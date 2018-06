Turvapaikkahakemusten esikäsittely lähtömaissa kunnioittaisi ihmisarvoa, sanoo Ranskan eurooppaministeri

Välimerellä satamaa vailla seilannut, siirtolaisia kuljettanut Aquarius-alus nosti Euroopan unionin maahanmuuttopolitiikan taas otsikoihin kesäkuussa. Teema on yksi viikonvaihteen EU-huippukokouksen polttavimmista.

Ranskan eurooppaministeri Nathalie Loiseau avasi EU:n toisen suurmaan Ranskan kantoja Euroopan ajankohtaisista teemoista Ylen haastattelussa. Suurissa kysymyksissä EU:n päätökset edellyttävät vähintään Saksan ja Ranskan yksimielisyyttä.

Maahanmuutto: Turvapaikkahakemusten käsittelyä Afrikassa, tehokkaampaa kehitysapua ja lisää taakkaa pohjoiselle

EU:n maahanmuuttopolitiikassa pitäisi aloittaa lähtömaiden tukemisesta, Nathalie Loiseau korostaa.

–Euroopan kehitysavun täytyy olla tehokkaampaa ja kohdistua paremmin koulutukseen, työpaikkojen syntymiseen ja terveyteen. Muuten Afrikan kyvykkäimmät nuoret päättävät riskeerata elämänsä Välimeren ylityksessä sen sijaan, että he kehittäisivät kotimaataan, Loiseau sanoo.

Lähtömaissa pitää eurooppalaisin voimin myös tukea demokraattisten valtioiden syntymistä ja konfliktien ratkaisua. Muutoin nuoret sukupolvet pyrkivät Eurooppaan hinnalla millä hyvänsä.

Euroopan unionin maaperälläkin riittää tekemistä.

–Komissio on (budjettiehdotuksessaan) esittänyt rajavalvontaan 10 000 työntekijää lisää. Ranska kannattaa tätä. Vapaa liikkuvuus on EU:ssa tärkeä arvo. Se voi toimia vain, jos ulkorajavalvonta tehostuu.

Viikonvaihteen huippukokouksessa EU-johtajat pohtivat etenkin sitä, mitä EU:n sisällä pitäisi tehdä. Kaunopuheisen ranskalaisministerin sanoin kysymys on vastuusta ja toisaalta solidaarisuudesta.

–Vaikeinta on päättää siitä, miten toimimme, jos tai kun turvapaikanhakijoiden määrä paisuu seuraavan kerran. Mailla, joihin turvapaikanhakijat saapuvat ensimmäiseksi, on paljon vastuuta, ja se pitää kantaa. Mutta muiden EU-maiden on osoitettava nykyistä enemmän solidaarisuutta näitä maita kohtaan.

"Brexit ei saa heikentää Euroopan unionia", on Ranskan eurooppaministerin Nathalie Loiseaun argumentti unionin budjetin paisuttamiselle. Sasha Silvala / Yle

Ranska kannattaa EU:n yhteistä turvapaikkavirastoa ja vastuunjakomekanismia. Mekanismi tarkoittaa EU-komission ehdotusta, jonka mukaan turvapaikanhakijoita siirrettäisiin automaattisesti saapumismaista toisiin EU-maihin ison muuttopaineen kohdatessa saapumismaita.

–Tässä on vielä erimielisyyksiä unionin sisällä. Mutta me emme voi sanoa Italialle, Espanjalle ja Kreikalle, että he ovat maantieteensa uhreja ja että me muut emme voi auttaa niitä mitenkään.

Huippukokouksessa puidaan myös ehdotusta siitä, että turvapaikanhakijoita seulottaisiin jo lähtömaiden käsittelykeskuksissa. Unioni pyörittäisi keskuksia yhteistyössä YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n ja Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön IOM:n kanssa.

– Olemme ehdottaneet mekanismia, jonka keinoin Nigerissä ja Tshadissa voisi haastatella lähtöä harkitsevia ja antaa alustavan arvion. Voisimme ottaa voimakkaan suojelun tarpeessa olevat hakijat vastaan suoraan: he saisivat turvapaikan ilman matkaa Libyan halki ja Välimeren yli. Muille antaisimme signaalin, että he eivät voi saada turvapaikkaa ja että EU:ssa heitä pidettäisiin laittomina talouspakolaisina.

Suunnitelman esteenä on se, että yksikään valtio ei ole ilmoittaunut kiinnostuneeksi isäntämaaksi keskuksille.

Tanska ja Itävalta taas ovat ehdottaneet EU:n ulkopuolelle perustettavia leirejä, joihin kielteisen päätöksen saaneet turvapaikanhakijat voisi palauttaa. Tästä Ranska ei innostu.

–Odotamme kuulevamme tästä lisää. On vaikea ajatus lähettää ihmisiä, jotka eivät halua lähteä, maihin, jotka eivät halua vastaanottaa heitä, ministeri summaa.

Huippukokouksessa saatetaan keskustella vielä myös keskusten perustamisesta turvapaikanhakijoille, jotka on pelastettu merestä.

Ennen kaikkea unionin sisällä täytyy olla yhtäläinen turvapaikkajärjestelmä ja yhtenäiset käytännöt, ministeri Loiseau sanoo. Viikonvaihteen huippukokouksessa on tarkoitus yrittää tehdä päätöksiä uudistuksista. Jäsenmaiden kannat ovat varsin etäällä toisistaan.

Suomen kanta uusimpiin ehdotuksiin linjataan huomenna tiistaina EU-ministerivaliokunnassa. Keskusta ja kokoomus olisivat valmiit esimerkiksi nostamaan pakolaiskiintiötä, mutta sopimus sinisten kanssa estää tämän. Taakanjakomekanismin pitäisi Suomen mielestä olla vapaaehtoinen.

Euro: Pankkiunioni viimeisteltävä, eurolle oma budjetti

Liittokansleri Angela Merkel ja presidentti Emmanuel Macron keskustelivat euron kehittämisestä viime tiistaina Mesebergissä Saksassa. AOP

Ranska ajaa voimakkaasti myös Europan talous- ja rahaliiton syventämistä. Ranska on aiemmin ehdottanut euroalueelle omaa budjettia, jonka turvin voisi tukea kriisin ajautuvia maita. Muiden euromaiden etuna on estää kriisien leviäminen, Loiseau korostaa.

–Me kutsumme Emuaa talous ja rahaliitoksi (Economic and Monetary Union), mutta se on vasta rahaliitto. Talouksia pitää lähentää toisiinsa, kuuluu eurooppaministerin teesi.

Vajaa viikko sitten Ranska sai Saksasta tukea ajatuksilleen. (siirryt toiseen palveluun)Liittokansleri Angela Merkel ja presidentti Emmanuel Macron sopivat, että euroalueelle perustetaan oma yhteinen budjetti. Sen rahoilla voisi edistää investointeja ja kaventaa euromaiden välisiä taloudellisia eroja.

Ranskalaisministerin mukaan yhteiset varat ja muiden tukeminen on jokaisen euromaan etu.

–Meidän on toimittava niin, ettei yhden euromaan mahdollinen kriisi tartu ja leviä muihin.

Ranska on ehdottanut myös Emulle omaa valtiovarainministeriä. Uudistukset pitäisi tehdä hyvän sään aikana, jotta vaikeuksien koittaessa järjestelmä toimii. Talouskriisien yksi ominaispiirre on se, että niitä on vaikea ennustaa. Pankkiunionia ja talletussuojaa Ranska hoputtaa.

–On suhdanteita ja ulkoisia tekijöitä, jotka voivat tuoda häiriöitä euroalueen kehitykseen. Kauppapoliittiset vaikeudet, joita meillä on Yhdysvaltain kanssa, ovat jo yksi syy olla varuillaan.

Suomen kanta: Suomi ja useat pohjoisemman Euroopan maat ovat edustaneet kantaa, jossa korostetaan markkinakuria ja sääntöjen noudattamista, ennen kuin eurooppalaista yhteisvastuuta edes harkitaan.

Siinä missä eteläisen Euroopan puheissa korostuu sana “solidaarisuus” tai suomalaisemmin “yhteisvastuu”, pohjoisessa toistellaan vastuuta ja vastuullisuutta oman maan taloudesta. Suomi on ilmoittanut, ettei se halua Emulle omaa valtiovarainministeriä. Suomi kannattaa pankkiunionia ja talletussuojaa mutta niitä ennen jäsenmaiden pankkijärjestelmien tasoa on parannettava.

Puolustus: Euroopan omat interventiojoukot

Suomesta Ranska haki tukea myös aloitteelleen eurooppalaisista interventiojoukoista. Ranska on turhautunut EU:n yhteisen puolustuksen hitaaseen etenemiseen.

Vastauksena presidentti Emmanuel Macron on esittänyt omia eurooppalaisia interventiojoukkoja.

Kyse ei olisi varsinaisista sotajoukoista, vaan entistä tiiviimmästä yhteistyöstä eurooppalaisten armeijoiden välillä. Se rakennettaisiin yhteisin harjoituksin, yhteisellä suunnittellulla ja esimerkiksi armeijoiden vakiväen vaihtojaksoilla muiden maiden kasarmeilla.

Eurooppalaisessa lehdistössä aloitetta onkin kuvailtu “sotilaiden Erasmus-vaihdoksi”. (siirryt toiseen palveluun)

–Haluamme luoda yhteisen puolustuskulttuurin, se puuttuu. Se tarkoittaa kykyä arvioida uhkia, harjoitella yhdessä. Se tarkoittaa tiiviimpiä yhteyksiä armeijoiden välillä. Maat, joilla on halua ja kykyä, ovat tervetulleita, ja toivomme Suomea mukaan.

Yhdeksän maata on jo ilmoittautunut. Ranskan aloitteeseen ovat myöntävästi vastanneet Iso-Britannia, Tanska, Viro, Saksa, Italia, Espanja, Hollanti ja Belgia, Portugali.

Suomen kanta: Suomessa puolustusministeriö on selvitellyt, mitä osallistuminen Ranskan interventiojoukkoihin tarkoittaisi. Suomi ei ole julkistanut kantaansa, mutta hallituslähteiden mukaan Suomi suhtautuu aloitteeseen varovaisen epäilevästi.

Hanke on asiantuntijapiireissä nähty osin Ranskan haluna saada “Ranskan takapihalle” eli Afrikan konfliktipesäkkeisiin muutkin EU-maat mukaan operaatioihin, joihin Ranska on osallistunut.

EU-budjetti: Maataloutta ei saa uhrata, muovi pantava verolle

Ranskan vuosittainen maatalousnäyttely on suurellinen tapahtuma ja kansallinen ylpeys. Yoan Valat / EPA

Ranskassa maatalous on edelleen merkittävä elinkeino tai jopa teollisuuden haara. EU-komission ehdotus monivuotiseksi rahoituskehykseksi sisältää maataloustuen leikkauksia. Nämä herättävät närää niin Ranskassa kuin Suomessa, jossa maata viljellään ja karjaa kasvatetaan pohjoisen karuissa oloissa.

–On äärimmäisen tärkeää, että meillä on Euroopassa riittävästi ruoantuotantoa ja että se on turvallista ja itsenäistä. Eurooppalainen ruoantuotanto pitää modernisoida - sitä ei pidä uhrata. Tässä kohtaa Suomi ja Ranska vetävät yhtä köyttä.

Kokonaisuutena komission ehdotus kasvattaa EU:n budjettia, vaikka Britannia pienentää unionia. Budjetin paisutus on Loiseaun mukaan perusteltua.

-Kun Britannia lähtee, unionin pitää vahvistua, ei heikentyä.

Komissio ehdottaa uututuutena myös unionille omien varojen keräämistä esimerkiksi muovimaksun muodossa..

-Suhtaudumme periaatteessa myönteisesti, jos ehdotukset tukevat politiikkattavoitteita, kuten kertakäyttömuovijätteen vähentämistä tai hiilipäästöjen vähentämistä.

Suomen kanta: Rahoituskehyksissä Suomen alustava kanta on ollut osin ristiriitainen. Pääministeri Juha Sipilän mukaan budjetin taso on Suomen toivomaa korkeampi.

Toisaalta Suomi vastustaa maataloustukien leikkauksia ja haluaa lisää panostuksia tutkimukseen ja innovaatioon. Suomessa on perinteisesti myös torjuttu kaikki, mikä kuulostaa EU:n laajuiselta veronkeräämiseltä. Ranskan näkemys on myönteisempi

