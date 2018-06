Ajokorttiuudistus ruuhkautti kesäkuun ajokokeet: "Pelko kokeen vaikeutumisesta on turha"

Vanhanmalliseen henkilöautokortin ajokokeeseen on tällä hetkellä lähes mahdoton päästä. Yksittäisiä aikoja voi vielä löytyä, mutta kesäkuun kalenteri on täyttynyt (siirryt toiseen palveluun) järjestään ympäri maata.

Kun tieto lakimuutoksesta (siirryt toiseen palveluun) tuli, pistivät kesäkuun loppuun mennessä 18 vuotta täyttävät autokoululaiset vauhtia opintoihinsa. Taustalla on pelko siitä, että ajokoe vaikeutuu.

– Käsitys on, että tutkinto vaikeutuu. Ajoaikaa tulee 15 minuuttia lisää, mutta tiedossa ei ole, mitä siihen sisältyy, Porin liikenneopiston ajo-opettaja Seppo Tuumi toteaa.

Maantieajo mukaan kokeeseen

Päätös ajokorttiuudistuksesta tuli niin nopeasti, että tieto sen sisällöstä ei ole tavoittanut kaikkia. Trafin yksikönpäällikkö Marko Rajamäki uskoo autokoulujen kannustaneen siksi oppilaitaan suorittamaan kortin nopeasti.

– Pelko kokeen vaikeutumisesta on turha, hän vakuuttaa.

Kentältä esitetyt arviot siitä, että liikenneympyröitä hinksutetaan jatkossa kahdeksatta kertaa ympäri ja kaikenlaisia nippeleitä testataan, ovat Rajamäen mukaan vääriä.

Jos oppilas on saanut hyvän opetuksen, ei tutkinnon pitäisi tuottaa ongelmia jatkossakaan. Marko Rajamäki

On totta, että uudessa kokeessa mitataan ajotaitoja monipuolisemmin, mutta käytännössä vartin lisäaika on tarkoitus käyttää maantieajossa.

– Ennen on ajettu kylillä, missä nopeusrajoitus on 40–60 km/t. Jatkossa halutaan viedä oppilaat myös maantieajoon, jossa nopeus on vähintään 80 km/t. Näin ajoa voidaan tarkkailla monipuolisemmin erilaisissa ympäristöissä, Rajamäki toteaa.

Monipuolisuus on hänen mukaansa avainsana muutenkin. Nykyisen kokeen arviointi on ollut virheperusteista. Heinäkuusta alkaen arvio tehdään kokonaisuudesta.

– Koe vain muuttaa muotoaan. Jos oppilas on saanut hyvän opetuksen, ei tutkinnon pitäisi tuottaa ongelmia jatkossakaan.

Riittääkö kymmenen tuntia opetusta?

Ajokorttiuudistus ei muuta vain ajokoetta. Se muuttaa koko ajo-opetuksen sisällön. Pakollisten ajotuntien määrä lähes puolittuu. Oppilaiden pitää viettää auton ratissa jatkossa vain kymmenen tuntia. Ajo-opettaja Seppo Tuumi ei usko tämän riittävän kaikille.

– Opetus räätälöidään jatkossa yksilöllisten tarpeiden mukaan. Ihan varmasti joku tarvitsee opetusta enemmän kuin kymmenen tuntia.

Ajokokeeseen voi kuitenkin mennä jo kymmenen ajotunnin jälkeen. Tuumia huolettaa tämän vaikutukset liikenneturvallisuuteen.

– Pelkään, että liikennevahingot lisääntyvät, kun nuoret eivät enää saa sellaista opetusta kuin ennen. Muut ajo-opettajat, joiden kanssa olen jutellut, pelkäävät samaa.

Kortin hinta voi tippua

Hyvä puoli ajokorttiuudistuksessa on, että ajokortin voi saada jatkossa aiempaa halvemmalla – jos ei tarvitse ylimääräisiä ajo- tai teoriatunteja. Pakollisia teoriatunteja on listoilla enää neljä. Jos oppilas kokee tarvitsevansa lisää, hän voi ostaa niitä autokoululta tai hankkia tiedot itse.

Uskoisin, että osalla oppilaista hinta laskee, osalla nousee. Seppo Tuumi

Ajokortin hintaan pitää kuitenkin laskea mukaan uudistuksen jälkeen myös riskientunnistamiskoulutus, käytännössä esimerkiksi liukkaalla ja pimeällä ajo. Ne on laskutettu tähän mennessä vasta ajokokemuksen kartuttua niin sanotussa kakkosvaiheessa.

Myös uusi ajokoe maksaa hieman aiempaa enemmän. Vielä on siis vaikea sanoa, millaiseksi uuden ajokortin hinta keskimäärin muodostuu.

– Uskoisin, että osalla oppilaista hinta laskee, osalla nousee, Seppo Tuumi arvelee.

Siirtymävaihe käynnistyy

Ne, jotka ovat jo autokoulussa, mutta eivät ehdi suorittaa vanhanmallista ajokorttia kesäkuun loppuun mennessä, saavat käyttöönsä kahden kuukauden siirtymäajan. He voivat siis valita, koska haluavat suorittaa riskientunnistamiskoulutuksensa.

– He voivat hoitaa sen joko ennen ajokoetta tai vanhaan tyyliin vasta syventävässä vaiheessa, jos haluavat, Marko Rajamäki kertoo.

Heinäkuussa autokoulunsa aloittavilla valinnanvaraa ei enää ole.