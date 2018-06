Herätys: Suomenlahden miinojen myrkkyriski kasvaa, Ilmavoimat Tikkakosken taivaalla, Suomeen lämmintä ilmaa

Suomenlahden vanhoissa miinoissa muhii yltyvä myrkkyriski

Suomenlahdesta Suomen vesialueilta Nord Stream 2 -kaasuputken reitiltä raivattiin kesäkuun alussa lähes 90 sodanaikaista ammusta. Itämeren valtioiden Viron vesillä toteuttamassa yhteisoperaatiossa löytyi puolestaan viime kuussa saman verran ammuksia. Vanhojen miinojen räjähde on myrkyllistä, ja niin ovat myös räjähteen hajoamistuotteet, kun miina ratkeaa vanhuuttaan auki ja räjähde pääsee veteen. Simpukkakokeet ovat todistaneet, että myrkkyjä päätyy eliöstöön.

Vihreät tuumii tavoitteitaan seuraavalle hallituskaudelle

Vihreiden puoluekokous alkaa tänään lauantaina Vantaan Korsossa. Yle näyttää puheenjohtaja Touko Aallon puheen suorana verkossa aamupäivällä. Kaksipäiväisessä puoluekokouksessa ei tehdä henkilövalintoja. Keskustelua käydään vihreiden poliittisesta tavoiteohjelmasta, jossa linjataan tavoitteita muun muassa seuraavalle hallituskaudelle.

Touko Aalto Vesa Moilanen / Lehtikuva

Hävittäjät, helikopterit ja muut koneet täyttävät Tikkakosken taivaan

Suomen Ilmavoimat juhlistaa satavuotista historiaansa tänään ja huomenna Tikkakoskella Jyväskylässä. Yle välittää tunnelmat suuresta juhlalentonäytöksestä suorana Areenassa klo 12–18.40. Lisäksi Yle TV1:llä näytetään lentonäytöksen historiallisten koneiden osuus suorana kello 12–13.45. Näytöksessä esitellään Ilmavoimien kalustoa eri vuosikymmeniltä, ja mukana ovat myös tulevaisuuden koneet eli Hornetien seuraajaehdokkaat.

Hawk-koneita. Riikka Pennanen / Yle

MM-kisoissa neljän pelin päivä – Messin viimeinen ristiretki alkaa

Jalkapallon MM-kisoissa vauhti kiihtyy, kun lauantaina jalkapalloa on tarjolla peräti neljän ottelun verran. Ilotulitus alkaa puolen päivän jälkeen, kun Ranska kohtaa Australian klo 13. Iltapäivällä klo 16 on odotettu hetki, kun Lionel Messi aloittaa kenties viimeisen mestaruusjahtinsa Argentiinan paidassa Islantia vastaan. Illalla nähdään vielä Perun ja Tanskan (klo 19) sekä Kroatian ja Nigerian (klo 22) väliset ottelut. Ennakot, taustatarinat ja matsilähetykset osoitteessa yle.fi/mmfutis.

David Fernandez / EPA

Lämpötilat nousevat kesäisiin lukemiin

Etelästä virtaa viikonlopun ajan lämmintä ilmaa Suomeen, kertoo Ylen meteorologi. Lämpötilat nousevat koko maassa kesäisiin lukemiin. Etenkin sunnuntaina on paikoin hellettä. Pilvisyys on vaihtelevaa ja paikoin voi tulla sadekuuroja. Aurinkoisinta on aamuisin ja iltaisin. Lue lisää Ylen sääsivuilta.