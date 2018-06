Presidentti Trump: ”Rauhaan on nyt aito mahdollisuus”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump keskusteli amerikkalaisten toimittajien kanssa perjantaina Valkoisessa talossa Washingtonissa ja totesi, että hänellä sekä Kim Jong-unilla on nyt suora keskusteluyhteys. Valkoinen talo julkaisi lehdistötapaamisen jälkeen videoviestin, jossa presidentti Trump kertoi tiistaisen tapaamisen olleen avoin ja suora kohtaaminen Pohjois-Korean nuoren johtajan kanssa.

Trumpin mukaan rauhaan on aina pyrittävä, jos siihen on mahdollisuus. Ydinasevarustelu on myös lopetettava ja se on tavoitteemme. Singaporen kokouksen jälkeen monet asiantuntijat ovat epäilleet, että onko ydinaseriisunta edes mahdollista Korean niemimaalla.

Pohjois-Korean Kim Jong-un ei ole tehnyt vielä mitään konkreettista maan ydinaseohjelman purkamiseksi. Presidentti Trumpin mukaan ulkoministeri Mike Pompeo työskentelee tulevien viikkojen ja kuukausien ajan pohjoiskorealaisten kanssa ydinaseohjelmakysymyksen ratkaisemiseksi. Tämän ajan kaikki pakotteet ovat Trumpin sanojen mukaan kuitenkin voimassa.

Presidentti Trump muistutti, kuinka hänen edeltäjänsä Barak Obama oli todennut vuosi sitten, että Pohjois-Korean ydinaseet ovat vakava ongelma Yhdysvalloille.

- Olen nyt ratkaissut ongelman. Allekirjoitimme erittäin hyvän asiakirjan, Trump totesi.

Republikaanien senaattori John McCain on todennut taas, että sopimattomien ja tarpeettomien myönnytysten tekeminen ei ole amerikkalaisten etujen mukaista.

