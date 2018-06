Heviäijät, nuoriso ja sienestäjät sen tietävät: 6 syytä, miksi suunnistus on jees

Harrastajajoukkueiden määrä on lisääntynyt Jukolan viestissä. Sen huomaa: fiilis alueella on kuin festareilla.

Hollolan Hälvälään kerääntyi viikonloppuna ennätysyleisö, kun Jukolaan osallistui lähes 20 000 suunnistajaa. Suunnistajien lisäksi festaritunnelmaa paikan päällä olivat luomassa arviolta melkein 30 000 katsojaa.

Suunnistuksen suosio on kasvanut viime vuosina. Jukolaan osallistuu yhä enemmän harrastajajoukkueita: työ- ja kaveriporukoita sekä sukulaisista kasattuja tiimejä. Tapahtuman fiilis on rento, mikä on omalta osaltaan laskennut kynnystä lähteä Jukolan suunnistuskoitokseen.

Mikä suunnistuksessa ja Jukolassa ihmisiä sitten viehättää? Listasimme kuusi, ei niin tavallista syytä tulla Jukolan viestiin.

1. Jukolasta voi tehdä omaa radioshowta - eikä haittaa, vaikka joukkue hylättäisiin kerta toisensa jälkeen

Ville Rahkonen, Juha Tikander, Janne Mivala. Kuvassa myös kolmosjoukkueen jokeri, mahdollinen ankkurinosuuden juoksijia. La-aamuna puhallettava kaveri oli vielä nimetön. Lauri Rautavuori / Yle

Ajokoirat ovat osallistuneet viisi kertaa aiemmin Jukolaan. Neljällä kerralla heidät on hylätty.

Kerran joukkueelle annettiin väärän juoksijan ja osuuden kartta, toisella kerralla eksyttiin kartta-alueen ulkopuolelle. Eräänä vuonna joukkueen suunnistajalla kesti kuusi tuntia omalla osuudella. Yksi tippui kallionkielekettä pitkin, oli sitä mieltä, että "perna repesi". Ensihoito totesi, ettei hätä ole tämän näköinen.

Lappeen Jukolassa eräs ajokoirista juoksi "kuusen läpi päin kiveä".

Ajokoirat tekevät Jukolasta omaa lähetystä: radiota ja Facebook-liveä. Heillä on Jukolan alueella oma taajuus 105,5 mhz ja kuulemma "luvat kunnossa". Ajokoirien Facebook-sivuilla Jukola-hurmio on alkanut jo viime vuoden suunnistuksen jälkeen.

2. Suunnistaminen voi olla myös sienestämistä tai rastit voivat olla kuohuviiniä

Tuulia Katajavuori ja 8 kuukauden ikäinen Nikita Katajavuori. Suvi Turunen / Yle

Vehkalahden sienestäjät -naisjoukkue tulevat joka vuosi Jukolaan lastensa kanssa. Kahdeksan kuukauden ikäinen Nikita on mukana jo toista kertaa: viime vuonna Jukola-neitsyys meni äidin mahassa.

Joukkueen nimi juontaa juurensa siitä, että joukkue tulee maaliin syksyn iltarasteilla yleensä viimeisenä - mutta sieniä mukanaan. Joukkue siis sienestää suunnistuksen ohessa.

Porukka on myös järjestänyt kuohuviini-suunnistusta: piilottaneet metsään kuohuviiniä ja juosseet sitten rasteilla kuoharin perässä.

3. Heviäijätkin suunnistaa

Rässi-Rastin heviäijät- ja mimmit ovat mukana seitsemättä kertaa. Joukkue pukeutuu farkkuliiveihin ja joukkueen jäseniä yhdistää intohimo hevimusiikkiin. Tai oikeastaan riittää, että kestää hevimusiikkia - jos osaa suunnistaa. Joukkue kerää katseita pitkissä tukissaan ja farkkuliiveissään.

Suunnistus ja hevi ovat kenties hieman ristiriidassa, mutta molemmat lajit ovat miesten mukaan nopeita ja voimaa vaativia. Ja pahimmillaan (tai parhaimmillaan) ihan pimeätä touhua.

Suunnistuksen joukkue kuitenkin ottaa haudanvakavasti. Farkkuliivit vaihdetaan juoksutrikoisiin. Parasta on itsensä voittaminen metsässä.

Meeri Niinistö / Yle

4. Suunnistus on nuorisolaistenkin suosiossa

Olli Tiainen, Otso Pajuoja, Kristian Boström, Mikko Määttälä, Oskar Haapala, Antti Sorsa ja Emil Laaksonen kuin seitsemän veljestä. Kati Turtola / Yle

Juklan viestiin pääsee osallistumaan, kun täyttää 15 vuotta. Tänä vuonna Hälvälässä nähtiin ehkä Jukolan historian nuorin joukkue. Espoon Suunnan väreissä kilpaili joukkue, jossa kaikki olivat 15-16 -vuotiaita.

On harvinaista, että suunnistusseura saa nuorten ikäryhmästä kokonaisen joukkueen kasattua.

Juoksujärjestys loksahti kuin luonnostaan: osa varasi tiettyjä osuuksia, mutta varsinaisia kiistoja järjestyksestä ei jouduttu käymään.

Tavoitteena oli virheetön suoritus ja oman seuran naisten nostalgiaporukan ja insinöörijoukkueen voittaminen. Joukkue uskoo menestykseensä, koska suunnistustaito on hallussa, vaikkei kokemusta Jukolasta olekaan.

5. Jukolaan voi lähteä koko perheen kanssa

Äiti Anna Ojapalo, isä Joona Ojapalo, 5-vuotias Olivia Ojapalo ja 3-vuotias Odessia Ojapalo Lauri Rautavuori / Yle

Anna Ojapalo osallistui Lahti-Hollolassa 23. kertaa Jukolaan. Ojapalon koko perhe elää suunnistuksesta ja näin on ollut jo vuosia.

Kun Olivia syntyi, juoksi Anna Jukolan vain viisi viikkoa synnytyksen jälkeen. Myös perheen lapset suunnistavat: 5-vuotias ollut jo yksin metsässä, mutta 3-vuotias toistaiseksi vain vanhempien kanssa.

6. Massalähdössä on tunnelmaa

Johan Wasström Raaseporista Heikki Kiseleff / Yle

Johan Wasström oli mukana Jukolassa ensimmäistä kertaa 3-vuotiaana. Perheellä oli tapana lähteä Jukolaan joka vuosi. Wasström itse otti osaa kisaan heti 15-vuotiaana, kun lupa heltisi. Wasström on erikoistunut nimenomaan viestin ensimmäiseen osuuteen: hänen mukaansa Jukolassa parasta on juuri massalähdön huuma. Hollolassa mukana oli extrana vielä lähtölaukauksen ampunut Leopard-panssarivaunu.

Kommelluksiakin on vuosien varrella käynyt: valo on hyytynyt useampaan kertaan pimeässä metsässä ja 47-vuotiaan ikänäkö alkaa hankaloittaa yösuunnistusta.

