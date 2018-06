Tältä Suomi näyttää Hornetista käsin – huikealla videolla lennetään Pirkkalasta Ylläkselle ja takaisin

Suomen Ilmavoimien hävittäjälentäjiltä vaaditaan rautaisen mielen lisäksi myös hyvää fyysistä kuntoa, sillä lentäminen rasittaa kehoa kokonaisvaltaisesti. Esimerkiksi kaartotaistelussa lihaksistoa on jännitettävä, minkä lisäksi kuormitus väsyttää kehoa.

– Paljon on tehty töitä sen eteen, että lentäjät pitäisivät huolta kunnostaan. Suurimmat ongelmat ovat ehkä tukirankaongelmat, jotka syntyvät jos lentäjän fyysinen kunto ei ole sillä tasolla mitä pitäisi, sanoo lentoupseeri ja ilmataisteluopettaja Marc Fuss.

Lisäksi lentäjän varusteet on suunniteltu niin, että ne ovat mahdollisimman käytännölliset ja turvalliset.

Yle näyttää suorana Ilmavoimien suuren lentonäytöksen

Ilmavoimat viettää tänä viikonloppuna 100-vuotisjuhliaan Tikkakoskella Jyväskylässä.

Kaksipäiväisessä tapahtumassa esitellään Ilmavoimien kalustoa eri vuosikymmeniltä, mukana ovat muun muassa Gloster Gauntlet, MiG-15 ja Boeing F/A-18 C/D Hornet. Lisäksi lentonäytöksissä ja maanäyttelyssä nähdään Hornetien seuraajakanditaatit.

Yle näyttää lauantaina tapahtuman suorana Areenassa alkaen kello 12.

Sotilaslentäjäksi vuosittain yli viisisataa hakijaa

Jyväskylän Tikkakoskella sijaitsevassa ilmasotakoulussa koulutetaan henkilökuntaa, reserviläisiä ja varusmiehiä ilmavoimien ja ilmapuolustuksen tehtäviin (siirryt toiseen palveluun) (Ilmavoimat).

Sotilaslentäjäksi pääsee lentoreserviupseerikurssin kautta, siihen valitaan vuosittain 35–40 oppilasta 500–700 hakemuksen joukosta. Pääsyvaatimuksiin (siirryt toiseen palveluun) (Varusmies) kuuluvat muun muassa hyvä terveydentila, palveluskelpoisuusluokka A, tietyt fysiologiset mitat sekä hyvä näön.

Ilmavoimien päälentokaluston muodostavat Boeing F/A-18 C/D Hornet -monitoimihävittäjät, joita on 62 kappaletta (siirryt toiseen palveluun) (Ilmavoimat). Yksipaikkaisia F/A-18C -mallin koneita 55 kappaletta, kaksipaikkaisia D-mallin koneita 7 kappaletta.

Hornetien lentonopeus on matalalla 1300 kilometriä tunnissa, korkealla Mach 1,8. Videolla hävittäjä lähtee kello 8.36 Pirkkalasta, on Kajaanissa kello 9.37 ja Ylläksellä kello 11. Takaisinpäin lennettäessä kone on Hailuodon yllä kello 11.31 ja takaisin Pirkkalassa klo 12.18.