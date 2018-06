Euroviisujen kisapaikasta muhii poliittinen sotku – Israelissa pelätään boikottia, jos viisut järjestetään kiistellyssä Jerusalemissa

Israelissa on nautittu viisuhuumasta Netta Barzilain voiton jälkeen. Ensi vuoden viisujen kisapaikasta on kuitenkin tullut jo poliittinen kysymys.

TEL AVIV Kun neljännesmiljoona ihmistä juhli kesäkuussa Pride-paraatissa Tel Avivissa, juhlien kuningattaresta ei ollut kysymystäkään. Euroviisuvoittaja Netta Barzilai nauttii tällä hetkellä valtavaa suosiota Israelissa.

Euroviisut ovat aina olleet tärkeä ilmiö Israelissa, mutta nyt ilmassa on todellista viisuhuumaa. Barzilai voitti Euroviisut toukokuussa kappaleellaan Toy.

– Vielä aamuyöstä ihmiset tanssivat Tel Avivin keskusaukiolla, vaikka sunnuntai on työpäivä Israelissa, kertoo euroviisuihin perehtynyt Alon Levy, joka työskentelee i24News -kanavan toimittajana.

Levyn mukaan Israelissa viisuissa ei ole kyse pelkästään musiikkikilpailusta, vaan kansallisen itsetunnon kohottamisesta.

– Monet kokevat, että Euroopassa on Israelin vastaista mielialaa. Siksi viisuvoitto on niin tärkeä. Nettahan voitti yleisöäänestyksen Euroopassa. Monet kokevat Israelin tulleen hyväksytyksi, sanoo Levy.

Netta oli suosittu esiintyjä Tel Avivin Pride -festivaalilla. Kyltissä on lainaus hänen voittokappaleestaan. Yle

Euroviisut politiikan välineenä

Euroviisut on määrä järjestää Israelissa ensi vuoden toukokuussa. Useat israelilaiset poliitikot ovat ehtineet jo tehdä viisuilla politiikkaa.

Esimerkiksi vanhoilliset ultraortodoksipuolueet ilmoittivat, ettei laulukilpailu saa häiritä juutalaisten pyhäpäivää sapattia.

Huomattavasti suurempi kiista kytee kuitenkin kisakaupungista.

Kulttuuriministeri Miri Regev ehti jo ilmoittaa, että tapahtumapaikan on oltava Jerusalem. Muuten Euroviisuja ei järjestettäisi Israelissa ollenkaan.

Jerusalem on kuitenkin poliittisesti tulenarka valinta, sillä sen asema on kiistelty.

Taiteilija on tehnyt Nettaa esittävän muraalin käytetyistä pullonkorkeista Tel Avivissa. Antti Kuronen / Yle

Israel pitää Jerusalemia jakamattomana pääkaupunkinaan, mutta kansainvälisen oikeuden mukaan palestiinalaisten asuttama Itä-Jerusalem on miehitettyä aluetta.

Kansainvälisen yhteisön yleinen kanta on, että Jerusalemin kohtalo pitäisi ratkaista rauhanneuvotteluissa. Suurin osa maailman valtioista ei ole tunnustanut Jerusalemia Israelia pääkaupungiksi.

Asia on nyt erityisen herkkä, sillä Yhdysvaltain presidentti Donald Trump päätti siirtää Yhdysvaltain lähetystön Jerusalemiin, vastoin EU ja muun kansainvälisen yhteisön tahtoa.

Euroviisutuntija Alon Levy toivoo, että poliitikot malttaisivat olla sotkematta politiikkaa ensi vuoden Euroviisuihin Israelissa. Antti Kuronen / Yle

Argentiina vetäytyi ystävyysottelusta

Kulttuuriministeri Regevin kova linja Euroviisujen suhteen vaikuttaa olevan vastatuulessa.

Argentiinan maajoukkue jätti hiljattain tulematta jalkapallon ystävyysotteluun Israeliin, kun kulttuuriministeri siirsi ottelupaikan Haifan kaupungista Jerusalemiin.

Israelin lehdistössä kulttuuriministeri Regeviä syytettiin jalkapallofiaskosta, koska hän pyrki tekemään politiikkaa ystävyysottelun kustannuksella.

Kun kulttuuriministeri ryhtyi paaluttamaan Jerusalemia euroviisujen pitopaikaksi, pääministeri Benjamin Netanjahu astui kuvaan. Pienen ministeriryhmän piirissä sovittiin, että Euroviisut järjestävä julkisen palvelun televisioyhtiö Kan saa päättää kisapaikan yhteistyössä EBU:n kanssa.

Lehtitietojen mukaan kulttuuriministeri Regev ei saanut osallistua ratkaisevaan puhelinpalaveriin.

Kädenvääntö kisapaikasta (siirryt toiseen palveluun) jatkunee kulisseissa, vaikka julkista keskustelua pyritäänkin rauhoittamaan. Israelin julkisen palvelun TV-yhtiö esittää ilmeisesti kahta paikkakuntaa EBU:lle ja lopullinen päätös tehdään loppukesästä.

Avi toivoo, että euroviisut järjestettäisiin Tel Avivissa Jerusalemin sijaan kansainvälisen poliittisen ilmapiirin takia. Tel Aviv, Israel. Antti Kuronen / Yle

Boikotit ovat mahdollisia

Euroviisutuntija Alon Levy toivoo, ettei viisuihin sotkettaisi politiikkaa.

– Jalkapallofiasko osoittaa, että boikotit ovat mahdollisia. Israelissa on politiikkoja, jotka pyrkivät keräämään irtopisteitä järjestämällä viisut Jerusalemissa.

Shellyn mielestä euroviisuvoittaja Netta on loistava esikuva etenkin naisille, koska hän esiintyy itsenään. Tel Aviv, Israel. Antti Kuronen / Yle

Euroopassa on arvosteltu viime kuukausina Israelin voimankäyttöä gazalaisia mielenosoittajia kohtaan. Lähes 4 000 mielenosoittajaa on haavoittunut Israelin armeijan luodeista, minkä lisäksi Israel on estänyt heidän pääsynsä hoitoon Gazan ulkopuolelle.

Palestiinalaisjärjestöjen vetämä boikottiliike BDS pyrkii aikaansaamaan kansainvälisen boikotin. BDS-liikkeen mukaan Israel pyrkii euroviisujen avulla kiilottamaan julkisivuaan ja peittelemään palestiinalaisia kohtaan tekemiään rikoksia. Liikkeen mielestä Israelin toiminta miehitetyillä alueille muistuttaa Etelä-Afrikan entistä apartheid politiikkaa (siirryt toiseen palveluun).

Yksikään maa ei ole vielä vetäytynyt Euroviisuista, mutta Irlannissa muun muassa Sinn Fein -puolue vaatii boikottia. Islannissa on kerätty nimiä boikottilistalle.

Netta vaiennut politiikasta

– Ensi kerralla Jerusalemissa, Barzilai hihkaisi heti viisut voitettuaan.

Euroviisutuntija Alon Levyn mukaan Netta Barzilai ei ole kuitenkaan esittänyt juurikaan poliittisia mielipiteitä.

– Muutoin hän puhui suvaitsevaisuudesta ja muiden ihmisten hyväksymisestä sellaisena kuin he ovat. Sitähän hänen laulunsakin käsittelee, toteaa Levy.

Havilla ei ortodoksijuutalaisena ole televisiota. Hän on kuullut pelkkää hyvää Israelin edustajasta. Tel Aviv, Israel. Antti Kuronen / Yle

"Netta on esikuva, etenkin naisille"

Jerusalemin ja Tel Avivin lisäksi mahdollisia kisakaupunkeja ovat Haifa ja Eilat. Tel Avivin rantabulevardilla kannustetaan kotikaupunkia.

Shelly on opiskelija ja innoissaa Nettan menestyksestä.

– Olisi parempi järjestää viisut Tel Avivissa kaukana konflikteista. Puitteetkin ovat täällä Jerusalemia paremmat, sanoo Shelly.

Hänen mielestään Netta on myönteinen esikuva, etenkin naisille.

– Netta ei täytä mallin mittoja, mutta hän esiintyy rohkeasti ja osoittaa, että kaikki on mahdollista. Se on tärkeä Me too -kampanjan jälkimainingeissa, Shelly sanoo.

Keski-ikäinen Avi on samoilla linjoilla.

– Ottaen huomioon kansainvälisen poliittisen ilmapiirin, Tel Aviv olisi Jerusalemia järkevämpi vaihtoehto, sanoo Avi.

– Olemme todella ylpeitä Nettasta. Hän on erilainen artisti. Hän pursuaa iloa ja elämää. Israelilaisena olen ylpeä, että hän edustaa meitä.

Myös ortodoksijuutalainen perheenäiti Havi iloitsee euroviisuvoitosta, vaikka hän ei ole nähnyt Nettan esitystä. Hänellä ei ole televisiota.

– Olen kuullut pelkkää hyvää Nettasta. Itse kuulin vain pienen katkelman kappaleesta. Musiikki ei ole makuuni, mutta on hienoa, että hänen voittonsa tuo laulukilpailun Israeliin, sanoo Havi.

