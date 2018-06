Romanien syrjintä nousemassa taas julkisuuteen – Tutkija: Ajat ovat muuttumassa

Romanien kokema syrjintä on ponnahtanut jälleen keskustelun aiheeksi kolmen tapauksen takia. Syrjintään erikoistuneen tutkijan tapaukset yllättävät – ja toisaalta eivät.

– Yllättää siinä mielessä, että karkeaa rasismia romaneja kohtaan ei soisi enää tapahtuvan, mutta toisaalta tiedetään, että romaneihin kohdistuva syrjintä on Suomessa ja oikeastaan koko Euroopassa yleistä, sanoo etniseen profiloimiseen perehtynyt Helsingin yliopiston tutkija Markus Himanen.

Kolme tapausta lyhyessä ajassa

Alkukesällä on tapahtunut jo kolme eri tapausta. Kahdesta on tehty rikosilmoitus.

Toukokuussa vantaalainen huoltoasema kieltäytyi myymästä romaniperheelle bensiiniä, kun he halusivat tankata autonsa ja maksaa käteisellä. Kesäkuun (siirryt toiseen palveluun) alussa helsinkiläisravintolan tarjoilija ei suostunut tarjoilemaan romanimiehelle.

Viikonvaihteessa savonlinnanlainen romaniperhe koki syrjintää Joensuussa käydessään Tivoli Sariolassa. Perheen isän ja pienen tyttären ollessa tivolilaitteessa laitetta hoitanut työntekijä soitti Solistiyhtye Suomen rasistista laulua "Ei myö myyvä villihevosia".

Perheen isän, Rikhard Blomeruksen mukaan työntekijä oli vielä laulun aikana ilkkunut perheelle käsimerkein ja katsekontaktein.

– Todennäköisesti teemme asiasta rikosilmoituksen, jotta kolmas taho tekisi tulkintansa, mitä tässä on tapahtunut ja mitä on jäänyt tapahtumatta, Blomerus kertoo.

Syrjintää edelleen paljon

Tutkija Markus Himaselle romanien syrjintätapausten suuri määrä on tuttua. Hän arvelee, että ajan henki on kuitenkin muuttamassa tilannetta.

– Romanien syrjintä on pysynyt pitkään jotenkin sosiaalisesti hyväksyttävänä. Samalla, kun on kasvanut tietoisuus siitä, minkä tyyppiset ilmaisut ovat rasistisia, niin samalla romaneihin kohdistuva syrjintä on säilynyt jotenkin hyväksyttävämpänä – toisaalta nyt esillä olleet tapaukset ehkä kertovat siitä, että ajat muuttuvat, Himanen sanoo.

– Romaneihin kohdistuvan syrjinnän olemassaolo on jossain määrin tunnustettu ja toisaalta on tunnustettu heidän oikeutensa omaan kulttuuriinsa. Menneisyydessä käydyt keskustelut ja kamppailut eivät ole missään nimessä menneet hukaan.

Himasen mukaan tapausten yhä herkempi julkitulo vaikuttaa. Ihmiset rohkaistuvat nostamaan oman asiansa esiin.

– Jos ei näistä asioista käydä keskustelua, niin sittenhän mikään ei koskaan muutu. Yhteiskunnallinen keskustelu on välttämätöntä. Sitä on taas vaikea käydä, jos ei ole tällaisia yksittäisiä tapauksia, joissa ihmiset kertovat omista kokemuksistaan, Himanen tähdentää.

Tivoli Sariola pyysi anteeksi

Tivoli Sariola on pyytänyt anteeksi ja esittänyt Blomerukselle ja hänen perheelleen pahoittelut tapahtuneesta sekä esittänyt jonkinlaista hyvitystä.

– Asiakas kertoi, että hänelle riittää se, että jos me täällä sisäisesti käymme laitteen käyttäjän kanssa läpi, että tällaista kappaletta on loukkaavaa soittaa ja että tätä virhettä ei enää toiste tapahdu. Näin toimittiin ja käytiin vielä yhdessä koko henkilökunnan kanssa läpi, että meillä on linja ettei tällaisia kappaleita soiteta. Kaikki olivat siitä yksimielisiä, että on tapahtunut ylilyönti, Tivoli Sariolan viestintäpäällikkö Tinna Kontinen kertoo.

Sitten meni jotain pahasti vikaan. Tivoli Sariola kertoi Blomerukselle Facebook-viestissä laitteen käyttäjän pyytäneen tapahtunutta anteeksi ja että hän "luuli teidän olevan jotenkin vitsissä mukana".

– Kaikista pahin kommentti Sariolasta oli, että meitä pidetään osana tätä ”vitsiä”. Eli he itse kertovat, että meidän kustannuksella pilkattiin ja meidän oletettiin ymmärtävän tämä pilkka.

Itse mukana rasismin vastaisessa työssä

Setlementiliikkeessä rasismin vastaista työtä itsekin tekevä Blomerus ei enää pitänyt Tivoli Sariolan toimintaa kovin pahoittelevana.

Blomerus kertoo saaneensa lukuisia viestejä sosiaalisen median kautta siitä, että heidän tapauksensa ei olisi ainutkertainen. Muun muassa siksi hän kertoo olevansa nyt liikkeellä ja vetämässä rajapintaa sille, mitä saa tehdä ja mitkä sanat ovat loukkaavia ja rasisitia.