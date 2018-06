MS-tautia sairastavaa Iina Karista kieltäydyttiin hoitamasta seksuaalisen suuntautumisen takia – Miss Gay Finland haluaa puuttua syrjintään

Tästä on kyse Miss Gay Finlandiksi on valittu 23-vuotias Iina Karinen.

Miss Gay Finland -kilpailun voittoon kruunattiin perjantai-iltana 23-vuotias Iina Karinen. Vantaalta kotoisin oleva Karinen asuu nykyään Helsingissä ja opiskelee klinikkaeläinhoitajaksi.

MS-tautia sairastava Karinen haluaa puuttua seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kohtaamiin epäkohtiin terveydenhuollossa. Karinen kertoo hänen seksuaalisen suuntautumisensa vaikuttaneen hoitoon muutamia kertoja.

– On ollut valitettavasti parikin tapausta, että seksuaalisen suuntautumiseni esilletulo on vaikuttanut hoitoon. Lähinnä siten, että on kieltäydytty hoitamasta.

Karinen arvelee kieltäytymisen takana olevan hoitajien suhtautuminen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin. Karinen kertoo myös keskustelleensa muutamien ihmisten kanssa, jotka ovat joutuneet samanlaisiin tilanteisiin.

Tuore Miss Gay Finland aikoo tarttua terveydenhuollon epäkohtiin esimerkiksi puhumalla niistä eri sairaanhoitopiireissä.

– Sairaanhoitopiireissä pääsee keskustelemaan erilaisten ihmisten kanssa ja tuomaan enemmän julki sitä, että värikkyys näissä asioissa on entistäkin yleisempää.

Lisäksi Karinen haluaa käydä kouluilla keskustelemassa nuorten kanssa muun muassa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä sekä koulukiusaamisesta. Hän aikoo myös seurata translain uudistukseen tähtäävän kampanjan etenemistä aktiivisesti.

Suomi on "pääpiirteittäin yhdenvertainen"

Tuomariston mukaan Karinen on sanavalmis, persoonallinen ja helposti lähestyttävä. Tuomaristo perusteli valintaansa myös sillä, että Karisella on realistiset odotukset ja hän on valmis oppimaan.

Karisen mielestä Suomi on "pääpiirteittäin yhdenvertainen". Vaikka parannettavaa on yhä, on yhdenvertaisuusasioissa edetty.

– Onneksi nimenomaan tasa-arvoisen avioliittolain myötä esimerkiksi sosiaaliseen mediaan on tullut paljon enemmän puhetta esimerkiksi värikkyydestä. Toivottavasti pikkuhiljaa ollaan menossa eteenpäin.

Miss Gay Finland valitaan vuodeksi kerrallaan. Tänä vuonna kilpailu järjestettiin kuudetta kertaa. Voittaja toimii hyväntahdonlähettiläänä ja esikuvana suomalaisille seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille.

Valintatuomaristoon kuuluivattällä kertaa kulttuurialan monitoiminainen ja tulevalla Diili-kaudella kilpaileva Miisa Nuorgam, vapaa taiteilija ja Ruskeat Tytöt Median Art Director Caroline Suinner, Vuoden Hetero 2016 (QX Gay Gaala) Juho Pylvänäinen, Mr. Gay Finland 2016 Marko Fali, Trasek Ry:n puheenjohtaja Panda Eriksson sekä kilpailun perustaja Kristiina Puukko.

