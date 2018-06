"On tullut yllätyksenä, ettei kaikista asioista saakaan puhua" – Sannin mukaan taiteilijan tehtävänä on kirjoittaa lauluja omista kokemuksista aidosti

Laulaja ja lauluntekijä Sanni julkaisi tänään uutta musiikkia. Laulut syntyvät ympäri maailmaa, mutta niille kaikille on yhteistä se, että ne kumpuavat laulajan kokemuksista ja ajatuksista.

Sanni on monen pikkutytön ensimmäinen idoli. Laulajan musiikki on herättänyt usein keskustelua siitä, onko artisti vastuussa vaikutteista, joita nuori yleisö hänen musiikistaan voi saada. Erityisesti tunteita ovat kirvoittaneet sanoituksissa esiintyneet kirosanat ja seksistä laulaminen.

Sanni on useissa haastatteluissa korostanut, ettei tee musiikkia ensisijaisesti lapsille, vaan kirjoittaa lauluja omista 25-vuotiaan naisen kokemuksistaan käsin.

– Koen, että tehtäväni taiteilijana on sanoa asiat niin, kuten ne itse aidosti koen, Sanni toteaa Ylen aamu-tv:n haastattelussa.

Sanni myös kertoo olleensa hieman yllättynyt siitä, ettei kaikista asioista olekaan sallittua puhua avoimesti.

– Olen ollut pienestä pitäen todella suorasanainen ja tottunut siihen, että kaikista asioista on voitu jutella kotona, Sanni pohtii.

Biisejä työstetään monessa maailman kolkassa

Sannin uudelta levyltä on ilmestynyt tällä viikolla kaksi singleä, joista toinen, Sit ku mä oon vapaa, ilmestyi fanien yllätykseksi viime yönä. Uutta levyä on valmisteltu niin Sisiliassa, Lissabonissa kuin Miamissakin.

Esimerkiksi keskiviikkona julkaistu single, Jacuzzi, syntyi biisileirillä Sisiliassa tuottaja Jurekin kanssa, kun Sanni alkoi rakentaa mielessään mafiatarinaa villasta, jossa he majoittuivat.

– Musiikin tekeminen on minulle niin ominainen tapa ilmaista itseäni, ettei itse inspiraatio ole paikasta riippuvainen. Minua kuitenkin kiinnostaa se, kuinka eri paikat ja eri ihmiset inspiroivat erilaisiin juttuihin, Sanni kertoo.

Keikkatauolta kesäkeikoille

Sanni on pitänyt keikkataukoa ja työstänyt uutta levyä viime kesästä lähtien. Keikkatauko loppuu tänään, kun Sanni nousee Naantalin Kaivohuoneen lavalle. Kesäkiertueesta on tulossa vauhdikas, sillä kesälle on luvassa yli kaksikymmentä keikkaa.

– Tulossa on varmaan urani isoin kesä. Se produktio, joka keikoilla on mukana, on aikamoinen, Sanni vinkkaa.

Lue myös:

Kulttuurivieras Sanni nettivihasta: Huutelu sattuu, vaikka olisi miten kova tähti

Biisiesittelyssä Pornoo: Sannin biisin nimi provosoi, mutta rakkauslaulun sanoitukset eivät ole poikkeuksellisen riettaat popmusiikissa