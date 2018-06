Herätys: Kultarannassa puidaan politiikan kipupisteitä, matkailusivujen arviot voivat hämätä, sunnuntaina vielä lämmintä

Kultarannassa keskustellaan kansainvälisen politiikan kipupisteistä – miksi?

Presidentti panee suomalaiseliitin pohtimaan suurvaltojen mahtia ja sopimusten pitävyyttä Kultaranta-keskustelussa. Tutkijat ovat huolissaan Suomen kansainvälisen roolin heikkenemisestä. Keskustelujen kohokohtia voi seurata suorana Yle Areenasta.

Matkailusivujen arviota lukiessa tarvitsee kriittisyyttä

Kun suomalainen suunnittelee lomaansa, yhä useampi tutustuu kohteeseen esimerkiksi Tripadvisorin tai Bookingin sisältämien käyttäjäarvioiden avulla. Osa kommenteista on kuitenkin silkkaa hämäystä. Kokosimme neuvoja kestovalittajien ja ammattikehujien välttämiseksi.

Ystävät kutsuvat raadoista koruja tekevää taiteilijaa Kalma-Anneliksi

Liperiläinen Sanni-Maaria Puustinen kerää kuolleita eläimiä tienvarsilta. Toisinaan myös ystävät ja tutut kiikuttavat niitä hänelle. Puustinen tekee eläinten luista taidetta. Hän ei halua, että kuollut eläin menee hukkaan, vaan pyrkii käyttämään ruhosta kaiken, mikä irti lähtee. Perheen kolme lasta ovat jo oppineet tiedustelemaan äidiltään etukäteen, kiehuuko padassa ruokaa vai raato. Kuvareportaasi kertoo, miten kuolemasta tulee taiteilijan käsissä kaunista.

Liperiläinen taiteilija Sanni-Maaria Puustinen tekee taidetta kuolleista eläimistä. Henry Lämsä / Yle

Kiinan raha hurmasi Kreikan ja kääntää Euroopan muidenkin maiden suuntaa

Talousromahduksen ja EU:n saneleman säästökuurin kourissa kärvistelevä Kreikka on ottanut avosylin vastaan rahan, jota Kiina on tarjonnut. Mutta millä hinnalla? Lue ulkomaantoimittaja Päivi Koskisen raportti Kreikasta.

Äiti Xia Yan, poika Wan Le ja isä Wan Qian ovat kotoisin Shanghaista, mutta nyt uusi koti on Ateenassa. Sofia Papastrati

Kaksi suurta mestarisuosikkia aloittaa urakkansa jalkapallon MM-kisoissa

Jalkapallon MM-kisojen kaksi suurta ennakkosuosikkia, hallitseva mestari Saksa ja viime kisoissa nöyryytyksen välierissä kokenut Brasilia aloittavat vuoden 2018 turnausurakkansa sunnuntaina. Jalkapallopäivä alkaa Ylen kanavilla Costa Rican ja Serbian ottelulla klo 15, Saksa ja Meksiko iskevät yhteen klo 18 ja päivän päätteeksi supertähti Neymarin johtama Brasilia hyökkää Sveitsin kimppuun.

Lämpötilat kesäisissä lukemissa

Lauantaina oli jo kesän 19. hellepäivä, kun koko edelliskesänä hellepäiviä oli saman verran, kertoo Ylen meteorologi. Lämpötilat nousevat vielä sunnuntaina kesäisiin lukemiin. Paikoin on hellettäkin. Pilvisyys on vaihtelevaa ja yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Enimmäkseen on kuitenkin aurinkoista. Alkuviikolla sää muuttuu sateisempaan ja viileämpään suuntaan.

