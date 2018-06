Makedonian nimestä tehty sopimus saattaa koitua Kreikan hallituksen kohtaloksi

Ei ole helppoa yrittää sopia nimikiistaa, johon yhdistyy kahden kansan historian tulkinnat ja kansallisylpeys.

Makedonian nimestä on tapeltu siitä lähtien, kun tasavalta vuonna 1991 itsenäistyi Jugoslaviasta.

Kreikan kanta on ollut, että Makedonia on sen yhden maakunnan nimi, eikä se siksi hyväksy naapurimaan nimeksi samaa. Kiistan vuoksi Makedoniasta on virallisissa yhteyksissä käytetty nimihirviötä FYROM eli Former Yugoslavian Republic of Macedonia, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia.

Kiistan takia Kreikka on myös hangoitellut Makedonian EU- ja Nato-jäsenyyttä vastaan.

Tiistaina maiden pääministerit sopivat, että Makedonia muuttaa nimensä Pohjois-Makedoniaksi. Tämä ei kuitenkaan kelpaa kansallismielisille kummallakaan puolen rajaa.

Makedonian presidentti Gjorge Ivanov ilmoitti keskiviikkona, ettei aio allekirjoittaa nimenmuutoksen sinetöivää sopimusta. Jos näin käy, laki menee uudelleen Makedonian parlamentin hyväksyttäväksi.

Kreikassa puolestaan oppositiopuolue Uusi demokratia esitti torstaina hallitukselle epäluottamuslausetta. Puolueen mielestä sopimus oli liian suuri myönnytys.

Väittely alkoi jo torstaina illalla, ja jatkuu näillä näkymin huomiseen, jolloin hallituksen luottamuksesta äänestetään.

Perjantaina sekä lauantai-iltana parlamentin edessä järjestetään nimisopimusta vastustavat mielenosoitukset.

Pääministeri Aléxis Tsíprasin vasemmistolaisella Syriza-puolueella on yhdessä pienemmän hallituspuolueen, Riippumattomien kreikkalaisten kanssa neljän kansanedustajan enemmistö parlamentissa.

Kansallismielinen hallituskumppani kuitenkin vastustaa nimisopimusta, mutta ei ole varmaa, onko Riippumattomia kreikkalaisia johtava puolustusministeri Pános Kamménos valmis kaatamaan hallituksen asian vuoksi.

