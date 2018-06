Hävittäjiä kaupataan innokkaasti Suomen suurimmassa lentonäytöksessä – tässä lobbareiden perustelut siitä, mikä konetyyppi Suomen tulisi hankkia

JyväskyläViikonloppuna käynnistyy Suomen suurin juhlalentonäytös Jyväskylässä Tikkakoskella, kun Ilmavoimat juhlii satavuotista historiaansa. Myös Yle on paikalla ja lähettää tapahtuman suorana Yle Areenassa lauantaina 15. kesäkuuta kello 12–18:40.

Juhlinnassa huomio kiinnittyy myös valtion uusiin hävittäjähankintoihin. Tapahtumassa kun paitsi katsellaan lentonäytöksiä ja tutustutaan Ilmavoimien historiaan, myös lobataan Suomelle uusia konetyyppejä vanhentuvien Hornetien tilalle.

Suomen nykyiset hävittäjät eli Hornetit poistuvat käytöstä vuoteen 2030 mennessä, ja niin sanottu HX-hanke on perustettu korvaamaan nykyiset hävittäjät uusilla.

Juuri lobbaaminen onkin nyt erityisen kiihkeää: esimerkiksi yksi konetyypeistä mainosti vastikään itseään Helsingin Sanomien etusivulla, vaikka päätöksen koneiden ostosta tekevät asiantuntijat, eivät veronmaksajat.

Tapahtumassa jaetaan yleisölle jos jonkinlaista ilmaismuistoa: lippalakkeja, avaimenperiä ja mukeja logoilla. Lisäksi tapahtumaan on kutsuttu paikalle eri konetyyppien globaalit markkinointipäälliköt.

Tikkakoskella yleisö pääsee kokeilemaan istumista ainakin F-35:n ja Gripen E:n sisällä. Laura Tolonen / Yle

Eversti, HX-hankejohtaja Juha-Pekka Keränen muistuttaa, että valinnassa ei osteta pelkästään konetta, vaan kokonaisjärjestelmä.

– Paketin pitää sisältää koulutus, aseet, kaikki suorituskyvyn kehittämisen ja elektronisen sodankäynnin järjestelmät, Keränen luettelee.

Ehdokkaina on viisi eri konetyyppiä: yhdysvaltalainen Boeing F/A-18 Super Hornet, ranskalainen Dassault Rafale, Saksan ilmavoimien Eurofighter Typhoon, yhdysvaltalainen Lockheed Martin F-35 Lightning II ja ruotsalainen Saab JAS 39 Gripen E.

Näistä konetyypeistä kaksi edustaa uusinta uutta: Lockheed Martin F-35 ja Gripen E. Tosin molemmat edustajat käyvät myös kiivasta mainontaa toisiaan vastaan; F-35:n edustaja kertoi Ylelle konetyyppinsä olevan ainoa niin sanotun viidennen sukupolven hävittäjä paikalla, kun taas Gripen E:n edustaja pitää moisia sanoja pelkkinä keksittyinä mainostermeinä.

Tikkakoskella pääsee käymään F-35-hävittäjän istuimella asti. Laura Tolonen / Yle

Vaikka veronmaksajat eivät päätöstä hävittäjistä tee, on hyvä tietää, millä puheilla koneita ollaan suomalaiselle yleisölle tarjoamassa. Tässä on kaikkien viiden konetyypin edustajan vastaus samaan kysymykseen: miksi juuri tämä kone olisi paras Suomelle?

Saabin maajohtaja Anders Gardberg, Gripen E:

– Gripen on alun alkaenkin suunniteltu Suomen olosuhteisiin ja Suomen kaltaiseen uhkakuvaan. Gripen E:llä on helppo huollettavuus, sillä se toimii varusmiesvetoisella huollolla, ja kone on oikeastaan tehty Suomen kaltaiselle maantietukikohtaverkolle.

BAE Systemsin ilmailuliiketoiminnan edustaja Stephen Young, Eurofighter Typhoon:

– Eurofighter on Euroopan suurin yhteistyötä tekevä puolustusohjelma. Se tuottaa kyvyn puolustaa nyt ja tulevaisuudessa ja antaa myös Suomelle kokonaisvaltaisen hallinnan varmistaa, että se menestyy tehtävissään.

Boeingin myyntijohtaja Bryan Crutchfield, Boeing F/A-18 Super Hornet:

– Super Hornet on kaikista kyvykkäin taistelutestattu kone kilpailussa, ja vaihdos Horneteista Super Horneteihin olisi helpoin ja edullisin.

Billie Flynn, Lockheed Martin Fellow ja Senior koelentäjä F-35-ohjelmassa, Lockheed Martin F-35:

– F-35 on ainoa viidennnen sukupolven hävittäjä tässä kilpailussa. Se alleviivaa selviytymistä. F-35-lentäjillä on neljännen sukupolven hävittäjiin verrattuna parempi vaihtosuhde, 20:1 verrattuna 2:1. Se tarkoittaa, että tätä hävittäjää lentävät naiset ja miehet palaavat takaisin joka ikinen kerta.

Yrityksistä huolimatta ranskalaisen Dassault Rafalen edustajalta ei ollut mahdollista saada kommenttia juttua varten perjantaina.

Millä kriteereillä asiantuntijat tekevät valinnan?

Puolustusvoimien strategisten hankkeiden ohjelmapäällikkö Lauri Purasen mukaan konetyyppien edustajille lähetetyt tarjouspyynnöt ovat olleet vapaamuotoisia.

– Pyysimme jokaista tarjoajaa lähettämään meille ratkaisun siihen, miten he pystyvät tarjoamaan ja tuottamaan Suomelle suorituskyvyn suhteen, Puranen sanoo.

Suorituskyvyllä Puranen viittaa kykyyn toimia ilmasta ilmaan, ilmasta maahan eli maavoimien tukemiseen tulivaikutuksella, ilmasta merelle olevaa suorituskykyä, kauaskantoista tulivaikutusta sekä tiedustelu-, valmentaja- ja johtamiskykyä, jolla voidaan tuottaa merkittävää lisätietoa Puolustusvoimien tilannekuvaan.

Puolustusministeriön mukaan (siirryt toiseen palveluun) vanhojen Hornetien elinkaaren jatkaminen ei ole järkevää, sillä se on paitsi taloudellisesti epätehokasta, myös ongelmallista Suomen puolustuskyvyn kannalta. Koneiden rakenteet ja suorituskyky heikkenevät iän myötä ja esimerkiksi varaosien ja järjestelmien ylläpito voivat vaikeutua.

Olennaisena koneen valinnassa on siis se, että koneen huolto ja tarpeiston saanti ovat ajan tasalla vielä pitkään.

Nämä Hornetit aiotaan korvata uudella ratkaisulla. Puolustusvoimat

Eversti, HX-hankejohtaja Juha-Pekka Keränen kertoo, että valinnassa korostuu viisi tehtäväaluetta, joiden perusteella tehdään lopullinen arvio.

Puolustusvoimien mukaan (siirryt toiseen palveluun) isoin kysymys on koneiden suorituskyky, johon liittyy kiinteästi koneiden kyky voittaa taistelut. Toisena kynnyskysymyksenä ovat koneiden tulevat käyttökulut, jotka nekään eivät ole nappikauppaa; itse ostos kun tulee maksamaan valtiolle 7–10 miljardia.

Lisäksi tärkeitä seikkoja ovat Puolustusvoimien mukaan koneiden huoltovarmuus ja nimenomaan kotimaisen teollisuuden osallistuminen huoltoon sekä valintojen mahdolliset vaikutukset Suomen turvallisuus- ja puolustusyhteistyöhön.

Puolustusvoimien strategisten hankkeiden ohjelmapäällikkö Lauri Purasen mukaan vaakakupissa painaa ostohinnan lisäksi se, että konetta pitää olla varaa käyttää seuraavat 30 vuotta.

– Jos hinta ylittää budjetin, joudumme muokkaamaan pakettia, Puranen sanoo.

Hän huomauttaa, että mahdollisesti kymmeneen miljardiin kohoava hankintahinta tulee Puolustusvoimien normaalin budjetin päälle. Sen sijaan 30 vuoden käyttökustannuksien pitää sisältyä Puolustusvoimien tavanomaiseen puolustusbudjettiin.

– Voidaan vetää nopeasti se johtopäätös, että uuden järjestelmän käytön pitäisi olla suunnilleen samoissa kustannuksissa kuin nykyisen Hornet-järjestelmän käyttö.

Mitään koneiden paremmuusjärjestystä ei Purasen mukaan vielä siis ole, vaan seuraavaksi odotellaan tarjoajien vastauskierrosta.

Itse hankintapäätös tehdään vuonna 2021 eli seuraavan hallituksen aikana.