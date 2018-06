Fortumin Uniper-kaupalle hyväksyntä EU:sta

Fortum sai jo aiemmin vihreää valoa Venäjältä, ja yhtiön mukaan kaupassa on tarkoitus edetä alle kahden viikon kuluessa.

Euroopan komissiolla ei ole huomautettavaa Fortumin suunnitelmiin ostaa saksalainen Uniper. Yhdistyminen ei komission mukaan ole ristiriidassa EU:n kilpailulainsäädännön kanssa.

Fortum on jo aiemmin tässä kuussa saanut hyväksynnän Venäjän viranomaisilta. Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että kaikki ostotarjouksen ehdot on nyt täytetty ja kaupassa on tarkoitus edetä vajaan kahden viikon sisällä.

Perjantaina antamassaan ratkaisussa komissio arvioi muun muassa, syntyykö uudelle yhtiölle joillain alueilla liian vahva kilpailuasema.

– Arvioimme, että kilpailu pysyy vahvana yrityskaupan jälkeen, toteaa kilpailukomissaari Margrethe Vestager komission tiedotteessa.

Lue myös:

Fortum takoi vankan tulosparannuksen

Onko Fortumin ja Uniperin raju riita ohitse? – saksalaisfirman suuntaa väännetään nyt kulisseissa