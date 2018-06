17 nuorta kuoli yökerhossa syntyneessä paniikissa Venezuelassa

Venezuelan pääkaupungissa tapahtuneessa yökerho-onnettomuudessa on kuollut 17 ihmistä.

Varhain lauantaina paikallista aikaa yökerhossa syntyi tappelu, jossa yksi tappelija laukaisi jonkinlaisen kyynelkaasuaseen. Uutistoimisto Reuters kertoo kyynelkaasukranaatista, Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan kyseessä olisi puolestaan ollut kyynelkaasua sisältävä kanisteri. (siirryt toiseen palveluun)

Kyynelkaasu aiheutti paniikin yökerhossa, jossa oli juhlimassa yli 500 ihmistä. Joukossa oli paljon nuoria, jotka juhlistivat koulujen päättymistä. Juhlijat pyrkivät pakokauhun vallassa kohti ovia.

Osa kuolonuhreista on alaikäisiä nuoria. 11 uhreista menehtyi tukehtumalla. Kuuden kuolinsyy on epäselvä, mutta ilmeisesti he saivat vammoja yrittäessään paeta paikalta. Lisäksi viisi ihmistä loukkaantui onnettomuudessa.

Seitsemän ihmistä on pidätetty onnettomuuden jälkeen ja viranomaiset tutkivat tapausta. Pidätettyjen joukossa on yökerhon omistaja sekä henkilö, jonka epäillään laukaisseen kyynelkaasun rakennuksessa.

Omistaja pidätettiin, koska yökerho ei onnistunut estämään aseen tuomista sisälle.

Lähteet: Reuters, AP