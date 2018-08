Sopisiko meille au pair? Brasilialainen Fabiane Lopes sujahti isäntäperheen arkeen hetkessä

Oletko miettinyt au pairin ottamista? Entä jos kotiin muuttaakin “jälleen yksi lapsi” ja kaikki menee pieleen? Tässä on yksi onnellinen tositarina.

Omakotitalossa käy vilske ja iloinen puheensorina. Kolme lasta muovailee keittiön pöydän äärellä ja värikkäistä muovailuvahoista syntyy melkoisia taideteoksia.

– Kato Fabi, I made iso pallo, huudahtaa perheen kuopus, 2-vuotias Seelia. Perheen brasilialainen au pair Fabiane Lopes kehuu Seeliaa ja kertoo, että lapset osaavat kommunikoida hänen kanssaan englanniksi.

6-vuotias Elsie ja 13-vuotias Alisa ovat oppineet myös hiukan portugalia.

Risteilylaivoilta Suomeen

Maahanmuuttoviraston tulosalueen johtaja Anna Hyppösen mukaan Suomeen saapuu vuosittain alle kaksisataa au pairia EU:n ulkopuolisista maista.

– Hakijoista suurin osa on naisia, Hyppönen sanoo.

Maahanmuuttoviraston tilastoista ei tällä hetkellä selviä Suomessa oleskelevien au pairien kokonaismäärää. Hyppösen mukaan au paireja tulee Suomeen mm. Saksasta.

Fabiane saapui au pairiksi Sao Paulosta Maria ja Ilkka Marinin perheeseen Sipooseen puoli vuotta sitten.

Pohjoismaat olivat jo ennestään tuttuja.

– Työskentelin aikaisemmin risteilylaivoilla ja päätin, että haluaisin asettua johonkin Pohjoismaahan. Siskoni asuu Ruotsissa, niinpä au pairiksi Suomeen pääseminen tuntui mukavalta, Lopes kertoo.

Isäntäperheen äiti Maria Marin kertoo, että hän oli nuorena au pairina Saksassa ja siitä jäi hyvät kokemukset. Ajatus au pairin ottamisesta kypsyi nopeasti, kun tuttavaperheelläkin oli asiasta hyviä kokemuksia.

– Saimme noin 80 yhteydenottoa eri puolilta maailmaa. Fabin kirje meille oli neljäs saamamme yhteydenotto ja lukiessamme kirjettä minulle tuli heti voimakas tunne siitä, että hän on juuri se oikea, Maria Marin hymyilee.

Maria marin ja Fabiane Lopes eivät tohdi ajatella au pair-ajan päättymistä. Molemmilla on jo valmiiksi haikea mieli. Riikka Porttila/Yle

Maria Marin kertoo, että he olivat ensin videoyhteydessä Fabiane Lopesiin ja tutustuivat. Yhteisten keskustelujen myötä tunne yhteistyöstä vahvistui ja lopulta Lopes lensi Suomeen.

– Ensin ajattelimme, että olisi helpompaa ottaa au pair EU:n alueelta. Silloin ei tarvitsisi viisumia. Lopulta sekin hoitui ihan mallikaasti ja Fabi sai viisumin vuodeksi, Marin kertoo.

Byrokratia vaati isäntäperheeltä salapoliisityötä

Ongelmaksi muodostui pakollisen vakuutuksen hankkiminen au pairille. Perhe ei löytänyt sopivaa vakuutusta Suomesta, mutta lopulta se otettiin ulkomaisen vakuutusyhtiön kautta.

– Suomesta puuttuu oikeastaan sellainen taho, joka olisi täydellisesti vastuussa tänne saapuvien au pairien oloista. Tieto on hajallaan eri järjestöjen sivuilla ja lopulta saimme eniten apua kokeneemmilta isäntäperheiltä sosiaalisen median au pair-ryhmistä, Mari Marin kertaa.

Myös muuttuvat tilanteet työelämässä ovat koetelleet Marinin perhettä, mutta he päättivät hyvin nopeasti, etteivät luovu au pairista. Yrityselämästä pois jäänyt Maria Marin on saanut hetkeksi hiukan lisää aikaa itselleen.

Aluksi Fabi teki liian tulista ruokaa! Alisa Marin

– Minulle tarjoutui mahdollisuus pitää huolta omasta hyvinvoinnista. Olimme niin kiintyneitä Fabiin, että luopuminen olisi ollut vaikeaa.

Fabiane Lopesin olo Suomessa on sujunut ongelmitta ja hän on ollut tyytyväinen isäntäperheeseensä. Vaikka hän viettää paljon vapaa-aikaansa perheen kanssa, niin joskus on mukava vetäytyä omaan rauhaan.

– Asun Marineilla erillisessä rakennuksessa, omassa huoneessa, jossa on wc ja oma sisäänkäynti, Lopes kertoo.

Au pair tekee työtä 30 viikkotuntia. ja minimipalkka on 280 euroa kuukaudessa.

– Lisäksi isäntäperhe huolehtii täydestä ylläpidosta ja ruokailuista. Jokainen voi tietysti sopia sellaisen summan au pairinsa kanssa, minkä kokee hyväksi maksaa, Maria Marin sanoo.

On lounasaika ja Fabiane Lopez siirtyy lasten kanssa keittiöön kokkaamaan. Lapset kehuvat Lopesin kokkaustaitoja.

– Alkuun hän teki liian tulista, mutta sitten me totutuimme ja hän hillitsi myös mausteiden käyttöä, 13-vuotias Alisa huomauttaa. Koko perheen ehdoton suosikki on brasilialainen suklaaherkku brigadeiro.

– I love makkara, nauraa Lopes, kun tulee puhetta hänen suomalaisesta lempiruoastaan.

Au pair kuorii ja pilkkoo myskikurpitsaa. Lapset tekevät salaattia. Seelia istuu pöydällä ja natustelee kurkkuja samalla kun isommat tytöt pilkkovat salaattiaineksia.

– Parasta tässä kaikessa on se, että Fabi on lämmin ihminen ja rakastaa lasten kanssa olemista, Maria Marin sanoo. Hän iloitsee myös siitä, että Lopes on saanut Suomesta brasilialaisia ystäviä, joita tapaa vapaa-ajallaan.

Brasilialainen au pair Fabiane Lopes ja isäntäperheen lapset Seelia, Aliisa ja Elsie Marin ovat nauttineet kesästä. Riikka Porttila/Yle

– Erilaiset someryhmät ovat olleet hyviä uusien ystävien etsinnässä, Fabiane Lopes sanoo. Edes kylmä ja luminen talvi ei haitannut brasilialaista. Hän on ollut hämillään myös nopeasti alkaneesta kesästä ja lämmöstä.

– Tämä valo! Ihan uskomatonta, että voi olla näin valoisaa, Lopes huudahtaa.

Mitä Fabiane Lopes haluaisi tehdä au pair-ajan jälkeen?

– I don’t wanna think about that! En haluaisi ajatella asiaa vielä, Lopes huokaa ja katsoo samalla hellästi lapsia.

– Se tulee olemaan meille kaikille todella vaikeaa ja haikeaa, Maria Marin komppaa.