Mikko Niskasen Kahdeksan surmanluotia levitetään maailmalle osana Oscar-palkitun ohjaajan Martin Scorsesen jättihanketta

Elokuva on ensimmäinen pohjoismainen teos hankkeessa.

Yksi suomalaisen elokuvahistorian tunnetuimmista teoksista, Mikko Niskasen (1929–1990) neliosainen tv-elokuva Kahdeksan surmanluotia on valittu osaksi Oscar-palkitun ohjaajan Martin Scorsesen World Cinema Project -hanketta. Kyseessä on ensimmäinen pohjoismainen teos hankkeessa.

Kahdeksan surmanluotia pääsee kansainväliseen levitykseen uudelleen restauroituna 35 mm:n esityskopiona ja digitaalisena 4K-kopiona. Tavoitteena on esittää entisöity kopio Sodankylän elokuvajuhlilla vuonna 2019, minkä jälkeen teos levitetään ympäri maailmaa.

Hankkeen takana on amerikkalaisen Scorsesen perustama ja johtama The Film Foundation -säätiö. Säätiön tarkoituksena on taltioida maailman elokuvahistoriaa. Projektia hoitaa Suomessa elokuvayhdistys Fiction Finland ry, joka tiedotti aiheesta tänään sunnuntaina Sodankylän elokuvajuhlilla. Tiedotteessa kerrotaan, että elokuvajuhlien taiteellinen johtaja Peter von Bagh tutustutti Scorsesen Niskasen teokseen.

Entisöinnistä vastaa Bolognan elokuva-arkisto, jonka yhteydessä toimii yksi maailman johtavia entisöintikeskuksia. Tähän asti hankkeen aikana on entisöity yli 30 elokuvaa.

Scorsesen säätiö maksaa projektin kustannuksista kaksi kolmasosaa. Loput rahoituksesta tulevat Yleltä, opetus- ja kulttuuriministeriöltä sekä yksityisiltä rahoittajilta. Alkuperäinen tv-elokuva on Yleisradion tuottama.

Scorsesen tunnetuimpia elokuvia ovat muun muassa Mafiaveljet ja Wolf of Wall Street.