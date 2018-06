Japanissa voimakas maanjäristys – ainakin kaksi kuollut ja kymmeniä loukkaantunut

Ainakin kahden ihmisen kerrotaan kuolleen Japanissa maanjäristyksessä. Loukkaantuneita on kymmeniä.

Japania on ravisuttanut maanjäristys varhain aamulla maanantaina. Järistys oli voimakkuudeltaan 5,9 ja sen keskus oli Länsi-Japanissa Osakan kaupungin pohjoispuolella.

Kahden ihmisen vahvistetaan kuolleen, mutta kuolonuhreja pelätään olevan useampiakin. Japanin yleisradioyhtiön NHK:n mukaan kymmeniä ihmisiä on loukkaantunut. Uutistoimisto AP kertoo 41 loukkaantuneesta.

Maanjäristyksen vuoksi ei ole annettu tsunamivaroitusta.

Alueellisia sähkökatkoksia on ollut maanjäristyken vuoksi ja junaliikenteessä on ollut ongelmia. Ainakin joitakin rakennuksia on ilmeisesti romahtanut tai vaurioitunut.

Korjatus klo 05:57: Korjattu mittayksikkö muotoon "voimakkuudeltaan 5,9". Jutussa luki aiemmin "5,9 magnitudia".

Lähteet: Reuters, AFP