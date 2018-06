Ammattikalastaja on koko elämänsä ajan pyytänyt saalista Euroopan suurimmalla tekojärvellä Sodankylässä – nyt tätä katoavaa osaamista tallennettaan videoiksi

Pohjois-Suomen ammattikalastajien määrä on laskussa. Kyelikietâ-hanke tekee kalastuselinkeinon tutuksi koulutusvideoilla.

Lokkalainen Risto Pyhäjärvi on koko elämänsä ajan kalastanut Euroopan suurimmassa tekojärvessä Lokka-Porttipahdassa, Sodankylässä. Hänen tietonsa ja taitonsa ammattikalastuksesta on arvokasta, kun kaupallisia kalastusmenetelmiä tehdään tutuksi hankkeessa, jossa tehdään koulutusvideoita eri kalastusmenetelmistä.

Pyhäjärven mielestä kalastusmenetelmiä kannattaa nyt vielä kuvata, koska ammattikalastajien määrä on laskussa.

- Kun kalastajat vanhenevat, niin he mielellään siirtävät taitonsa nuoremmille.

Hauki on yksi Lokka-Porttipahdan kaloista, jota kalastajat myyvät Maiju Saijets / Yle

Videoita tehdään tiedotusta varten ja oppimateriaaliksi

Kyelikietâ-hankkeen tavoitteena on jakaa tietoa Pohjois-Lapin ammattikalastuksesta. Sen rahoittavat Euroopan meri- ja kalatalousrahasto, ELY-keskus ja Sodankylän ja Inarin kunnat. Hankkeen kustannusarvio on 35 000€, josta EU-tuen määrä on 90%.

Hankkeessa ovat mukana Lapin kalatalouden toimintaryhmä, Lokan Luonnonvara Osuuskunta, Inarijärven kalastajat Veikko Kiviniemi ja Tapio Aarnipuro, Saamelaisalueen koulutuskeskus sekä Inarin ja Sodankylän kunnat.

Projektikoordinaattori Markku Ahonen Lapin kalatalouden toimintaryhmästä vahvistaa kalastaja Risto Pyhäjärven tiedot ammattikalastajien määrästä. Ahosen mukaan Lokka-Porttipahdan ja Inarijärven ammattikalastajien keski-ikä on 56 vuotta.

– Tilannetta on hieman parantanut se, että parin vuoden sisällä Lokka-Porttipahdassa on aloittanut kolme nuorta kalastajaa.

Hankkeen puitteissa on tänä kesänä alettu kuvata erilaisia kalastusmenetelmiä ja niistä on alettu koostaa videoita. Videoiden tavoitteena on siirtää kalastustaitoa nuoremmille. Suomessa ammattikalastajia koulutetaan neljässä oppilaitoksessa: Paraisilla, Asikkalassa, Kemissä ja Savonlinnassa.

– Lokka-Porttipahdassa kuvataan hauen- ja ahvenenpyyntiä, myöhemmin Inarijärvellä kaikki kaupalliset pyyntitavat, kertoo Kyelikietâ-hankkeen vetäjä Virpi Jääskö.

Kyelikietâ eli ’Kalakäsi’ on inarinsaamelainen käsite. Se on se kauha, jolla kaivaistaan kattilasta kalaa lautaselle.

Tähän asti on kuvattu esimerkiksi Lokan tekojärvellä hauenpyyntiä, kertoo Kyelikietâ-hankkeen vetäjä Virpi Jääskö Maiju Saijets / Yle

Kalalle olisi kysyntää, mutta pyytäjiä on vähän

RKTL:n tutkimuksen mukaan Suomen sisävesillä toimii noin 250 päätoimista kalastajaa. Eniten sisävesiammattikalastajia oli Lapissa, Etelä-Savossa ja Kainuussa.

Kalastuselinkeinon mukaan Pohjois-Suomessa pyydetylle kalalle olisi kysyntää, myös hinta on kohdillaan, mutta pyytäjiä on vähän. Lokkalainen ammattikalastaja ja entinen kalastuksen opettaja Tommi Jyly arvelee, että videoiden tekemisestä voisi olla hyötyä nuorille kalastajille.

– Nuoret näkevät, että millainen kalastuselinkeino on ja miten pyydyksiä pitää käsitellä, mutta käytännössähän sen oppii parhaiten, koska ei kalastusta opi koulussa vaan järvellä.

Kyelikietâ-hanke kestää huhtikuuhun 2019 asti ja videoita on tarkoitus myöhemmin jakaa myös internetissä.

Tommi Jyly toimii ammattikalastajana Lokka-Porttipahdassa Maiju Saijets / Yle

