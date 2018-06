Katukoirat tutkitaan tautien varalta – ulkomailta tuoduista koirista testataan yksi maailman vaarallisimmista loisista

Nala-koira on tuotu Suomeen marraskuussa. Nyt se leikkii Rajasaaressa muiden koirien kaverina. Venäjän lisäksi koiria tuodaan paljon erityisesti Baltian maista, Romaniasta ja Espanjasta. Evira tutkii eri maista tulleita koiria jotka on tuotu Suomeen alle kuukausi sitten.

Nala löytyi maakuopasta ilman emoa ja päätyi koiratarhaan. Nyt sillä on omistaja ja makuupaikka Helsingissä, mutta ensin Nalan piti oppia oikea kuppikäyttäytyminen.

Vuoden ikäinen koira Nala kirmaa Rajasaaressa kauniissa kesäsäässä. Katukoira tuotiin Suomeen koiratarhalta Venäjältä.

– Nalalla on täällä paljon kavereita ja minullakin on paljon kavereita eli omistajia täältä, jotka tunnen, koiran omistaja Laura Laukka kertoo innoissaan Rajasaaren koirapuistosta.

Venäjältä tuodaan nykyään eniten koiria Suomeen EU:n ulkopuolisista maista. Venäjältä tuoduista koirista suurin osa tulee Vaalimaan rajatarkastusaseman kautta. Rajalla koirille tehdään rajaeläinlääkärin tarkastus. Myös Helsinki-Vantaan lentoasemalla tarkastetaan EU:n ulkopuolelta tuotuja koiria.

Rajalla eläimistä tarkastetaan asiakirjat ja mikrosirut. Mikrosiru on koiran pakollinen tunnistusmerkintä. Koiralla pitää myös olla EU:n vaatimusten mukaiset rokotukset. Vesikauhu- eli rabiesrokotus on pakollinen kaikkiin EU-maihin tullessa.

Maahan tuoduista koirista testataan tautiriskejä

Maahan saapuvien koirien maahdollisesti aiheuttamasta tautiriskistä ei Eviran mukaan tiedetä vielä tarpeeksi. Evira tekee parhaillaan tutkimusta, johon haastatellaan asiantuntijoita, eläinlääkäreitä ja lisäksi tehdään laboratoriotutkimukset Suomeen tulleista koirista.

– Tutkimukseen voi ilmoittaa kaikenlaisia tuontikoiria jotka on joko lähikuukausina tulossa maahan tai aivan juuri tuotu Suomeen. Taustasta riippumatta kaikki koirat voivat osallistua tutkimukseen, erikoistutkija Heidi Rossow selittää.

Tutkimukseen haetaan yhteensä sata koiraa vapaaehtoisilta, jotka ryhmä valitsee vapaahehtoiseten joukosta. Riskikartoitusta kaivataan esimerkiksi mahdollisista ihmisille vaarallisista bakteereista ja loisista.

Suomalaisia koiranomistajia on syystäkin pidetty tarkkoina ja lääkitsemistä tehokkaana. Suomessa esimerkiksi rabiesta ei ole ollut kohta kolmeen vuosikymmeneen, vuodesta 1991 lähtien. Rossow kertoo, että kaikki tutkimuksessa testattavat taudit ovat ihmiselle vaarallisia ja voivat tarttua ihmisiin.

– Echinococcus multilocularis on mahdollisesti maailman vaarallisin loinen ihmisille. Myös nämä monille antibiooteille vastustuskykyiset bakteerit MRSA:ta tai ESBL ovat sellaisia, jotka voivat mahdollisesti tarttua muihin ihmisiin.

Olli Pietiläinen / Yle

Rajasaari on suosittu leikkipaikka

Rajasaari on täynnä koiria, ja Nalakin hyppii muiden koirakaverien kanssa riehakkaasti. Muiden koirien kanssa Nala ei ole kahinonut muuta kuin leikillään, muutamilta nirhaumilta leikeissä on saattanut tulla.

Laura Laukka löysi koiran Facebookissa katukoiria välittävän sivun kautta ja päätti muutaman viikon pohdinnan jälkeen hankkia koiran. Nala-koiran ilmoitus oli Venäjän katukoirat -yhdistyksen sivulla. Ensimmäiseksi hän harkitsi kasvattajalta hankittua koiraa.

– Tärkeätä oli, että oli toimiva yhdistys ja tutkin toki asiaa hyvin tarkkaan silloin koiraa hankkiessa, heillä on ollut paljon toimintaa. Vaikutti ainakin minun silmin luotettavalta yhdistykseltä, kertoo Laukka.

Laura Laukka mietti tarkkaan koiran adoptoimista, ennen kuin päätti hankkia koiran. Hänen mielestään koirien mahdollisesti aiheuttamasta tautiriskistä käyty keskustelu on tarpeen. Olli Pietiläinen / Yle

Kotona elämä kadulta pelastetun koiran kanssa on sujunut Laukan mukaan hyvin melkein alusta lähtien. Koiran hankkiminen on kuitenkin hänen mukaansa vastuullista. Laukka käytti paljon aikaa koiran totuttamiseen.

– Aluksi piti saada ne tietyt tavat selkärankaan. Tuohan on elänyt kadulla, joutunut taistelemaan ruoasta ja jopa joskus on puolustanut ruokaa. Eli maltin opettaminen siihen että ruokaa on riittävästi ja makuupaikka löytyy, Laukka tiivistää.

Norjassa tutkittiin rabiesta

Euroopassa koirien tautitilanteesta on aikaisemmin kerätty tietoa Norjassa, jossa testattiin rabieksen rokotevasta-aineita koirilla. Norjalaisessa tutkimuksessa selvisi, että jopa puolella ulkomailta tuoduista koirista ei löytynyt tarvittavia rokotevasta-aineita.

Suomessa tutkittavien tautien kirjo on laajempi nyt toteutettavassa tutkimuksessa.

– Me ollaan aikamoinen lintukoto, kuten Norjakin näiden tarttuvien tautien suhteen, eli meillä ei esiinny monia samoja tauteja joita maailmalla esiintyy hyvin yleisesti.

Vastustuskykyisiä bakteereita on esiintynyt Suomessa jo ennestään. Tiettyjen kantojen yleistyminen kuitenkin huolestuttaa Eviraa. Laajemmalle keskustelulle on tarvetta sekä omistajille, viranomaisille kuin ihmisille jotka tuovat koiria Suomeen.

Tutkimuksesta julkaistaan artikkeleita ja kansankielinen esittely. Lisäksi tehdään riskinarviointi, jossa kuvataan tautien maahantulon ja maassa leviämisen riskiä koirien mukana.