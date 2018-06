Maailman korkeimman vuoren Mount Everestin rinteet täynnä roskaa

Seistä kerran maailman taivaan katolla, valkoisena kimaltavat lumihuiput jalkojen juurella...

Moni haaveilee maailman korkeimman vuoren, Mount Everestin, huiputtamisesta kerran elämänsä aikana. Nepalissa sijaitsevan Mount Everestin huipulle yrittää vuosittain 700–1 000 vuorikiipeilijää. Heistä noin puolet onnistuu yrityksessä.

8 848 metrin korkeuteen kohoava Everest huiputettiin ensimmäistä kertaa 65 vuotta sitten, kun Edmund Hillary ja Tenzing Norgay jäivät historiaan huipun ensimmäisinä vierailijoina.

Viime vuosikymmeninä kiipeilyturismi Everestille on kasvanut huimaa vauhtia. Vaikka turismi on vaurastuttanut sen parissa työskenteleviä yrityksiä ja nepalilaisia, on sillä ruma varjopuolensa: Everestin ympäristö alkaa olla peittynyt roskiin.

Palkkio jätteiden keräämisestä ei kiinnosta kiipeilijöitä

Everest-vuoren rinteet ovat peittyneet hylättyihin telttoihin, lojumaan jätettyihin kiipeilyvarusteisiin ja jopa ihmisten ulosteeseen, kertoo vuoren 18 kertaa huiputtanut Pemba Dorhe Sherpa.

– Se on kuvottavaa. Vuorella lojuu tonneittain jätettä, hän kuvailee.

Tänä vuonna jo 600 turistia on vieraillut Everestillä. Kiipeilyturistien kasvava määrä on kuitenkin vain yksi syy ympäristön saastumiselle.

Ilmastonmuutoksen takia Everestin jäätiköt sulavat ja paljastavat vanhoja jätekerrostumia, jotka ovat kertyneet sen rinteille vuosien saatossa.

– Korkeammalla sijaitsevilla leireillä ei yksinkertaisesti tarkkailla tarpeeksi jätteiden siivoamista pois luonnosta, Pemba Dorhe Sherpa sanoo.

Vuonna 2013 Nepal lupasi maksaa jokaiselle jätteensä pois kantavalle retkikunnalle 4 000 dollaria, jos jokainen kiipeilijä toi vähintään 8 kiloa jätettä takaisin vuorelta.

Tiibetin puolella Everestiä kiipeilijät joutuvat jopa maksamaan 100 dollaria sakkoja per kilo, jos jätettä tuodaan vähemmän kuin 8 kiloa takaisin.

Silti vain murto-osa jätteestä kuljetetaan pois vuorelta. Suurin osa kiipeilijöistä tyytyy maksamaan jätesakot, jotka ovat vähäiset verrattuna niihin 20 000 – 100 000 euroon, jotka he vuoren huiputuksesta ja tarvittavista vakuutuksista ovat maksaneet.

Jätteet saastuttavat pohjavesiä

Everest-vuorelle suuntaa vuosi vuodelta enemmän turisteja. Kun aiemmin sinne uskalsivat vain hyvin kokeneet kiipeilijät, nyt joukossa on myös niitä, jotka eivät pysty kantamaan varusteitaan itse ja jotka tarvitsevat paikallisten kantajien apua.

Koska nepalilaiskantajat ovat vastuussa kaikkien varusteiden kantamisesta, he eivät voi kerätä roskia talteen.

Everestin jätteet päätyvät vuorelta alkaviin vesistöihin, josta niiden sisältämät haitalliset aineet kulkeutuvat ympäristön laaksoihin.

Ongelman ratkaisuun on ehdotettu sekä erillisten jätteen kantajien palkkaamista retkiseurueisiin kuin ympäristön puhdistamista erityisten siivousjoukkojen avulla.

Nepalin vuorikiipeilyliiton entinen johtaja Ang Tsering Sherpa on yhdessä Eco Everest Expeditions -siivousryhmänsä kanssa tuonut vuorelta 18 tonnia jätettä, mutta vetoaa viranomaisiin ongelman selättämiseksi.

– Tehtävä ei ole helppo. Nepalin hallituksen on kannustettava ulkomaisia ryhmiä siivoamaan jälkensä ja valvottava siivouksen noudattamista nykyistä tiukemmin, Sherpa sanoo.

Lähteet: AFP