa. Tuhoista ei siten ennusteta likikään yhtä pahoja kuin syyskuussa 2014, hurrikaani Odilen aikaan.

Käytännössä Los Cabosissa on satamat suljettu ja hotelleissa on ankkuroitu palmuja ja peitelty ikkunoita. Lentoja on peruttu ja alueen koulut ovat kiinni. Sadetta ennustetaan 5-10 senttiä, mikä saattaa aiheuttaa paikallisia tulvia ja mutavyöryjä.

